Ни Россия, ни Украина не доминируют в Черном море, - командующий ВМС Эстонии Вярк

Командующий ВМС Эстонии Иво Вярк считает, что в традиционном понимании морской войны ни Россия, ни Украина не имеют доминирования в Черном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"Сегодня все Черное море можно считать в этом смысле спорной морской акваторией, где обе стороны фактически имеют определенную степень свободы действий. И эта свобода действий, очевидно, больше у побережья. Где обе стороны имеют собственные средства противовоздушной обороны, морские мины, поддержку со стороны различных систем вооружения с берега", - пояснил он.

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По словам Вярка, корабли обычно выходят в море только для проведения конкретных действий, но ни одна из сторон не идет на чрезмерный риск.

Командующий ВМС отметил, что обе стороны используют газовые буровые установки в Черном море.

"Они предоставляют хорошую возможность для обеих сторон разместить там разведывательное оборудование, а затем вести оттуда наблюдение за морской обстановкой. Однако известно, что они не находятся постоянно в руках ни одной из сторон, то есть переходят из рук в руки", - добавил он.

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Морская среда, по словам Вярка, является сложной для беспилотников.

"Если говорить о беспилотниках в целом, то технологии беспилотников и меры противодействия беспилотникам на море также развиваются с бешеной скоростью. Однако многие эксперты также считают, что беспилотные технологии, скорее всего, будут дополнительной мерой, то есть к традиционным средствам и возможностям ведения морской войны.

Другими словами, это, безусловно, поможет улучшить ситуационную осведомленность и усилить разведывательную деятельность, но не будет ничего, что заменит современные подводные лодки, надводные корабли, ракеты, мины и подобные средства", - подытожил командующий.

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