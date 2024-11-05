Мелоні зустрілася із Рютте: Спільна мета - справедливий мир для України

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні провела зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте. У центрі розмови - "підтримка союзниками законної оборони України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky tg24.

Мелоні наголосила, що "спільною метою залишається створення найкращих можливих умов для справедливого миру", а також "координуюча роль, яку НАТО може і повинен відігравати з цієї точки зору, щоб допомогти Україні дивитися в майбутнє".

"З цієї точки зору, Італія завжди робила свою частину роботи, ми прийшли до нового пакета військової допомоги, який, як завжди, зосереджується, зокрема, на системах протиповітряної оборони, що означає перш за все захист цивільного населення. Це не враховуючи підтримки, яку Італія продовжує надавати у всьому з гуманітарної точки зору, аж до реконструкції", - сказала прем'єрка Італії.

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Генсек НАТО Рютте зазначив, що потрібно швидше зміцнювати промислові можливості Альянсу для підтримки України.

"Ми, безумовно, на правильному шляху, надаючи наші 40 мільярдів доларів підтримки і військової допомоги Україні в 2024 році. ... Ми будемо продовжувати бути на боці України, тому що боротьба України – це боротьба всіх нас", - підсумував Рютте.

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