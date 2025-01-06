Ни Россия, ни Украина не доминируют в Черном море, - командующий ВМС Эстонии Вярк
Командующий ВМС Эстонии Иво Вярк считает, что в традиционном понимании морской войны ни Россия, ни Украина не имеют доминирования в Черном море.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
"Сегодня все Черное море можно считать в этом смысле спорной морской акваторией, где обе стороны фактически имеют определенную степень свободы действий. И эта свобода действий, очевидно, больше у побережья. Где обе стороны имеют собственные средства противовоздушной обороны, морские мины, поддержку со стороны различных систем вооружения с берега", - пояснил он.
По словам Вярка, корабли обычно выходят в море только для проведения конкретных действий, но ни одна из сторон не идет на чрезмерный риск.
Командующий ВМС отметил, что обе стороны используют газовые буровые установки в Черном море.
"Они предоставляют хорошую возможность для обеих сторон разместить там разведывательное оборудование, а затем вести оттуда наблюдение за морской обстановкой. Однако известно, что они не находятся постоянно в руках ни одной из сторон, то есть переходят из рук в руки", - добавил он.
Морская среда, по словам Вярка, является сложной для беспилотников.
"Если говорить о беспилотниках в целом, то технологии беспилотников и меры противодействия беспилотникам на море также развиваются с бешеной скоростью. Однако многие эксперты также считают, что беспилотные технологии, скорее всего, будут дополнительной мерой, то есть к традиционным средствам и возможностям ведения морской войны.
Другими словами, это, безусловно, поможет улучшить ситуационную осведомленность и усилить разведывательную деятельность, но не будет ничего, что заменит современные подводные лодки, надводные корабли, ракеты, мины и подобные средства", - подытожил командующий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В цілому ідея москітного флоту поки що себе виправдовує - на ура . Очевидно ж що традиційний флот йому зараз програє .
2 роки тому БЕКи фактично тільки з'явились на світ . І вже загнали кацапський чорноморський флот кудись - хз куди . Зараз вже починають заганяти авіацію . Протидіяти БЕКам стає все важче , в цьому зізнаються самі ж кацапи .
Тут безмежне поле для впровадження технологій , вони зараз , можна сказати - перебувають лише в зародковому стані . Уявляю що буде років через 10 хоча б .
На черзі поява підводних дронів .
А з підводними дронами проблема в тому что радіосигнали під водою не дуже....
Підводні човни для зв'язку з землею використовують спеціальний буй , або спливають на поверхню . Гадаю що і на підводний дрон можна буде встановити подібне .
буде нести на собі НАДВОДНУ антену )) а я тобі про що натякаю ? Хіба не про це ж .?
А тепер - "картина маслом"... БЕКИ ефективні завдяки своїй ШВИДКОСТІ!!! Бо перебувають у зоні виявлення (як у акустичному діапазоні, так і у оптичному та радіолокаційному), мінімальний час... Крім того, з-за менших енерговитрат "Магури" мають набагато більший радіус дії. Твоя "Марічка" може буть ефективною лише при старті її, з підводного човна, поблизу від цілі... От про що я тобі і пояснюю... Фільм радянський, "Безумці", бачив? Те саме - тільки замість людей там стоятиме електроніка...
Напиши Малюку що вони дебіли ,, і нехай закриє проект .
Що з тобою таке сьогодні ? ти не з тієї ноги встав ?