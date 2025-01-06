Зеленский о борьбе с коррупцией: в тюрьме сидит самый влиятельный олигарх – Коломойский
Украина борется с коррупцией, принимая соответствующие антикоррупционные законы и воплощая антикоррупционные реформы.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в подкасте Лекса Фридмана, сообщает Цензор.НЕТ.
Фридман спросил Зеленского, как украинская власть борется с коррупцией, поскольку часто можно услышать заявления, что в Украине коррупция.
Отвечая, Зеленский заявил, что в Украине очень сложная антикоррупционная система.
"У нас очень сложная антикоррупционная система. Сложная, не потому, что ее сложно понять, а потому, что она состоит из многих элементов. Она самая сложная во всей Европе", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что антикоррупционная реформа - это одно из требований Европейского Союза.
"При мне мы проголосовали все антикоррупционные законы, все антикоррупционные реформы, ну почти все. Сегодня все антикоррупционные органы независимы и они работают. Я все равно считаю, что они все еще несовершенны, есть много вопросов. Судебная система,.. Но и судебную реформу, которую от нас требовали партнеры - США и ЕС. Это выписано в конкретных законах, указах и конкретных решениях. Мы сделали 99%. Если что-то не сделали, то оно - на пути",- заявил президент.
В то же время он отметил, что проблема коррупции пока не решена в Украине.
"Сказать, что у нас нет коррупции - это врать. Просто мы открыто об этом говорим и реально с этим боремся. У нас в тюрьме сидит самый влиятельный до меня олигарх за годы независимости (Игорь Коломойский, - ред.) - и никто не смог с ним ничего сделать. Ни США, что они только не делали из-за вывода денег и так далее. Есть уголовные дела в США. Ни Европа с ним ничего не могла сделать. То есть с олигархами мы много всего сделали",- заявил президент.
Напомним, что также Зеленский прокомментировал обвинения относительно нецелевого использования международной помощи.
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Чи то Коломойський брата вбив?
Что Коломойский сидит?
Не верю.....
Не вийде.
Бо все занадто очевидно, ще 5 років слуги народу Україна не переживе.
Не сидить Коломойський у в'язниці.
Тому що судового вироку ще не має.
Він тимчасово перебуває у слідчому ізоляторі в найкращих Віп-умовах.
Таким чином Зєля ховає свого друга Бєню від видачі американському правосуддю.
А наш ''найчесніший'' суд за вказівкою Зеленського-Татарова обов'язково винесе Бєні виправдальний вирок.
Таким чином Зєля і Бєня матимуть усіх ''в задниці''...
https://informator.ua/uk/ne-shveycariya-ale-zgoditsya-advokat-rozpoviv-yaki-umovi-prozhivannya-u-kameri-kolomoyskogo "Не Швейцарія, але згодиться": адвокат розповів, які умови проживання у камері Коломойського
от брехло рідкісне і цинічне!
Украине вообще не нужен президент. За эти годы уже стало понятно что президентско-парламентская республика в наших реалиях неэффективна. Каждый кто садится на трон - сразу же назначает своих корешей в СБУ, пытается нагнуть КСУ, и замыкает на себя коррупционные потоки.
А тепер, якщо ти "критик", а не "критикан" - викладай своє бачення соціального устрою в Україні... Ми з нетерпінням чекаємо "оху*тєльних історій" - "Як нам обустроїть Україну...".
поручік зєлєнскій закроєт дєла !
Бєня хабарі давав а не брав
і те що його ховають від америкосів
кожна дитина знає
По-перше,у нас немає списка-реєстру олігархів.Не існує.
По-друге,невідомо,куди возять,і в яких умовах живе акціонер проекту "слуга народу".
Можливо,в СІЗО з поліпшеними умовами,можливо й додому.Але точно,-не в тюрмі.
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http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11795 Тимошенко активно підтримувала сепаратиста Ігоря Маркова
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11077 Чорновил: Тимошенко - подлый человек. Это типичные тимошенко-медведчуковские мансы, которыми они промышляли в старые добрые времена
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11586 Распечатки телефонных разговоров между фигурантами конфликта вокруг НЗФ
Ю.Тимошенко:"Эта биомасса мне поверит. Я тебя мало крышевала, когда Порошенко дела тебе шил? Я замазываюсь и замазываюсь, меня уже Пиня козлит за то, что я в коррупционной связи с тобой"
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топчет сцены вдоль и вширь-
То Ульянка «шкутильгава»
«Белой Братии» - паСС-тырь.
Златым кублыком смешит нас,
В голове - всегда гроза...
Олигархам - не защита,
Бо сама себе -гюрза.
Накормила тупо «тыщей»,
Обещанье - вот залог...
За ЕЭСУ все ей взыщут,
Всей страной нальют налог.
Даже Вова, шут-в сторонке,
За Ульянку льет понты...
Зуб отдаст, разделит шконку,
Когда к ней придут кранты?
А бараны - так упорны,
За ВАНУ здесь терки трут.
Ай-да, ляпас им по морде -
Их юльками все зовут.
Коломойський-Карабас-Барабас
ЗЕ-Буратіно.
Глядачі театру-73% нарідУкраїни
Чи США не просять?
Балабол...
І про це відомо не тільки в Україні.
То кому забиває баки ЗЄ?