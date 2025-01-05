На Киевщине работает ПВО
Днем 5 января 2025 года на Киевщине работают силы ПВО. Регион атакуют российские "Шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.
Больше информации на эту минуту не известно.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 4 января, в воздушном пространстве Украины фиксировались вражеские "Шахеды".
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий05.01.2025 14:24 Ответить Мне нравится 0
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