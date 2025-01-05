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Новости
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За неделю РФ запустила по Украине более 630 дронов, около 740 КАБов и около 50 ракет. У них есть подсанкционные компоненты, - Зеленский

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Почти ежедневно украинские воины защищают наше небо от российских ракет и дронов. В течение этой ночи Украину атаковали 103 "шахеда", в составе которых было использовано 8755 компонентов иностранного производства.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, всего в течение этой недели Россия применила более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и почти 50 ракет различных типов, это более 50 000 подсанкционных компонентов со всего мира.

"Санкционное давление на пути поставки зарубежных компонентов - недостаточное. Россия продолжает получать нужные ей компоненты и средства производства почти со всего мира и использовать их в оружии, которым терроризирует Украину.

Мы должны и в дальнейшем усиливать сотрудничество со всеми партнерами по санкциям, ПВО, дальнобойному оружию и поддержке наших воинов - это именно тот приоритет, который поможет и в обороне наших городов и сел, и в защите позиций на фронте. Я благодарен каждому партнеру, который нам с этим помогает", - отмечает Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожен 61 из 103 "Шахедов", 42 дрона - локально потеряны, - Воздушные силы

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) ракеты (3573) КАБ (358) Шахед (1020)


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Топ комментарии
+9
А оманський качає нафту для орків
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05.01.2025 12:16
+8
Та йди ти н..й з своєю "інформацією", чмо тупориле!
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05.01.2025 12:18
+3
Йому що більше нічим зайнятися?
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05.01.2025 12:44
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А оманський качає нафту для орків
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05.01.2025 12:16 Ответить
Та йди ти н..й з своєю "інформацією", чмо тупориле!
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05.01.2025 12:18 Ответить
Трохи прикрутили їм каби - впало з 900 на тиждень до 200. Вроді Тайвань блоканув сервоприводамии які косорилія сама не робить. Знову 700...
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05.01.2025 12:23 Ответить
То не то прикрутили, то наличие АТАКМС вынудило их отвести авиацию на аэродромы подальше. А теперь ракеты заканчиваются, они обратно возвращают...
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05.01.2025 12:27 Ответить
З атакамами зараз повний порядок, Байден перед дембелем їх шле шо дурний...
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05.01.2025 12:32 Ответить
може підкажеш, балаболе, як це зробити в глобальному світі, схибленому на грощах? гадаю, якби Україна сама випускала би такі комплектуючі - вони неодмінно опинились би в тих ракетах...
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05.01.2025 12:28 Ответить
Богуслаєви б забезпечили.
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05.01.2025 12:50 Ответить
а зелений коли закриває очі то бачить як мільйони асфальтових дронів атакує кацапію
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05.01.2025 12:38 Ответить
++++
Спасибо.
Я загадал на асфальт. Уже начал волноваться, переживал не сбудется
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05.01.2025 13:09 Ответить
Йому що більше нічим зайнятися?
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05.01.2025 12:44 Ответить
Він вже дохтурську ступень зі статистики мав отримати!!

Констататор, блн.
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05.01.2025 13:19 Ответить
Зеленський вже давно досяг тої стадії, коли втрачати нічого. Вищу міру він собі забезпечив ще на початку вторгнення.
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05.01.2025 13:24 Ответить
 
 