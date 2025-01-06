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Хотел, чтобы Маск был на нашей стороне, – Зеленский

Зеленський поважає Маска

Президент Владимир Зеленский заявил, что уважает американского миллиардера, соратника Дональда Трампа Илона Маска и хотел бы, чтобы тот был "на нашей стороне максимально".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью главы государства американскому блогеру Лексу Фридману.

"У меня был с Маском разговор в начале войны. Я уважаю его. Во-первых, я уважаю self-made, я люблю таких людей. Ничего с неба не упало, человек сам что-то сделал. Я сам работал, я знаю, что такое зарабатывать деньги, подбирать талантливых людей... и делать что-то важное для тех или иных людей", - сказал президент.

Зеленский добавил, что не сравнивает себя с Маском и считает американского миллиардера лидером инноваций в мире. По словам главы государства, такие люди продвигают мир только вперед, поэтому уважает его работы.

В то же время он затронул вопрос темы войны. Зеленский выразил благодарность за "Старлинки" и заявил, что хотел бы, чтобы Маск был максимально на стороне Украины и чтобы поддерживал нашу страну.

"Мы очень благодарны за "Старлинки", они помогли. Мы использовали их после российских ударов, ракет по энергетике, были проблемы с интернетом. Мы использовали "Старлинки" на фронте, в детских садах, в школах, в разной инфраструктуре. Нам это помогло очень сильно. Я бы очень хотел, чтобы Илон был на нашей стороне максимально, чтобы он поддерживал. Я ему благодарен за "Старлинки", - заявил Зеленский.

Президент также сказал, что хотел бы, чтобы Илон Маск посетил Украину.

Напомним, Зеленский в интервью заявил, что Украина борется с коррупцией, принимая соответствующие антикоррупционные законы и воплощая антикоррупционные реформы.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Маск Илон (229)


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Топ комментарии
+7
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06.01.2025 08:47
+7
Щось забагато зеленського на Цензорі стало, да і коментари про гундосики стали прибирати.
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06.01.2025 08:53
+5
"На вашому боці", це на якому боці? На боці ОП Єрмака? Бо ОП і Україна - зовсім по різні боки
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06.01.2025 08:23
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Маск жертва Апартеїда , звідси схильність до расизму
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06.01.2025 06:35 Ответить
Він жертва Аспергера..
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06.01.2025 07:17 Ответить
Высоко функциональный аутист. Таких около 20%
Тут скорее другое. Он "правый " по убеждениям. Как и Форд был. Но никогда в этом открыто не признается. Это противоречит бизнесу
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06.01.2025 07:28 Ответить
напик нарика завжди зрозуміє
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06.01.2025 06:37 Ответить
Маск завжди на боці користі
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06.01.2025 06:37 Ответить
Участь Маска в політичних процесах безпрецедентна. Все це лише унаочнює те, як кілька приватних технологічних корпорацій дедалі більше можуть впливати на рішення, які традиційно належали до прерогатив урядів.
Технології, з якими працює Ілон Маск, украй критичні. А компанії, якими він володіє, мають неймовірний вплив і тримають вирішальні важелі, коли йдеться про доступ до інформації та геополітику.
Маск не просто керує цими компаніями, щоб максимізувати їхній успіх.

Він користується ними як інструментами для просування своїх власних інтересів.
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06.01.2025 06:40 Ответить
Колись Маск перейде дорогу Трампу і це буде початок кінця Маска.
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06.01.2025 06:45 Ответить
уже
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06.01.2025 08:04 Ответить
але президентом йому ніколи не бути ,він родився в ЮАР
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06.01.2025 06:46 Ответить
Зеля ти з глузду з'їхав ? Нах нам той неонацист !?
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06.01.2025 07:00 Ответить
Майте совість! Ну як можна аутиста обзивати неонацистом?!
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06.01.2025 07:11 Ответить
Аутизм це Хвороба
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06.01.2025 07:14 Ответить
основний розлад нейророзвитку, який характеризується наявністю симптомів порушення соціальної взаємодії, обмеженого інтересу та повторюваної поведінки.
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06.01.2025 07:17 Ответить
Подивіться фільм ''Темпл Грандін''аутист---американський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F) доктор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE тваринництва і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80 професор в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE Університеті Колорадо, авторка бестселерів, активістка захисту прав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82 аутистів, і консультантка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE скотарської промисловості щодо поведінки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0 худоби. Вона також створила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%96%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0 «обіймальну коробку» - пристрій для заспокоєння дітей-аутистів.--------------------і не будете писати дурості про них.
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06.01.2025 09:09 Ответить
В нього Аспергера..він сам зізнався
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06.01.2025 07:18 Ответить
Дивна якась хвороба , схиляє людину до ультраправих поглядів .
То Гітлер , Гіммлер , Геббельс і все НСДАП , теж були аутистами ?
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06.01.2025 09:04 Ответить
Пізно пане президент... хкуйло в 22 році дав почитати Іффану Маск арадову свою еппопею Мижебратья ... Коли Іллончик напсав перший комент-реакцію на ту хкуйню, то стало зрозуміло, що подіяло до глубіни його моззя і інші аргументи він вже не чує.
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06.01.2025 07:09 Ответить
Маск на боці "ВЕЛИКИХ ГРОШЕЙ"... А "Блазню" уже нема чого йому запропонувать...
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06.01.2025 07:26 Ответить
Переметнувся в іншии табір?
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06.01.2025 07:58 Ответить
Шо вы все на того маска бочку катить, он завязан на Пентагон. Шаг в сторону - смерти подобно. Просто вава в такий кшталт виразив недовiру Пентагону та керiвництву США. Вважаю , це дурiсть вищого гатунку.
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06.01.2025 08:09 Ответить
А ваапше, вава опустился до склок со смердом.
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06.01.2025 08:12 Ответить
"На вашому боці", це на якому боці? На боці ОП Єрмака? Бо ОП і Україна - зовсім по різні боки
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06.01.2025 08:23 Ответить
Про на якому боцi маск, тре у пынi запитати.
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06.01.2025 08:29 Ответить
Хіба притомна людина може бажати, щоб АУТИСТ був на його боці !?
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06.01.2025 08:28 Ответить
Дык, таким счином, вава приравнял себя к маску.
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06.01.2025 08:30 Ответить
Ага! "Ми з тобою однієї крові" (с)
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06.01.2025 08:34 Ответить
Вава теж себе зробив сам.
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06.01.2025 09:47 Ответить
Обидва дуже талановити!
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06.01.2025 09:48 Ответить
В палате No 6 - все не без "таланта". Намек понял.
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06.01.2025 09:59 Ответить
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06.01.2025 08:47 Ответить
Одно лицо!
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06.01.2025 10:21 Ответить
Щось забагато зеленського на Цензорі стало, да і коментари про гундосики стали прибирати.
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06.01.2025 08:53 Ответить
Дитячий белькіт.
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06.01.2025 09:46 Ответить
Просто сидить і "хоче"... нічого не роблячи щоб набувати союзників
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06.01.2025 09:48 Ответить
Сам зробив себе! РжунЄмогу!!! Родился 28 июня 1971 года и вырос в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F Претории, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%90%D0%A0 ЮАР в семье инженера Эррола Маска и его жены, модели https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA,_%D0%9C%D1%8D%D0%B9 Мэй Маск (урождённой Халдеман). Отец был частичным собственником https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F замбийских изумрудных рудников рядом с озером https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Танганьика.Родители развелись, мать уехала с детьми в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD Дурбан, но через пару лет Илон решил жить с отцом, к которому впоследствии перебрался и Кимбал. Эррол - тяжёлый, требовательный человек, и жить с ним было нелегко, но мальчики многому научились у отца. Они приходили к отцу на работу класть кирпичную кладку, устанавливать сантехнику, подгонять оконные рамы и прокладывать электропроводку. Сам то кАнЄшна сам. Але є питання!!!!
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06.01.2025 10:11 Ответить
В возрасте десяти лет Илон получил в подарок свой первый компьютер https://ru.wikipedia.org/wiki/Commodore_VIC-20 Commodore VIC-20 и научился на нём https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 программировать. В двенадцатилетнем возрасте он продал за 500 долларов свою первую программу - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0 видеоигру в стиле https://ru.wikipedia.org/wiki/Space_Invaders Space Invaders под названием Blastarhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA,_%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%BD#cite_note-25 [24], в которой игрок обстреливал ряды инопланетян из лазерной пушкиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA,_%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%BD#cite_note-musk-vedomosti-2013-26 [25].

Маск вкладывал средства в акции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F фармацевтической компании, за которой следил через газеты. На вырученные от продажи акций несколько тысяч долларов он, вопреки протестам родителей, уехал в Канадуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA,_%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%BD#cite_note-musk-vedomosti-2013-26 [25].

Цікаво, а як він навчився програмувати? Теж сам?
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06.01.2025 10:15 Ответить
Я сам працював, я знаю, що таке заробляти гроші, підбирати талановитих людей...
З цим можна погодитися, і з його умінням заробляти гроші, і з підбором для цього " талановитих" помічників.)
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06.01.2025 10:21 Ответить
Майк Тайсон викликає набагато більше довіри , ніж цей біоробот Маск.
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06.01.2025 10:24 Ответить
Як швидко Зеля перевзувся. Від обсерання Маска, до облизування та обожнювання.
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06.01.2025 11:24 Ответить
 
 