На в’їзді в Покровськ зруйновано синьо-жовту стелу. ФОТО
2 січня на в’їзді в Покровськ Донецької області була зруйнована синьо-жовта стела.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив військовослужбовець 68-ї бригади ЗСУ Павло Вишебаба.
"Ми якраз їхали працювати й побачили, що літеру "П" відкинуло до дороги, я зупинився і поклав іі в багажник. Думаю, вона має стати артефактом у майбутньому музеї російсько-української війни", - йдеться в дописі.
Військовий зазначив, що такі уламки історії, на мій погляд, належать українській нації і їх не можна виставляти на аукціон. Завелика ціна платиться за те, щоб місто залишилось на мапі саме таким, як ці літери: жовто-блакитним.
Топ коментарі
+15 Прощай немытая раССея
показати весь коментар02.01.2025 13:59
+13 Ярослав Кийко
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+8 Маркиз
показати весь коментар02.01.2025 14:31
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*********** немає предел , у місті садять квіти на клумбах (чи встрічають асвабадителей ,чи пилять бюджет ). Військові шоковані і не розуміють де окопи. Кажуть, що те саме було в Бахмуті та Авдіївці.
сильно не здивовані.