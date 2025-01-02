На в’їзді в Покровськ зруйновано синьо-жовту стелу. ФОТО

2 січня на в’їзді в Покровськ Донецької області була зруйнована синьо-жовта стела.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив військовослужбовець 68-ї бригади ЗСУ Павло Вишебаба.

"Ми якраз їхали працювати й побачили, що літеру "П" відкинуло до дороги, я зупинився і поклав іі в багажник. Думаю, вона має стати артефактом у майбутньому музеї російсько-української війни", - йдеться в дописі.

Військовий зазначив, що такі уламки історії, на мій погляд, належать українській нації і їх не можна виставляти на аукціон. Завелика ціна платиться за те, щоб місто залишилось на мапі саме таким, як ці літери: жовто-блакитним.

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