Хотел, чтобы Маск был на нашей стороне, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что уважает американского миллиардера, соратника Дональда Трампа Илона Маска и хотел бы, чтобы тот был "на нашей стороне максимально".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью главы государства американскому блогеру Лексу Фридману.
"У меня был с Маском разговор в начале войны. Я уважаю его. Во-первых, я уважаю self-made, я люблю таких людей. Ничего с неба не упало, человек сам что-то сделал. Я сам работал, я знаю, что такое зарабатывать деньги, подбирать талантливых людей... и делать что-то важное для тех или иных людей", - сказал президент.
Зеленский добавил, что не сравнивает себя с Маском и считает американского миллиардера лидером инноваций в мире. По словам главы государства, такие люди продвигают мир только вперед, поэтому уважает его работы.
В то же время он затронул вопрос темы войны. Зеленский выразил благодарность за "Старлинки" и заявил, что хотел бы, чтобы Маск был максимально на стороне Украины и чтобы поддерживал нашу страну.
"Мы очень благодарны за "Старлинки", они помогли. Мы использовали их после российских ударов, ракет по энергетике, были проблемы с интернетом. Мы использовали "Старлинки" на фронте, в детских садах, в школах, в разной инфраструктуре. Нам это помогло очень сильно. Я бы очень хотел, чтобы Илон был на нашей стороне максимально, чтобы он поддерживал. Я ему благодарен за "Старлинки", - заявил Зеленский.
Президент также сказал, что хотел бы, чтобы Илон Маск посетил Украину.
Напомним, Зеленский в интервью заявил, что Украина борется с коррупцией, принимая соответствующие антикоррупционные законы и воплощая антикоррупционные реформы.
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Тут скорее другое. Он "правый " по убеждениям. Как и Форд был. Но никогда в этом открыто не признается. Это противоречит бизнесу
Технології, з якими працює Ілон Маск, украй критичні. А компанії, якими він володіє, мають неймовірний вплив і тримають вирішальні важелі, коли йдеться про доступ до інформації та геополітику.
Маск не просто керує цими компаніями, щоб максимізувати їхній успіх.
Він користується ними як інструментами для просування своїх власних інтересів.
То Гітлер , Гіммлер , Геббельс і все НСДАП , теж були аутистами ?
Маск вкладывал средства в акции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F фармацевтической компании, за которой следил через газеты. На вырученные от продажи акций несколько тысяч долларов он, вопреки протестам родителей, уехал в Канадуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA,_%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%BD#cite_note-musk-vedomosti-2013-26 [25].
Цікаво, а як він навчився програмувати? Теж сам?
З цим можна погодитися, і з його умінням заробляти гроші, і з підбором для цього " талановитих" помічників.)