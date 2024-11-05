Мелони встретилась с Рютте: Совместная цель - справедливый мир для Украины

Премьер Италии Джорджа Мелони провела встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. В центре разговора - "поддержка союзниками законной обороны Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky tg24.

Мелони подчеркнула, что "общей целью остается создание наилучших возможных условий для справедливого мира", а также "координирующая роль, которую НАТО может и должен играть с этой точки зрения, чтобы помочь Украине смотреть в будущее".

"С этой точки зрения, Италия всегда делала свою часть работы, мы пришли к новому пакету военной помощи, который, как всегда, сосредотачивается, в частности, на системах противовоздушной обороны, что означает прежде всего защиту гражданского населения. Это не учитывая поддержки, которую Италия продолжает оказывать во всем с гуманитарной точки зрения, вплоть до реконструкции", - сказала премьер Италии.

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Генсек НАТО Рютте отметил, что нужно быстрее укреплять промышленные возможности Альянса для поддержки Украины.

"Мы, безусловно, на правильном пути, предоставляя наши 40 миллиардов долларов поддержки и военной помощи Украине в 2024 году. ... Мы будем продолжать быть на стороне Украины, потому что борьба Украины - это борьба всех нас", - подытожил Рютте.

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