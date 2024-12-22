Угроза безопасности ЕС со стороны РФ не исчезнет после завершения войны в Украине, - Мелони

Угроза безопасности ЕС со стороны России или других стран не прекратится после завершения войны в Украине. И Евросоюз должен быть готовым к этому.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Мелони присутствовала на встрече лидеров Италии, Швеции и Греции, а также главы внешнеполитического ведомства ЕС, на которой обсуждали безопасность на севере Европы и в Средиземноморье, а также миграционные вызовы.

Премьер Италии заявила, что Россия представляет широкую угрозу для безопасности Европейского Союза, поскольку может использовать нелегальную иммиграцию и другие проблемы для подрыва ЕС.

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"Мы должны понимать, что угроза гораздо шире, чем мы себе представляем",- заявила политик.

Также она выразила убеждение, что угроза безопасности ЕС со стороны России или других стран не прекратится после завершения войны в Украине. Поэтому страны ЕС должны быть готовы к этому.

"Речь идет о нашей демократии, о влиянии на наше общественное мнение, о том, что происходит в Африке, о сырье, об инструментализации миграции. Мы должны знать, что это очень широкое понятие безопасности", - сказала Мелони.

Политик призвала ЕС делать больше для защиты своих границ и не позволять России или любой "преступной организации" управлять потоками нелегальных мигрантов.

Кроме этого, глава правительства Италии сказала, что ЕС делал ошибки в решении вопроса миграции на протяжении многих лет, просто пытаясь разделить бремя.

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"Решение вопроса нелегальной миграции исключительно в рамках дебатов на основе солидарности было ошибкой. В результате мы не смогли защитить наши границы... Мы хотим защитить наши внешние границы и не позволим России или преступным организациям подорвать нашу безопасность", - заявила Мелони.

Несмотря на то, что НАТО остается "краеугольным камнем" безопасности ЕС, блок должен решать более широкие проблемы, говорит глава итальянского правительства.

"Безопасность также означает критическую инфраструктуру, искусственный интеллект, кибербезопасность, сырье, цепи поставок. Это означает новую и более эффективную внешнюю политику и политику сотрудничества, это означает миграцию", - добавила политик.

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