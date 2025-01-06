Более 30 дельфинов погибли в Керченском проливе из-за разлива мазута

В Керченском проливе была найдена 61 погибшая китообразная особь. Смерть 32 из них, вероятно, связана с разливом мазута.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым. Реалии" со ссылкой на некоммерческую организацию "Научно-экологический Центр спасения дельфинов "Дельфа".

"Начнем с самого тяжелого. С момента ЧС мы зафиксировали 61 погибшее китообразное, из них - гибель 32 особи вероятнее всего связана с разливом мазута. Другие погибли до ЧС - совсем старые тела", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для этого периода времени такое количество погибших является нетипично большой цифрой. Кроме того, основная часть этих китообразных погибла в первые 10 дней после катастрофы.

Сообщается, что пострадали преимущественно азовки, которые всегда были наиболее уязвимыми китообразными.

"Пока что выбросов живых дельфинов не было, но мы можем ожидать увеличения количества пострадавших китообразных в гораздо большем, чем обычно, количестве в ближайшие месяцы", - добавили зоозащитники.

Что предшествовало?

Напомним, 15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

Минприроды Украины отметило, что до 27 - 29 декабря мазут может достичь Азовского моря. Под угрозой оказались природоохранные территории, включая Опукский природный заповедник и ландшафтный парк "Мыс Такиль".

27 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за разлива мазута в Черном море после аварии двух танкеров.

4 января 2025 года в Севастополе в оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за обнаруженных на берегу пятен мазута.

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