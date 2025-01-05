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Новости
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Мелони и Трамп провели встречу во Флориде, - New York Times

Джорджа Мелоні

Накануне премьер Италии Джорджа Мелони встретилась с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Эта встреча состоялась в гольф-клубе Трампа, расположенном во Флориде и не была формальной.

Об этом пишет New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Как пишет издание, поездка состоялась всего за несколько дней до того, как Мелони должен встретиться с действующим президентом США Джо Байденом в Италии 9-12 января.

По словам собеседников газеты, Трамп сказал, что ужинал с Мелони, которую он назвал "фантастической женщиной".

"Встреча усиливает надежды сторонников Мелони на то, что консервативный премьер-министр Италии станет союзником Трампа в Европе", - говорится в публикации.

Ранее Мелони и Трамп выражали взаимную благодарность, и ее поездка является одним из первых визитов иностранного лидера в имение новоизбранного президента во Флориде после его избрания.

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Повестка дня встречи пока не объявляется. Однако, по данным источников, речь могла идти о посредничестве в напряженности между другими европейскими лидерами и Трампом, который угрожал начать торговую войну, а также уменьшить американскую поддержку некоторых стран НАТО и Украины в ее войне с Россией.

Еще одной возможной темой, по мнению собеседников, является задержание в Иране известного итальянского репортера Сесилии Сала. Это произошло через несколько дней после того, как Италия арестовала по запросу США иранца, которого подозревают в поставках компонентов для беспилотников Иранской революционной гвардии.

Газета пишет, что с момента избрания резиденцию Трампа посетили несколько лидеров государств, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Аргентины Хавьера Милея и канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Автор: 

Трамп Дональд (5320) Джорджа Мелони (114)


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Топ комментарии
+8
Хіба він живе з дружиною? Що сказав ілон маск?
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05.01.2025 10:46
+5
Як гидко на все це дивитись як весь світ повзає перед диктаторами які скоріше повинні в в'язниці сидіти якщо не на електричному стільці
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05.01.2025 10:52
+3
"...Трамп сказав, що вечеряв із Мелоні, яку він назвав "фантастичною жінкою" - цікаво, що сказала йому вранці дружина, коли він повернувся додому....? .....
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05.01.2025 10:38
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"...Трамп сказав, що вечеряв із Мелоні, яку він назвав "фантастичною жінкою" - цікаво, що сказала йому вранці дружина, коли він повернувся додому....? .....
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05.01.2025 10:38 Ответить
Як варіант
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05.01.2025 10:46 Ответить
Хіба він живе з дружиною? Що сказав ілон маск?
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05.01.2025 10:46 Ответить
ревнував,побив весь кібертрак
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05.01.2025 15:16 Ответить
Як гидко на все це дивитись як весь світ повзає перед диктаторами які скоріше повинні в в'язниці сидіти якщо не на електричному стільці
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05.01.2025 10:52 Ответить
рудий- це диктатор чи Мелоні?
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05.01.2025 10:56 Ответить
Дас іс фантастіш - закричав Трамп
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05.01.2025 11:20 Ответить
По заголовку сначала показалось, что он повстречался с женой 😀
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05.01.2025 11:32 Ответить
Секс був капітаьний.У обох в глові бабло.
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05.01.2025 12:59 Ответить
До нього у Флориду їздять як до ставки великого хана.
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05.01.2025 17:00 Ответить
 
 