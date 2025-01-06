Зеленский о борьбе с коррупцией: в тюрьме сидит самый влиятельный олигарх – Коломойский

Украина борется с коррупцией, принимая соответствующие антикоррупционные законы и воплощая антикоррупционные реформы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в подкасте Лекса Фридмана, сообщает Цензор.НЕТ.

Фридман спросил Зеленского, как украинская власть борется с коррупцией, поскольку часто можно услышать заявления, что в Украине коррупция.

Отвечая, Зеленский заявил, что в Украине очень сложная антикоррупционная система.

"У нас очень сложная антикоррупционная система. Сложная, не потому, что ее сложно понять, а потому, что она состоит из многих элементов. Она самая сложная во всей Европе", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что антикоррупционная реформа - это одно из требований Европейского Союза.

"При мне мы проголосовали все антикоррупционные законы, все антикоррупционные реформы, ну почти все. Сегодня все антикоррупционные органы независимы и они работают. Я все равно считаю, что они все еще несовершенны, есть много вопросов. Судебная система,.. Но и судебную реформу, которую от нас требовали партнеры - США и ЕС. Это выписано в конкретных законах, указах и конкретных решениях. Мы сделали 99%. Если что-то не сделали, то оно - на пути",- заявил президент.

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В то же время он отметил, что проблема коррупции пока не решена в Украине.

"Сказать, что у нас нет коррупции - это врать. Просто мы открыто об этом говорим и реально с этим боремся. У нас в тюрьме сидит самый влиятельный до меня олигарх за годы независимости (Игорь Коломойский, - ред.) - и никто не смог с ним ничего сделать. Ни США, что они только не делали из-за вывода денег и так далее. Есть уголовные дела в США. Ни Европа с ним ничего не могла сделать. То есть с олигархами мы много всего сделали",- заявил президент.

Напомним, что также Зеленский прокомментировал обвинения относительно нецелевого использования международной помощи.

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