Компанія з орбіти Коломойського через суди добивається списання 2,62 млрд грн боргу перед "Укренерго", - ЦПК

Компанія з орбіти олігарха Ігоря Коломойського через суди добивається списання 2,62 млрд грн боргу перед державним "Укренерго".

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про фірму "Юнайтед Енерджі", яку пов’язують з партнером Коломойського бізнесменом Кіперманом (на фото).

У ВАКС розглядається кримінальна справа щодо цієї фірми та пов’язаних осіб про заволодіння 716 млн грн "Укренерго". Однак існує ще господарський та адміністративний позови "Юнайтед Енерджі", метою яких є позбавити "Укренерго" права вимагати стягнення 2,62 млрд грн боргу.

Як пояснюють у ЦПК, фірма Кіпермана "Юнайтед Енерджі" закуповувала електроенергію у "Укренерго", однак вчасно не розрахувалася. В підсумку виник величезний борг, тому "Укренерго" звернулося до Господарського суду Києва з позовом про стягнення грошей.

У відповідь "Юнайтед Енерджі" пішла з позовом до суду і Київський окружний адмінсуд (суддя Балаклицький, який нещодавно помер) задовольнив його, визнавши пункт правил, на підставі якого нарахували борг, нечинним. Далі Шостий апеляційний адмінсуд скасував рішення судді Балаклицького.

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Зараз фірма Кіпермана оскаржує це скасування у Верховному Суді. Засідання у справі призначене на вівторок, 10 грудня, на 14:15 (судді Берназюк, Чиркін, Шарапа).

"Якщо Верховний Суд підтвердить рішення про скасування пункту правил, за яким нарахували борг, це означатиме, що компанія з орбіти Коломойського не поверне "Укренерго" 2,62 млрд грн. Крім того, у такому разі захист у кримінальному провадженні також зможе посилатися на це рішення, щоб закрити його", - зазначають у ЦПК.