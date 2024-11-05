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Новости Война
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Мелони встретилась с Рютте: Совместная цель - справедливый мир для Украины

Мелоні провела зустріч з Рютте: говорили про Україну

Премьер Италии Джорджа Мелони провела встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. В центре разговора - "поддержка союзниками законной обороны Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky tg24.

Мелони подчеркнула, что "общей целью остается создание наилучших возможных условий для справедливого мира", а также "координирующая роль, которую НАТО может и должен играть с этой точки зрения, чтобы помочь Украине смотреть в будущее".

"С этой точки зрения, Италия всегда делала свою часть работы, мы пришли к новому пакету военной помощи, который, как всегда, сосредотачивается, в частности, на системах противовоздушной обороны, что означает прежде всего защиту гражданского населения. Это не учитывая поддержки, которую Италия продолжает оказывать во всем с гуманитарной точки зрения, вплоть до реконструкции", - сказала премьер Италии.

Читайте: Скоро завершится строительство второго завода Rheinmetall в Украине, - Рютте

Генсек НАТО Рютте отметил, что нужно быстрее укреплять промышленные возможности Альянса для поддержки Украины.

"Мы, безусловно, на правильном пути, предоставляя наши 40 миллиардов долларов поддержки и военной помощи Украине в 2024 году. ... Мы будем продолжать быть на стороне Украины, потому что борьба Украины - это борьба всех нас", - подытожил Рютте.

Читайте: Италия работает над соглашением по кредиту G7 для Украины под залог замороженных активов РФ, - Мелони

Автор: 

Италия (1657) НАТО (10174) Рютте Марк (418) Джорджа Мелони (130)


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Ал'янс обiсрався жиденько.
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05.11.2024 15:54 Ответить
Цікаво, що має відбутися аби європейські політики усвідомили ? - доки буде рашка, доти ніякого миру та спокою в Європі та світі не буде. Виходить, европейські політики недалеко від українських впали - доки півень не клюне - не перехрестяться.
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05.11.2024 15:58 Ответить
"справедливий мир"...знаєте, звідки термін? - Декрет о мире от 26 октября (8 ноября) 1917 провозгласил целью новой власти отказ от тайной дипломатии и немедленное заключение «всеми воюющими народами и их правительствами» «справедливого, демократического мира» «без аннексий и контрибуций».
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05.11.2024 16:00 Ответить
Мелоні зустрілася із Рютте

Якщо чесно, це для України має таке саме значення, що я вранці зустрівся з сусідою.
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05.11.2024 16:14 Ответить
Халва, халва...
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05.11.2024 16:22 Ответить
Дякую, що хоча б згадуєте про нас.
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05.11.2024 16:28 Ответить
Абсолютно безтолкова і нічого не значуща новина, краще слідкуйте за перебігом виборів в Америці.
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05.11.2024 17:02 Ответить
Справедливий мир - це по Дніпру?
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05.11.2024 17:34 Ответить
 
 