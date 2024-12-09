Компания с орбиты Коломойского через суды добивается списания 2,62 млрд грн долга перед "Укрэнерго", - ЦПК

Компания с орбиты олигарха Игоря Коломойского через суды добивается списания 2,62 млрд грн долга перед государственным "Укрэнерго".

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о фирме "Юнайтед Энерджи", которую связывают с партнером Коломойского бизнесменом Киперманом (на фото).

В ВАКС рассматривается уголовное дело в отношении этой фирмы и связанных лиц о завладении 716 млн грн "Укрэнерго". Однако существует еще хозяйственный и административный иски "Юнайтед Энерджи", целью которых является лишить "Укрэнерго" права требовать взыскания 2,62 млрд грн долга.

Как объясняют в ЦПК, фирма Кипермана "Юнайтед Энерджи" закупала электроэнергию у "Укрэнерго", однако вовремя не рассчиталась. В итоге возник огромный долг, поэтому "Укрэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании денег.

В ответ "Юнайтед Энерджи" пошла с иском в суд и Киевский окружной админсуд (судья Балаклицкий, который недавно умер) удовлетворил его, признав пункт правил, на основании которого начислили долг, недействительным. Далее Шестой апелляционный админсуд отменил решение судьи Балаклицкого.

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Сейчас фирма Кипермана оспаривает эту отмену в Верховном Суде. Заседание по делу назначено на вторник, 10 декабря, на 14:15 (судьи Берназюк, Чиркин, Шарапа).

"Если Верховный Суд подтвердит решение об отмене пункта правил, по которому начислили долг, это будет означать, что компания с орбиты Коломойского не вернет "Укрэнерго" 2,62 млрд грн. Кроме того, в таком случае защита в уголовном производстве также сможет ссылаться на это решение, чтобы закрыть его", - отмечают в ЦПК.