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Донецька область (7581) бойові дії (3228) Покровськ (409) Покровський район (168)

Ворог прагне вийти на трасу Павлоград-Покровськ, - офіцер ЗСУ Цехоцький

У новорічну ніч було ліквідовано чимало окупантів саме на Покровському напрямку

Покровський напрям залишається найбільш гарячою точкою фронту. Окупанти намагаються оточити Покровськ, перерізати логістичні шляхи.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер Збройних Сил України Сергій Цехоцький.

"Ми тримаємо ситуацію під контролем і будемо знищувати ворога стільки, скільки буде потрібно. У новорічну ніч було ліквідовано чимало окупантів саме на Покровському напрямку", - зазначив офіцер.

Цехоцький також підкреслив, що противник усвідомлює зростання своїх втрат і намагається взяти Покровськ в оточення. Зокрема, російські війська прагнуть вийти на трасу Павлоград — Покровськ, щоб змусити український гарнізон залишити свої позиції. Однак Сили оборони міста продовжують чітко тримати ситуацію під контролем і готові до подальших дій у разі ескалації.

Нагадаємо, у ніч проти 2 грудня стало відомо про просування росіян в місті Курахове та ще 5 населених пунктах Донецької області.

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Бутусов, так твоя контора за два дні до Різдва вже волала про те що війська РФ вийшли на цю трасу? А що сталося зараз
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02.01.2025 11:08 Відповісти
там такий хаос, що напевно ніхто не скаже де свої, а де чужі.
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02.01.2025 12:07 Відповісти
справа часу, і траса буде перекрита, і Покровськ буде окупован. Оман ніхто не отміняв.
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02.01.2025 11:49 Відповісти
 
 