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Донецька область (7581) Покровськ (409) Покровський район (168)

На в’їзді в Покровськ зруйновано синьо-жовту стелу. ФОТО

2 січня на в’їзді в Покровськ Донецької області була зруйнована синьо-жовта стела.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив військовослужбовець 68-ї бригади ЗСУ Павло Вишебаба.

Покровськ

"Ми якраз їхали працювати й побачили, що літеру "П" відкинуло до дороги, я зупинився і поклав іі в багажник. Думаю, вона має стати артефактом у майбутньому музеї російсько-української війни", - йдеться в дописі. 

Військовий зазначив,  що такі уламки історії, на мій погляд, належать українській нації і їх не можна виставляти на аукціон. Завелика ціна платиться за те, щоб місто залишилось на мапі саме таким, як ці літери: жовто-блакитним.

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Автор: 
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Топ коментарі
+15
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02.01.2025 13:59
+13
Тепер Покровська МВА "з чистою совістю" виділить кілька мільйонів на відновлення стели...
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02.01.2025 14:09
+8
А як там себе трояндові кущі почувають, у Покровську? Тамтешня адміністрація в травні 2024-го так в них вклалася... Переживаю.
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02.01.2025 14:31
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Це вже маячня..для таких бетонних артефактів музеїв не вистачить..
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02.01.2025 13:32 Відповісти
Там зе фотосесію проводив.
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02.01.2025 13:44 Відповісти
Самый большой музей - это музей законов вр, которые были приняты по отношению к Украине во время войны. Внутренний враг Украины не оценён по достоинству и продолжает наносить вред, против него не открыт фронт.
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02.01.2025 13:50 Відповісти
Не разу не курил кальян, не ем шаурму. Ем только украинскую кухню!
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02.01.2025 18:05 Відповісти
Ждуни
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02.01.2025 13:58 Відповісти
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02.01.2025 13:59 Відповісти
Тепер Покровська МВА "з чистою совістю" виділить кілька мільйонів на відновлення стели...
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02.01.2025 14:09 Відповісти
То кацапів кольори нервують. А що буде, коли навесні зацвітуть сині і жовті квіти?
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02.01.2025 14:11 Відповісти
Що це за формулювання - зруйновано? Женіть дівок з теми війни, кров з очей!😡🤬
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02.01.2025 14:18 Відповісти
А як там себе трояндові кущі почувають, у Покровську? Тамтешня адміністрація в травні 2024-го так в них вклалася... Переживаю.
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02.01.2025 14:31 Відповісти
Все ОК, не переймайтеся. Покровська МВА приймає рішення під пильним наглядом Донецької ОВЦА. Кириленко вже прибарахлився, аж ДБР о.уїла від його наглості, тепер пресують його, щоб поділився. Черговий очільник ДонОВЦА філашкін пи.дить бюджетні кошти, мабуть, з оглядкою, не нагліє, ділиться "по совісті"
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02.01.2025 15:28 Відповісти
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02.01.2025 15:34 Відповісти
Покровськ. серпень 2024р. Росіяни наступають і на відстані 20 км.
*********** немає предел , у місті садять квіти на клумбах (чи встрічають асвабадителей ,чи пилять бюджет ). Військові шоковані і не розуміють де окопи. Кажуть, що те саме було в Бахмуті та Авдіївці.

сильно не здивовані.
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02.01.2025 14:38 Відповісти
А де поліція, клименко-ко-ко де твої тилові щурі ?
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02.01.2025 15:06 Відповісти
Літери синьо-жовті.
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02.01.2025 15:18 Відповісти
 
 