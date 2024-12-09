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Новини Боротьба з корупцією
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Компанія з орбіти Коломойського через суди добивається списання 2,62 млрд грн боргу перед "Укренерго", - ЦПК

партнер Коломойського бізнесмен Кіперман

Компанія з орбіти олігарха Ігоря Коломойського через суди добивається списання 2,62 млрд грн боргу перед державним "Укренерго".

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про фірму "Юнайтед Енерджі", яку пов’язують з партнером Коломойського бізнесменом Кіперманом (на фото).

У ВАКС розглядається кримінальна справа щодо цієї фірми та пов’язаних осіб про заволодіння 716 млн грн "Укренерго". Однак існує ще господарський та адміністративний позови "Юнайтед Енерджі", метою яких є позбавити "Укренерго" права вимагати стягнення 2,62 млрд грн боргу.

Як пояснюють у ЦПК, фірма Кіпермана "Юнайтед Енерджі" закуповувала електроенергію у "Укренерго", однак вчасно не розрахувалася. В підсумку виник величезний борг, тому "Укренерго" звернулося до Господарського суду Києва з позовом про стягнення грошей.

У відповідь "Юнайтед Енерджі" пішла з позовом до суду і Київський окружний адмінсуд (суддя Балаклицький, який нещодавно помер) задовольнив його, визнавши пункт правил, на підставі якого нарахували борг, нечинним. Далі Шостий апеляційний адмінсуд скасував рішення судді Балаклицького.

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Зараз фірма Кіпермана оскаржує це скасування у Верховному Суді. Засідання у справі призначене на вівторок, 10 грудня, на 14:15 (судді Берназюк, Чиркін, Шарапа).

"Якщо Верховний Суд підтвердить рішення про скасування пункту правил, за яким нарахували борг, це означатиме, що компанія з орбіти Коломойського не поверне "Укренерго" 2,62 млрд грн. Крім того, у такому разі захист у кримінальному провадженні також зможе посилатися на це рішення, щоб закрити його", - зазначають у ЦПК.

ЦПК про справу Ютайтед Енерджі Кіпермана

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) Укренерго (2691) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+8
Нормально)) а простим людям за пару тисяч світло без суду відрізають
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09.12.2024 20:44
+7
Як це компанія добивається списати лярди боргів і шо на них ніякоі управи - прокатить?
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09.12.2024 20:48
+5
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09.12.2024 20:49
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Нормально)) а простим людям за пару тисяч світло без суду відрізають
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09.12.2024 20:44 Відповісти
До чого це тут?
Коломойський і Кіперман не споживали, а торгували електрикою, яку купували на ринку.
Як завжди Бєня і робив, корумпували держчиновників і ті довгий час невимагали будь-якої оплати. От що таке " державна власність" це власність не держави, а чиновників і Бєні.
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09.12.2024 22:55 Відповісти
Як це компанія добивається списати лярди боргів і шо на них ніякоі управи - прокатить?
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09.12.2024 20:48 Відповісти
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09.12.2024 20:49 Відповісти
Орбіта буває тільки в космосі - влада вводить нас в блуд...
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09.12.2024 20:53 Відповісти
Коломойский красавчик! Вот увидите Игорь Валерьевич всё своё вернёт обратно и за моральный ущерб и недополученную прибыль взыщет с негодяев!
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09.12.2024 20:56 Відповісти
Ви обидва такі молоді, (09.12.2024), а вже ідіоти...
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09.12.2024 21:06 Відповісти
Невже портновські корупційні судди захищають українські інтереси ? ні ці судди як правило на стороні зла тобто олігархів корупціонерів.
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09.12.2024 21:14 Відповісти
Я бы сказал что судьи на стороне денег и корпораций….
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09.12.2024 21:15 Відповісти
В Украине для людей право отсутствует, человеку подать в суд это просто значит оплатить судебный сбор, а выиграть суд человек как Людина не может всегда выиграют суд деньги и корпорации…
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09.12.2024 21:17 Відповісти
В Україні немає корпорацій... Для існування останніх має бути верховенство права та неупередженні та незалежні суди, а в нас любий податківець районного масштабу може заблокувати підприємство з тисячами працівників, не кажучи що якщо воно приносить додіх, то рано чи пізно його відіжмуть сбу/прокуратура.
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09.12.2024 21:50 Відповісти
Виграють. Бабла у України на такі дрібниці вистачить.
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09.12.2024 21:54 Відповісти
Наша держава постійно списує борги з нашіх олігархів. Це в десятках мільярдів гривень.
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09.12.2024 22:21 Відповісти
Найбільшим досягненням протягом війни для України є масова втеча кіперманів з країни. За диними еврейської громади в листопаді в Києві їх лишалось чуть менше 6 тисяч. Тобто в Україні їх майже не лишилось. "Докрадають" що ще не встигли "на майбутнє" в кабміні, ОП, ВР і в таких от компаніях "з сфери коломойського". Суддя Балаклицький помер від щастя отримання величезного хабаря. Цікаво оця "троїца" теж помре?
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09.12.2024 23:00 Відповісти
Збираються через суди?????????????????????? охохо...це ж як??? судді=пахани проводять тендер - на цього суддю який зможе і головне скільки розпиляти хабаря можно і цій справі???
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10.12.2024 05:06 Відповісти
Беню с кодлой отдать в тюрьму США
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10.12.2024 06:10 Відповісти
 
 