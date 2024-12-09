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Новости Борьба с коррупцией
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Компания с орбиты Коломойского через суды добивается списания 2,62 млрд грн долга перед "Укрэнерго", - ЦПК

партнер Коломойського бізнесмен Кіперман

Компания с орбиты олигарха Игоря Коломойского через суды добивается списания 2,62 млрд грн долга перед государственным "Укрэнерго".

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о фирме "Юнайтед Энерджи", которую связывают с партнером Коломойского бизнесменом Киперманом (на фото).

В ВАКС рассматривается уголовное дело в отношении этой фирмы и связанных лиц о завладении 716 млн грн "Укрэнерго". Однако существует еще хозяйственный и административный иски "Юнайтед Энерджи", целью которых является лишить "Укрэнерго" права требовать взыскания 2,62 млрд грн долга.

Как объясняют в ЦПК, фирма Кипермана "Юнайтед Энерджи" закупала электроэнергию у "Укрэнерго", однако вовремя не рассчиталась. В итоге возник огромный долг, поэтому "Укрэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании денег.

В ответ "Юнайтед Энерджи" пошла с иском в суд и Киевский окружной админсуд (судья Балаклицкий, который недавно умер) удовлетворил его, признав пункт правил, на основании которого начислили долг, недействительным. Далее Шестой апелляционный админсуд отменил решение судьи Балаклицкого.

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Сейчас фирма Кипермана оспаривает эту отмену в Верховном Суде. Заседание по делу назначено на вторник, 10 декабря, на 14:15 (судьи Берназюк, Чиркин, Шарапа).

"Если Верховный Суд подтвердит решение об отмене пункта правил, по которому начислили долг, это будет означать, что компания с орбиты Коломойского не вернет "Укрэнерго" 2,62 млрд грн. Кроме того, в таком случае защита в уголовном производстве также сможет ссылаться на это решение, чтобы закрыть его", - отмечают в ЦПК.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) Укрэнерго (658) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+8
Нормально)) а простим людям за пару тисяч світло без суду відрізають
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09.12.2024 20:44
+7
Як це компанія добивається списати лярди боргів і шо на них ніякоі управи - прокатить?
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09.12.2024 20:48
+5
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09.12.2024 20:49
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Нормально)) а простим людям за пару тисяч світло без суду відрізають
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09.12.2024 20:44 Ответить
До чого це тут?
Коломойський і Кіперман не споживали, а торгували електрикою, яку купували на ринку.
Як завжди Бєня і робив, корумпували держчиновників і ті довгий час невимагали будь-якої оплати. От що таке " державна власність" це власність не держави, а чиновників і Бєні.
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09.12.2024 22:55 Ответить
Як це компанія добивається списати лярди боргів і шо на них ніякоі управи - прокатить?
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09.12.2024 20:48 Ответить
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09.12.2024 20:49 Ответить
Орбіта буває тільки в космосі - влада вводить нас в блуд...
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09.12.2024 20:53 Ответить
Коломойский красавчик! Вот увидите Игорь Валерьевич всё своё вернёт обратно и за моральный ущерб и недополученную прибыль взыщет с негодяев!
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09.12.2024 20:56 Ответить
Ви обидва такі молоді, (09.12.2024), а вже ідіоти...
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09.12.2024 21:06 Ответить
Невже портновські корупційні судди захищають українські інтереси ? ні ці судди як правило на стороні зла тобто олігархів корупціонерів.
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09.12.2024 21:14 Ответить
Я бы сказал что судьи на стороне денег и корпораций….
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09.12.2024 21:15 Ответить
В Украине для людей право отсутствует, человеку подать в суд это просто значит оплатить судебный сбор, а выиграть суд человек как Людина не может всегда выиграют суд деньги и корпорации…
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09.12.2024 21:17 Ответить
В Україні немає корпорацій... Для існування останніх має бути верховенство права та неупередженні та незалежні суди, а в нас любий податківець районного масштабу може заблокувати підприємство з тисячами працівників, не кажучи що якщо воно приносить додіх, то рано чи пізно його відіжмуть сбу/прокуратура.
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09.12.2024 21:50 Ответить
Виграють. Бабла у України на такі дрібниці вистачить.
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09.12.2024 21:54 Ответить
Наша держава постійно списує борги з нашіх олігархів. Це в десятках мільярдів гривень.
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09.12.2024 22:21 Ответить
Найбільшим досягненням протягом війни для України є масова втеча кіперманів з країни. За диними еврейської громади в листопаді в Києві їх лишалось чуть менше 6 тисяч. Тобто в Україні їх майже не лишилось. "Докрадають" що ще не встигли "на майбутнє" в кабміні, ОП, ВР і в таких от компаніях "з сфери коломойського". Суддя Балаклицький помер від щастя отримання величезного хабаря. Цікаво оця "троїца" теж помре?
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09.12.2024 23:00 Ответить
Збираються через суди?????????????????????? охохо...це ж як??? судді=пахани проводять тендер - на цього суддю який зможе і головне скільки розпиляти хабаря можно і цій справі???
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10.12.2024 05:06 Ответить
Беню с кодлой отдать в тюрьму США
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10.12.2024 06:10 Ответить
 
 