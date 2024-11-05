УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8758 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 550 9

Мелоні зустрілася із Рютте: Спільна мета - справедливий мир для України

Мелоні провела зустріч з Рютте: говорили про Україну

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні провела зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте. У центрі розмови - "підтримка союзниками законної оборони України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky tg24.

Мелоні наголосила, що "спільною метою залишається створення найкращих можливих умов для справедливого миру", а також "координуюча роль, яку НАТО може і повинен відігравати з цієї точки зору, щоб допомогти Україні дивитися в майбутнє".

"З цієї точки зору, Італія завжди робила свою частину роботи, ми прийшли до нового пакета військової допомоги, який, як завжди, зосереджується, зокрема, на системах протиповітряної оборони, що означає перш за все захист цивільного населення. Це не враховуючи підтримки, яку Італія продовжує надавати у всьому з гуманітарної точки зору, аж до реконструкції", - сказала прем'єрка Італії.

Також читайте: Скоро завершиться будівництво другого заводу Rheinmetall в Україні, - Рютте

Генсек НАТО Рютте зазначив, що потрібно швидше зміцнювати промислові можливості Альянсу для підтримки України.

"Ми, безумовно, на правильному шляху, надаючи наші 40 мільярдів доларів підтримки і військової допомоги Україні в 2024 році. ... Ми будемо продовжувати бути на боці України, тому що боротьба України – це боротьба всіх нас", - підсумував Рютте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Італія працює над угодою щодо кредиту G7 для України під заставу заморожених активів РФ, - Мелоні

Автор: 

Італія (1590) НАТО (6636) Рютте Марк (461) Мелоні Джорджа (158)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ал'янс обiсрався жиденько.
показати весь коментар
05.11.2024 15:54 Відповісти
Цікаво, що має відбутися аби європейські політики усвідомили ? - доки буде рашка, доти ніякого миру та спокою в Європі та світі не буде. Виходить, европейські політики недалеко від українських впали - доки півень не клюне - не перехрестяться.
показати весь коментар
05.11.2024 15:58 Відповісти
"справедливий мир"...знаєте, звідки термін? - Декрет о мире от 26 октября (8 ноября) 1917 провозгласил целью новой власти отказ от тайной дипломатии и немедленное заключение «всеми воюющими народами и их правительствами» «справедливого, демократического мира» «без аннексий и контрибуций».
показати весь коментар
05.11.2024 16:00 Відповісти
Мелоні зустрілася із Рютте

Якщо чесно, це для України має таке саме значення, що я вранці зустрівся з сусідою.
показати весь коментар
05.11.2024 16:14 Відповісти
Халва, халва...
показати весь коментар
05.11.2024 16:22 Відповісти
Дякую, що хоча б згадуєте про нас.
показати весь коментар
05.11.2024 16:28 Відповісти
Абсолютно безтолкова і нічого не значуща новина, краще слідкуйте за перебігом виборів в Америці.
показати весь коментар
05.11.2024 17:02 Відповісти
Справедливий мир - це по Дніпру?
показати весь коментар
05.11.2024 17:34 Відповісти
 
 