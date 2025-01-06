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Новости Борьба с коррупцией
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Зеленский о борьбе с коррупцией: в тюрьме сидит самый влиятельный олигарх – Коломойский

Зеленський про боротьбу з корупцією

Украина борется с коррупцией, принимая соответствующие антикоррупционные законы и воплощая антикоррупционные реформы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в подкасте Лекса Фридмана, сообщает Цензор.НЕТ.

Фридман спросил Зеленского, как украинская власть борется с коррупцией, поскольку часто можно услышать заявления, что в Украине коррупция.

Отвечая, Зеленский заявил, что в Украине очень сложная антикоррупционная система.

"У нас очень сложная антикоррупционная система. Сложная, не потому, что ее сложно понять, а потому, что она состоит из многих элементов. Она самая сложная во всей Европе", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что антикоррупционная реформа - это одно из требований Европейского Союза.

"При мне мы проголосовали все антикоррупционные законы, все антикоррупционные реформы, ну почти все. Сегодня все антикоррупционные органы независимы и они работают. Я все равно считаю, что они все еще несовершенны, есть много вопросов. Судебная система,.. Но и судебную реформу, которую от нас требовали партнеры - США и ЕС. Это выписано в конкретных законах, указах и конкретных решениях. Мы сделали 99%. Если что-то не сделали, то оно - на пути",- заявил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Компания с орбиты Коломойского через суды добивается списания 2,62 млрд грн долга перед "Укрэнерго", - ЦПК

В то же время он отметил, что проблема коррупции пока не решена в Украине.

"Сказать, что у нас нет коррупции - это врать. Просто мы открыто об этом говорим и реально с этим боремся. У нас в тюрьме сидит самый влиятельный до меня олигарх за годы независимости (Игорь Коломойский, - ред.) - и никто не смог с ним ничего сделать. Ни США, что они только не делали из-за вывода денег и так далее. Есть уголовные дела в США. Ни Европа с ним ничего не могла сделать. То есть с олигархами мы много всего сделали",- заявил президент.

Напомним, что также Зеленский прокомментировал обвинения относительно нецелевого использования международной помощи.

Также читайте: Зеленский о коррупции в Украине: мы не зарабатывали на войне, если кого-то находили – били по рукам

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Коломойский Игорь (1791) коррупция (8562) олигарх (1026)


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Топ комментарии
+47
Найвпливовішого українського олігарха - "уважаємого"- не "уважили", а Коломойського ховають від америкаської в'язниці.
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06.01.2025 00:17
+41
Цензоре, пощадИ, ну годі вже на сьогодні, отакий потік свідомості від потужного генератора на ніч читати.
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06.01.2025 00:18
+41
Ой, піздюк Зеленський.
Не сидить Коломойський у в'язниці.
Тому що судового вироку ще не має.
Він тимчасово перебуває у слідчому ізоляторі в найкращих Віп-умовах.
Таким чином Зєля ховає свого друга Бєню від видачі американському правосуддю.
А наш ''найчесніший'' суд за вказівкою Зеленського-Татарова обов'язково винесе Бєні виправдальний вирок.
Таким чином Зєля і Бєня матимуть усіх ''в задниці''...
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06.01.2025 00:48
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Правила форума Совет форумчан
Якже Порошенко!?
Чи то Коломойський брата вбив?
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06.01.2025 00:10 Ответить
Ой дурак...
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06.01.2025 00:12 Ответить
Конкурента (минулого ляльковода) по корупції посадив.
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06.01.2025 00:12 Ответить
чому минулого?
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06.01.2025 01:37 Ответить
Не "посадив" - а СХОВАВ... Бо американці все наполегливіше стали вимагать від нас його видачі... А тут "убив трьох зайців" - і американцям "очі замилив", і бидлу "в очі насцяв", і показав, як він "бореться" з корупціонерами...
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06.01.2025 05:39 Ответить
Медведчук не олігарх? Бо він агент путіна?
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06.01.2025 08:16 Ответить
Я щось писав про Медведчука? Я мову вів виключно по темі обговорення - про Коломойського...
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06.01.2025 08:37 Ответить
Так і з медведчуком насцяв. Одного не віддав, а іншого віддав. Шахрай
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06.01.2025 11:38 Ответить
Від МЕНЕ ти чого хочеш?
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06.01.2025 11:44 Ответить
Кого віддав і кому?
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08.01.2025 00:24 Ответить
А зеленський, до речі, з дипломом юриста, не знає, що "саджають" за вироком суду?
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08.01.2025 00:33 Ответить
А Зєлєнскій не сказав, сому Коломойський став найвпливовішим олігархом? 🤔 І про "1+1" з Мосей****** не сказав? Посоромився? Міг би порівняння зробити з Маском, який при обранні Трампа став найбагатшим у світі. Ніяк не доберу, чому? 🤔😊
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06.01.2025 00:13 Ответить
зеленський жжжьот, ну капєць! Забористий кокс занесли до хлопа! 🤣🤣🤣
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06.01.2025 00:16 Ответить
Литвину теж щось підвезли - жжот ніпадецькі
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06.01.2025 00:31 Ответить
Ви підари і 1% не зробили.
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06.01.2025 00:16 Ответить
Найвпливовішого українського олігарха - "уважаємого"- не "уважили", а Коломойського ховають від америкаської в'язниці.
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06.01.2025 00:17 Ответить
100%
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06.01.2025 08:36 Ответить
Цензоре, пощадИ, ну годі вже на сьогодні, отакий потік свідомості від потужного генератора на ніч читати.
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06.01.2025 00:18 Ответить
міцніше спати будете!
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06.01.2025 00:27 Ответить
генератор-дегенератор! 🤣
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06.01.2025 00:31 Ответить
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06.01.2025 09:54 Ответить
Він там так сидить, як і РПЦ заборонена. На папірці.
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06.01.2025 00:18 Ответить
Зеленський словоблюдіем намагається перекричати завтрашні публікації свого інтерв'ю американцю.
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06.01.2025 00:22 Ответить
Клоун
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06.01.2025 00:23 Ответить
кривавий
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06.01.2025 01:36 Ответить
де він сидить ? дома?
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06.01.2025 00:26 Ответить
А можно визуальное подтверждение того
Что Коломойский сидит?
Не верю.....
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06.01.2025 00:31 Ответить
Фотографій і відео в перший же день багато знято. Можна показати як сьогоднішні.
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06.01.2025 06:40 Ответить
Так, що у нас тут. Зе хоче повторити успіх Трампа на подкасті у Джо Рогана.
Не вийде.
Бо все занадто очевидно, ще 5 років слуги народу Україна не переживе.
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06.01.2025 00:34 Ответить
Вин змагается з Безумной в заявах?
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06.01.2025 00:45 Ответить
кiзда мэтi... Авже ж, ще й з Юлькою змагаеться, а по дуростi, Гадя , десь там, поряд, ще й нишком, нервово не палить, а схвально смакуе.
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06.01.2025 07:25 Ответить
in багамеш пула
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06.01.2025 07:38 Ответить
Вони обидва розхитують суспільство.
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06.01.2025 10:36 Ответить
ПN3дунько нон-стоп.
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06.01.2025 00:46 Ответить
Ой, піздюк Зеленський.
Не сидить Коломойський у в'язниці.
Тому що судового вироку ще не має.
Він тимчасово перебуває у слідчому ізоляторі в найкращих Віп-умовах.
Таким чином Зєля ховає свого друга Бєню від видачі американському правосуддю.
А наш ''найчесніший'' суд за вказівкою Зеленського-Татарова обов'язково винесе Бєні виправдальний вирок.
Таким чином Зєля і Бєня матимуть усіх ''в задниці''...
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06.01.2025 00:48 Ответить
Ще й Європейський суд з прав людини щось нещасному арештанту підкине, якусь копійчину з президентами американськими, бо слідчі з суддями та прокурорами папірці оформлять так, що Україна буде виплачувати Бені за незручності під час його гри в схованку від американського правосуддя.
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06.01.2025 09:05 Ответить
Читав і плакав...
https://informator.ua/uk/ne-shveycariya-ale-zgoditsya-advokat-rozpoviv-yaki-umovi-prozhivannya-u-kameri-kolomoyskogo "Не Швейцарія, але згодиться": адвокат розповів, які умови проживання у камері Коломойського
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06.01.2025 01:02 Ответить
нема межі цинізму зеленого! заховав у тюрмі свого фінансового боса і афериста, а також авантюрного ідеолога від відповідальності та всім плете - "боротьба з корупцією" !
от брехло рідкісне і цинічне!
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06.01.2025 01:15 Ответить
«А ні США, а ні Європа не могли»… Так віддайте Коломойського в США! А не ховайте в люксових умовах в Україні!
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06.01.2025 01:44 Ответить
Зеленський, як і всі його попередники на посту президента, лише імітує боротьбу з корупцією, тому що всі корупційні потоки йдуть наверх до президента. Поки наші міжнародні партнери не будуть назначати та звільняти наших прокурорів та судів буде кругова порука, коли кожен президент назначає виключно особисто відданих судів та прокурорів, які обіцяють його слухатися та не садити його друзів та родичів.
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06.01.2025 02:30 Ответить
Ми боремося за незалежнicть саме щоб нам ззовнi назначали прокурорiв та суддiв? Тодi чим це вiдрiзняеться вiд вассалiтета пiд РФ, окрiм iменi хазяiна?

Украине вообще не нужен президент. За эти годы уже стало понятно что президентско-парламентская республика в наших реалиях неэффективна. Каждый кто садится на трон - сразу же назначает своих корешей в СБУ, пытается нагнуть КСУ, и замыкает на себя коррупционные потоки.
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06.01.2025 05:26 Ответить
У тебе "з головою - порядок"? А що ж тоді нам треба? "Сейм" - як у "Крулевстве польскем"? Щоб усім "рулив" парламент? Подивися на Грузію сьогоднішню... Справа не у системі правління - а у ЛЮДЯХ, яких до влади приводить народ! При Порошенку була хоч якась демократія - і ту "мудрі" просрать зуміли...
А тепер, якщо ти "критик", а не "критикан" - викладай своє бачення соціального устрою в Україні... Ми з нетерпінням чекаємо "оху*тєльних історій" - "Як нам обустроїть Україну...".
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06.01.2025 05:50 Ответить
Ой, та забудь уже про того *а. Фсьо. Потрібно думати, що далі робити.
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06.01.2025 06:36 Ответить
Ти кацапське прислів"я, "Кто старое помянет - тому глаз вон...", чув? А продовження знаєш? ? "А кто забудет - тому ДВА!!!" Тому, хто "забуває" - нема з чим порівнювать та співставлять... От я, наприклад, пам"ятаю старе... Бо колись вчив такі предмети, як "Історія держави і права", "Державне право", "Конституційне право"... От і проводжу "паралелі"... А цей неук "серонув - і в кущі"... "А ви думайте - що ж я сказать хотів?"...
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06.01.2025 06:43 Ответить
"Миколко"! Таким, як ти, я задаю питання: А де ти був, коли вибирали "Блазня"? Батько до комп"ютера не підпускав?" Такі "розумні" всі поставали... Тільки "заднім розумом"... Про таких в Україні кажуть: "Розумни-и-ий... Тільки срать не проситься...".
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06.01.2025 09:11 Ответить
"Паном Миколою" я стану тебе називать, коли ти "шмарклі витреш під носом" і у тебе "штанці подовшають"... Бо зараз видно "позбивані коліна, йодом змазані"... Про решту тобі вже сказано - як мною, так і іншими дописувачами...
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06.01.2025 09:34 Ответить
Натворив Порошенко? І ви вирішили, що нікчема, тупа квартальна обдовбана гнида, розрулить ситуацію? Що у випускника університету імені Маслякова вистачить розуму, досвіду, освіти навести порядок у державі? Що у нього за спиною сильна команда фахівців, патріотів (це у того, хто роками скакав по московських сценах, кривляючись і принизуючись, а також принизуючи Україну і українців)? Ви серйозно?
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06.01.2025 09:12 Ответить
Нє нада парляменту!!! Там штук 300 безуглих...
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06.01.2025 09:14 Ответить
нє падайтє духом, мєсьє коломойській -
поручік зєлєнскій закроєт дєла !
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06.01.2025 02:40 Ответить
Між зятьком Кучми та Бенею і бабушкой української корупції десятиліттями йшла війна. В 90 роки Паша і Юля хотіли забрати заводи у тоді ще не зятя.Прийшлось женіться. А потім Пінчук почав пробивати ідею А-ля Х.....про третій термін тестя. для цього завіз Москви групу інформциган-алкашів на чолі з ядерною пилюкою і виставив розцінку бізнесам на гроші для кампашки. Основним пайщиком став Беня, але Кучма всіх послав, тоді Беня пред'явив - віддавай. Потім забрав один завод, інші хотів. Весь крімінал стосується перереєстрації заводів. Після 2019 Пінчук убєділ Бубона прогнати Богдана і призначити свого протеже Дерьмака. Коли здриснув старший Шефір значить почався кіпиш. Мало того, Беню почали роздягати так швидко, що Боголюбов по чужому паспорту щез назавжди. Основна частина чесно нажитих коштів активів, арештованих Лондонським судом, знаходиться в голандських банках, туди і відправляють послом Костіна щоб сприяв окончательному решению Бениного вопроса. Як там, Карл у Клар.украл коралли .....
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06.01.2025 02:42 Ответить
щось ЗЕ кранти попутав:
Бєня хабарі давав а не брав
і те що його ховають від америкосів
кожна дитина знає
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06.01.2025 03:46 Ответить
державна мафія і тотальна корупція
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06.01.2025 03:50 Ответить
Отжеж брехло- він посадив Коломойшу в санаторій в тюрмі щоб коломойшу не депортували в США де його чекає довічне увʼязнення. Коломойші нема куди тікати бо навіть в Ізраілі його чекає вʼязниця. Тож як завжди зелене чмо бреше.
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06.01.2025 04:28 Ответить
Був в Україні один корупціонер Коломойський, якого посадили. Значить корупції в державі вже немає. Корупцію побороли. Тоді Зеленський каже правду.
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06.01.2025 04:42 Ответить
Бред блазня вже достає даже тих,які раділи ув'язненю коломойського.Любий юрист доведе незаконність арешту за спливом терміну давності(10 років).Навіть за наявністю незалежного суду.Ніхто з гупіків не слухав,що кала звинувачюють за дії,які відбувались ще на початку 2000х.Це шоу ще у 90х називали "маскі-шоу".
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06.01.2025 05:57 Ответить
Деякі злочини не повинні підлягати терміну давності.
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06.01.2025 06:50 Ответить
Як завжди.Бреше,як дише.
По-перше,у нас немає списка-реєстру олігархів.Не існує.
По-друге,невідомо,куди возять,і в яких умовах живе акціонер проекту "слуга народу".
Можливо,в СІЗО з поліпшеними умовами,можливо й додому.Але точно,-не в тюрмі.
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06.01.2025 06:02 Ответить
Та як Юлька, бреше, бреше i ще раз бреше.
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06.01.2025 07:20 Ответить
Увас з головою все ОК. Юлька вам, що в борщ нагадила?
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06.01.2025 09:11 Ответить
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11833 «Оппоблок» и «Батькивщина» просят США не помогать Украине

http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11855 Тимошенко не хочет курса Украины в НАТО и ЕС

http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11786 Тимошенко-президент. Медведчук-премьер

http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11795 Тимошенко активно підтримувала сепаратиста Ігоря Маркова

http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11077 Чорновил: Тимошенко - подлый человек. Это типичные тимошенко-медведчуковские мансы, которыми они промышляли в старые добрые времена
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06.01.2025 09:23 Ответить
В августе 2011 года, через несколько дней после ареста Тимошенко по газовому делу, и тогда первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин заявил: «Допрошенный прокуратурой США свидетель по делу Лазаренко прямо сказал, что киллер за убийство Щербаня получил деньги со счетов Лазаренко и Тимошенко
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06.01.2025 09:24 Ответить
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11596 Каддафі дав 4 млн євро на президентську компанію Тимошенко

http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11586 Распечатки телефонных разговоров между фигурантами конфликта вокруг НЗФ

Ю.Тимошенко:"Эта биомасса мне поверит. Я тебя мало крышевала, когда Порошенко дела тебе шил? Я замазываюсь и замазываюсь, меня уже Пиня козлит за то, что я в коррупционной связи с тобой"

http://cenzoriv.net/index.php?name=articles&op=read&art=37&cat=59 З життя державної еліти: новий маєток родини Юлії Тимошенко

Попри кризу, Юлія Тимошенко та її родина продовжують обростати нерухомістю. У Дніпропетровську в них з'явилася ще одна триповерхова "хатинка".

http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11632 Тимошенко, коли брала гроші у Березовського, не думала, що я коли-небудь з ним зустрінусь - Чекалкін

В інтерв'ю Чекалкін сказав: "Юлія Володимирівна, коли брала гроші у Березовського, не думала, що я коли-небудь з ним зустрінусь. Тому й не знала, що я дізнаюсь, який бюджет вона виписувала на проект "Веселі яйця" і як вони були використані"
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06.01.2025 09:27 Ответить
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11758 На закупке "Тамифлю" Тимошенко "наварила" 19 миллионов долларов

Суд США по округу Орегон вынес первое решение в пользу украинского государственного предприятия «Укрвакцина» и против ответчика - корпорации Olden Group, LLC. Эта корпорация, как известно, вместе с украинской компанией «Интерфарм» выступали посредниками в закупке вакцины «Тамифлю» на средства украинского государственного бюджета, осуществленной правительством Тимошенко

http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11711 "Нафтогаз" запрошував Тимошенко виступити свідком у Стокгольмському арбітражі, але не дочекався
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06.01.2025 09:30 Ответить
В лабутенах вся ногою,
топчет сцены вдоль и вширь-
То Ульянка «шкутильгава»
«Белой Братии» - паСС-тырь.

Златым кублыком смешит нас,
В голове - всегда гроза...
Олигархам - не защита,
Бо сама себе -гюрза.

Накормила тупо «тыщей»,
Обещанье - вот залог...
За ЕЭСУ все ей взыщут,
Всей страной нальют налог.

Даже Вова, шут-в сторонке,
За Ульянку льет понты...
Зуб отдаст, разделит шконку,
Когда к ней придут кранты?

А бараны - так упорны,
За ВАНУ здесь терки трут.
Ай-да, ляпас им по морде -
Их юльками все зовут.
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06.01.2025 09:32 Ответить
його сховали від амертканської феміди
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06.01.2025 06:15 Ответить
Завдяки Коломийському,та його TVканалам ти проліз туди де ти зараз є.Хочеш щоб тобі повірили-віддай Беню американцям.В "грі",яку ви провер
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06.01.2025 07:14 Ответить
Ты(вы) еще скажи, шо Карабас-Барабас не ездит домой "побаниться" под усиленной охраной, сродни эскорту. А ваапше-та, надежно прячется от амер-фемиды.
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06.01.2025 07:18 Ответить
Ролі ваші в тій грі:
Коломойський-Карабас-Барабас
ЗЕ-Буратіно.
Глядачі театру-73% нарідУкраїни
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06.01.2025 07:20 Ответить
Пхе, от вы любите ляща отвесить, да заре те 73% = 0... Таке матюче гнуть на того недоумка, шо мама не горюй.
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06.01.2025 07:30 Ответить
дай Боже, щоб ваші слова були правдою, але 73% це умовна номінальна цифра, бо ще багато в Україні зеуйобків.
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06.01.2025 08:50 Ответить
Поцiновувачу чьортI кого-чого? - 73% - це вiдсоток вiд 37%, виборцiв, котрi прийшли проголосувати. Зрозумiло, що 63% iнфантилiв, якi мали б прийти та проголосувати, котрi мають право на це, не прийшли. Отже за ваву проголосовали десь 17% вiд загального числа виборцiв. ЗЫ ... Вашi 30 процентiв проти Пороха, заре матюче гнуть на главзеба й ладнi вже голосувати за Петра. Бо при Пороху не було крашанок по 17грн штука та й гарячоi фази вiйни не було i ТЦК-збочення на призив до лав армii не було.
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06.01.2025 09:43 Ответить
Но це вже інші люди.
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06.01.2025 10:42 Ответить
И тут Остапа понесло (с)
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06.01.2025 07:47 Ответить
Якщо "Є кримінальні справи в США.", то чому не відправляєешь його в США?
Чи США не просять?
Балабол...
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06.01.2025 07:56 Ответить
Монстр похизувався тим, що сховав свого власника у тюрячці.
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06.01.2025 08:27 Ответить
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06.01.2025 08:29 Ответить
А в цей час "зять" Коломойського Міндіч скуповує для ЗЄ активи.

І про це відомо не тільки в Україні.

То кому забиває баки ЗЄ?
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06.01.2025 08:30 Ответить
цей спектакль щоб коломойшу не видавати американцям
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06.01.2025 08:37 Ответить
Сидить... А що, крупи красти перестали? Чи рєзьнікави висять у Бабиному Яру?
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06.01.2025 09:18 Ответить
А як можна піти його провідать? Чи це реально?
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06.01.2025 09:42 Ответить
Гучніше всіх "ТРИМАЙ КРАДІЯ!" кричить крадій.
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06.01.2025 09:50 Ответить
Він сидить для відведення очей.
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06.01.2025 09:57 Ответить
Ніби у в'язниці сидить Коломойський і тільки з однією метою і ціллю - щоб не видати його в ЧСША. Але час йде і Зеля піде з цим часом,Ж як роса неа Сонці і віддадуть і Беню американському правосуддю, а пізніше і Зелю і решту, які мутили ці мутки.
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06.01.2025 10:24 Ответить
ага - сидить в буковелі горілку ******* і шашлики жре.а хохли вірять в феміду.
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06.01.2025 10:29 Ответить
Не сидит, а спрятан от выдачи американскому правосудию.
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06.01.2025 10:43 Ответить
Тобто зеленський посадив коломойського,а той і відповідь жорстоко мстить - кожного ранку на г+г включає частину вечірнього відосіка найвеличнішого.
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06.01.2025 11:35 Ответить
щоб не сидів колома в американських в'язницях
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06.01.2025 11:55 Ответить
 
 