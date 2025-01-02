Ворог прагне вийти на трасу Павлоград-Покровськ, - офіцер ЗСУ Цехоцький

Покровський напрям залишається найбільш гарячою точкою фронту. Окупанти намагаються оточити Покровськ, перерізати логістичні шляхи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер Збройних Сил України Сергій Цехоцький.

"Ми тримаємо ситуацію під контролем і будемо знищувати ворога стільки, скільки буде потрібно. У новорічну ніч було ліквідовано чимало окупантів саме на Покровському напрямку", - зазначив офіцер.

Цехоцький також підкреслив, що противник усвідомлює зростання своїх втрат і намагається взяти Покровськ в оточення. Зокрема, російські війська прагнуть вийти на трасу Павлоград — Покровськ, щоб змусити український гарнізон залишити свої позиції. Однак Сили оборони міста продовжують чітко тримати ситуацію під контролем і готові до подальших дій у разі ескалації.

Нагадаємо, у ніч проти 2 грудня стало відомо про просування росіян в місті Курахове та ще 5 населених пунктах Донецької області.

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