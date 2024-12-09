Компания с орбиты Коломойского через суды добивается списания 2,62 млрд грн долга перед "Укрэнерго", - ЦПК
Компания с орбиты олигарха Игоря Коломойского через суды добивается списания 2,62 млрд грн долга перед государственным "Укрэнерго".
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о фирме "Юнайтед Энерджи", которую связывают с партнером Коломойского бизнесменом Киперманом (на фото).
В ВАКС рассматривается уголовное дело в отношении этой фирмы и связанных лиц о завладении 716 млн грн "Укрэнерго". Однако существует еще хозяйственный и административный иски "Юнайтед Энерджи", целью которых является лишить "Укрэнерго" права требовать взыскания 2,62 млрд грн долга.
Как объясняют в ЦПК, фирма Кипермана "Юнайтед Энерджи" закупала электроэнергию у "Укрэнерго", однако вовремя не рассчиталась. В итоге возник огромный долг, поэтому "Укрэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании денег.
В ответ "Юнайтед Энерджи" пошла с иском в суд и Киевский окружной админсуд (судья Балаклицкий, который недавно умер) удовлетворил его, признав пункт правил, на основании которого начислили долг, недействительным. Далее Шестой апелляционный админсуд отменил решение судьи Балаклицкого.
Сейчас фирма Кипермана оспаривает эту отмену в Верховном Суде. Заседание по делу назначено на вторник, 10 декабря, на 14:15 (судьи Берназюк, Чиркин, Шарапа).
"Если Верховный Суд подтвердит решение об отмене пункта правил, по которому начислили долг, это будет означать, что компания с орбиты Коломойского не вернет "Укрэнерго" 2,62 млрд грн. Кроме того, в таком случае защита в уголовном производстве также сможет ссылаться на это решение, чтобы закрыть его", - отмечают в ЦПК.
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Коломойський і Кіперман не споживали, а торгували електрикою, яку купували на ринку.
Як завжди Бєня і робив, корумпували держчиновників і ті довгий час невимагали будь-якої оплати. От що таке " державна власність" це власність не держави, а чиновників і Бєні.