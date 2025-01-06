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Новости Война
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Ни Россия, ни Украина не доминируют в Черном море, - командующий ВМС Эстонии Вярк

Ні РФ, ні Україна не домінують і Чорному морі

Командующий ВМС Эстонии Иво Вярк считает, что в традиционном понимании морской войны ни Россия, ни Украина не имеют доминирования в Черном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"Сегодня все Черное море можно считать в этом смысле спорной морской акваторией, где обе стороны фактически имеют определенную степень свободы действий. И эта свобода действий, очевидно, больше у побережья. Где обе стороны имеют собственные средства противовоздушной обороны, морские мины, поддержку со стороны различных систем вооружения с берега", - пояснил он.

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По словам Вярка, корабли обычно выходят в море только для проведения конкретных действий, но ни одна из сторон не идет на чрезмерный риск.

Командующий ВМС отметил, что обе стороны используют газовые буровые установки в Черном море.

"Они предоставляют хорошую возможность для обеих сторон разместить там разведывательное оборудование, а затем вести оттуда наблюдение за морской обстановкой. Однако известно, что они не находятся постоянно в руках ни одной из сторон, то есть переходят из рук в руки", - добавил он.

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Морская среда, по словам Вярка, является сложной для беспилотников.

"Если говорить о беспилотниках в целом, то технологии беспилотников и меры противодействия беспилотникам на море также развиваются с бешеной скоростью. Однако многие эксперты также считают, что беспилотные технологии, скорее всего, будут дополнительной мерой, то есть к традиционным средствам и возможностям ведения морской войны.

Другими словами, это, безусловно, поможет улучшить ситуационную осведомленность и усилить разведывательную деятельность, но не будет ничего, что заменит современные подводные лодки, надводные корабли, ракеты, мины и подобные средства", - подытожил командующий.

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Автор: 

война (1380) россия (95652) Эстония (1429) Черное море (1482) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+5
Правильніше сказати так: росія перестала домінувати у Чорному морі вже після поразки на Зміїному, а тепер тим паче. Не то що натяку нема на домінування, але й не дуже помітка. Правда засирає наше море не лише своїми потопленими суднами, але й тим, що вони перевозять.
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06.01.2025 09:21
+3
Фіфті - фіфті - побільше Магур шоб загнати кацапів у стіило
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06.01.2025 09:13
+3
Хай естонці спробують "подомінувать", хоча-б, у протоці між Фінською затокою та Балтійським морем... Виставлять батареї ПКР під Кохтла-Ярве, на Хійумаа та Сааремаа... Бо їх повністю без електроенергії з Фінляндії, залишать...
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06.01.2025 09:30
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Фіфті - фіфті - побільше Магур шоб загнати кацапів у стіило
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06.01.2025 09:13 Ответить
В Чорному морі домінує рашистський мазут.
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06.01.2025 09:14 Ответить
Правильніше сказати так: росія перестала домінувати у Чорному морі вже після поразки на Зміїному, а тепер тим паче. Не то що натяку нема на домінування, але й не дуже помітка. Правда засирає наше море не лише своїми потопленими суднами, але й тим, що вони перевозять.
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06.01.2025 09:21 Ответить
Хай естонці спробують "подомінувать", хоча-б, у протоці між Фінською затокою та Балтійським морем... Виставлять батареї ПКР під Кохтла-Ярве, на Хійумаа та Сааремаа... Бо їх повністю без електроенергії з Фінляндії, залишать...
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06.01.2025 09:30 Ответить
100%...респект..
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06.01.2025 09:41 Ответить
Дозволю собі не погодитись з паном генералом . Все ж тільки починається .
В цілому ідея москітного флоту поки що себе виправдовує - на ура . Очевидно ж що традиційний флот йому зараз програє .
2 роки тому БЕКи фактично тільки з'явились на світ . І вже загнали кацапський чорноморський флот кудись - хз куди . Зараз вже починають заганяти авіацію . Протидіяти БЕКам стає все важче , в цьому зізнаються самі ж кацапи .
Тут безмежне поле для впровадження технологій , вони зараз , можна сказати - перебувають лише в зародковому стані . Уявляю що буде років через 10 хоча б .
На черзі поява підводних дронів .
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06.01.2025 09:48 Ответить
Це лише до тих пір поки не створять надійну протидію.

А з підводними дронами проблема в тому что радіосигнали під водою не дуже....
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06.01.2025 09:53 Ответить
Навряд чи зв'язок з дронами буде вестись під водою . Наскільки відомо радіохвилі у воді не проходять . Хоча - дуже довгі радіохвилі в низькочастотному діапазоні можуть . Але такий передавач за розміром буде переважати сам БЕК .
Підводні човни для зв'язку з землею використовують спеціальний буй , або спливають на поверхню . Гадаю що і на підводний дрон можна буде встановити подібне .
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06.01.2025 10:35 Ответить
Як ти ними будеш управлять під водою? Простіше розробить щось подібне до "підводного човна - носія БЕК". Японці подібне ще у 1943-му розробляли. І-400... "Підводний авіаносець". Ту саму ідею можна використать і тут. ПЧ може нести на собі як БЕК, так і БПЛА. Сплив на поверхню, випустив безпілотники, приглибився на перископну глибину, і керує ними...
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06.01.2025 10:29 Ответить
Відповідь вище .
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06.01.2025 10:36 Ответить
Сміяться при слові "лопата"... "Підводні човни для зв'язку з землею використовують спеціальний буй , або спливають на поверхню". Справа в тому, що ПЧ тримає короткочасний зв"язок - лише на час передачі та очікування відповіді. А БЕКом потрібно управлять ПОСТІЙНО - від старту, і до "фінішу"... То про яку "підводність" може вестись мова? А та "Марічка", скоріш всього, буде нести на собі НАДВОДНУ антену, сама рухаючись під поверхнею води... А це сильно зменшує швидкість безпілотника та значно збільшує енерговитрати...
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06.01.2025 11:11 Ответить
Та смійся , чи мені не пох ..

буде нести на собі НАДВОДНУ антену )) а я тобі про що натякаю ? Хіба не про це ж .?
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06.01.2025 11:29 Ответить
"А це сильно зменшує швидкість безпілотника та значно збільшує енерговитрати...".
А тепер - "картина маслом"... БЕКИ ефективні завдяки своїй ШВИДКОСТІ!!! Бо перебувають у зоні виявлення (як у акустичному діапазоні, так і у оптичному та радіолокаційному), мінімальний час... Крім того, з-за менших енерговитрат "Магури" мають набагато більший радіус дії. Твоя "Марічка" може буть ефективною лише при старті її, з підводного човна, поблизу від цілі... От про що я тобі і пояснюю... Фільм радянський, "Безумці", бачив? Те саме - тільки замість людей там стоятиме електроніка...
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06.01.2025 11:41 Ответить
Марічка не моя а інженерів - розробників .
Напиши Малюку що вони дебіли ,, і нехай закриє проект .
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06.01.2025 11:44 Ответить
Я писать не буду... Я вважаю, що кожен тип зброї повинен відповідать вимогам ефективності...Я привів вимоги , та переваги і недоліки, до кількох систем... Ти ж понаписував купу "фантазій"...
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06.01.2025 12:00 Ответить
Купу фантазій ? Де та - купа фантазій ? Я лише написав про радіобуй , і все . І це дійсно лише моє припущення , фантазія по твоєму ,, бо насправді мені невідомо яким чином здійснюється зв'язок з підводним дроном . Точно так же , як невідомо і тобі .
Що з тобою таке сьогодні ? ти не з тієї ноги встав ?
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06.01.2025 12:11 Ответить
У мене все в порядку... Їм суп гороховий, з копченою куркою... А відомо мені більше, ніж тобі...
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06.01.2025 12:27 Ответить
Ось зараз згадав до речі ,, натрапляв на інфу що ЗСУ вже мовляв - тестують підводний дрон з назвою " Марічка " . Значить проблему зв'язку вже якось вирішили .
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06.01.2025 10:41 Ответить
Яке домінування-жодного підводного, жодного надводного, жодного літака-аифібії військового. Оце так домінування. Той єдиний дизельний підводний човен ремонтували аж до 2014 року коли здали без бою москалям з усім флотом що базувався в АРК
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06.01.2025 09:56 Ответить
Шмарофон не слухають. Там суцільна перемога, і море під контролем самого Офісу.
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06.01.2025 11:22 Ответить
Эстония доминирует, но пока еще не знает об этом!
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06.01.2025 12:28 Ответить
 
 