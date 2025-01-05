На Киевщине работает ПВО

Днем 5 января 2025 года на Киевщине работают силы ПВО. Регион атакуют российские "Шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту не известно.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 4 января, в воздушном пространстве Украины фиксировались вражеские "Шахеды".