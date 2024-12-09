Компанія з орбіти Коломойського через суди добивається списання 2,62 млрд грн боргу перед "Укренерго", - ЦПК
Компанія з орбіти олігарха Ігоря Коломойського через суди добивається списання 2,62 млрд грн боргу перед державним "Укренерго".
Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про фірму "Юнайтед Енерджі", яку пов’язують з партнером Коломойського бізнесменом Кіперманом (на фото).
У ВАКС розглядається кримінальна справа щодо цієї фірми та пов’язаних осіб про заволодіння 716 млн грн "Укренерго". Однак існує ще господарський та адміністративний позови "Юнайтед Енерджі", метою яких є позбавити "Укренерго" права вимагати стягнення 2,62 млрд грн боргу.
Як пояснюють у ЦПК, фірма Кіпермана "Юнайтед Енерджі" закуповувала електроенергію у "Укренерго", однак вчасно не розрахувалася. В підсумку виник величезний борг, тому "Укренерго" звернулося до Господарського суду Києва з позовом про стягнення грошей.
У відповідь "Юнайтед Енерджі" пішла з позовом до суду і Київський окружний адмінсуд (суддя Балаклицький, який нещодавно помер) задовольнив його, визнавши пункт правил, на підставі якого нарахували борг, нечинним. Далі Шостий апеляційний адмінсуд скасував рішення судді Балаклицького.
Зараз фірма Кіпермана оскаржує це скасування у Верховному Суді. Засідання у справі призначене на вівторок, 10 грудня, на 14:15 (судді Берназюк, Чиркін, Шарапа).
"Якщо Верховний Суд підтвердить рішення про скасування пункту правил, за яким нарахували борг, це означатиме, що компанія з орбіти Коломойського не поверне "Укренерго" 2,62 млрд грн. Крім того, у такому разі захист у кримінальному провадженні також зможе посилатися на це рішення, щоб закрити його", - зазначають у ЦПК.
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Коломойський і Кіперман не споживали, а торгували електрикою, яку купували на ринку.
Як завжди Бєня і робив, корумпували держчиновників і ті довгий час невимагали будь-якої оплати. От що таке " державна власність" це власність не держави, а чиновників і Бєні.