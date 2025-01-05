Мелони и Трамп провели встречу во Флориде, - New York Times

Накануне премьер Италии Джорджа Мелони встретилась с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Эта встреча состоялась в гольф-клубе Трампа, расположенном во Флориде и не была формальной.

Об этом пишет New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Как пишет издание, поездка состоялась всего за несколько дней до того, как Мелони должен встретиться с действующим президентом США Джо Байденом в Италии 9-12 января.

По словам собеседников газеты, Трамп сказал, что ужинал с Мелони, которую он назвал "фантастической женщиной".

"Встреча усиливает надежды сторонников Мелони на то, что консервативный премьер-министр Италии станет союзником Трампа в Европе", - говорится в публикации.

Ранее Мелони и Трамп выражали взаимную благодарность, и ее поездка является одним из первых визитов иностранного лидера в имение новоизбранного президента во Флориде после его избрания.

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Повестка дня встречи пока не объявляется. Однако, по данным источников, речь могла идти о посредничестве в напряженности между другими европейскими лидерами и Трампом, который угрожал начать торговую войну, а также уменьшить американскую поддержку некоторых стран НАТО и Украины в ее войне с Россией.

Еще одной возможной темой, по мнению собеседников, является задержание в Иране известного итальянского репортера Сесилии Сала. Это произошло через несколько дней после того, как Италия арестовала по запросу США иранца, которого подозревают в поставках компонентов для беспилотников Иранской революционной гвардии.

Газета пишет, что с момента избрания резиденцию Трампа посетили несколько лидеров государств, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Аргентины Хавьера Милея и канадского премьер-министра Джастина Трюдо.