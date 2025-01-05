За неделю РФ запустила по Украине более 630 дронов, около 740 КАБов и около 50 ракет. У них есть подсанкционные компоненты, - Зеленский

Почти ежедневно украинские воины защищают наше небо от российских ракет и дронов. В течение этой ночи Украину атаковали 103 "шахеда", в составе которых было использовано 8755 компонентов иностранного производства.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, всего в течение этой недели Россия применила более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и почти 50 ракет различных типов, это более 50 000 подсанкционных компонентов со всего мира.

"Санкционное давление на пути поставки зарубежных компонентов - недостаточное. Россия продолжает получать нужные ей компоненты и средства производства почти со всего мира и использовать их в оружии, которым терроризирует Украину.

Мы должны и в дальнейшем усиливать сотрудничество со всеми партнерами по санкциям, ПВО, дальнобойному оружию и поддержке наших воинов - это именно тот приоритет, который поможет и в обороне наших городов и сел, и в защите позиций на фронте. Я благодарен каждому партнеру, который нам с этим помогает", - отмечает Зеленский.

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