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Новости Война
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Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Украину на самолете, - Зеленский

Зеленський: Трамп може прилетіти в Україну на літаку

Президент Владимир Зеленский считает, что избранный президент США Дональд Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Украину на самолете.

Об этом он заявил в интервью Лексу Фридману, передает Цензор.НЕТ.

"Кстати, я думаю, что война закончится и президент Трамп может быть первым лидером, который прилетит на самолете. Мне кажется, это было бы символично", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, Украина придерживается такой же позиции о мире через силу, что и Трамп.

"Мне понравился месседж президента Трампа во время его речи. Я думаю, что мы имеем такую же позицию относительно мира через силу. Это очень важно. Итак, это означает, что если ты сильный, то ты можешь говорить. И мы должны быть сильными. И Украина должна быть сильной", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Хотел, чтобы Маск был на нашей стороне, – Зеленский

Автор: 

война (1380) Зеленский Владимир (20474) Трамп Дональд (5366) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+16
Черговий нічний брєд безтолкого ішака під час місячного затемнення.
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06.01.2025 09:36
+14
"Зеленський вважає..."
Далі можна не читати !
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06.01.2025 09:40
+12
Першим лідором який полетить на літаку буде смарагдовий драпатиме з України.
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06.01.2025 09:34
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Правила форума Совет форумчан
А мав же ж в голубому вертольоті
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06.01.2025 09:28 Ответить
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06.01.2025 09:29 Ответить
а може і не стати
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06.01.2025 09:31 Ответить
світу через силу?

Чергові пекельні борошна?
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06.01.2025 09:32 Ответить
Підросло молоде покоління потняків податків🤣
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06.01.2025 09:49 Ответить
Страшно подумати скільки він встиг накиздіти за три години. Якщо цитувати по одному реченню то вже й клована давно не буде, а статті будуть виходить 10 разів на день ще кілька років
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06.01.2025 09:32 Ответить
Думаю, на кілька пожиттєвих наплів. Мозку там немає зовсім.
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06.01.2025 09:59 Ответить
Першим лідором який полетить на літаку буде смарагдовий драпатиме з України.
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06.01.2025 09:34 Ответить
Його ж ППО зіб'є
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06.01.2025 09:35 Ответить
Черговий нічний брєд безтолкого ішака під час місячного затемнення.
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06.01.2025 09:36 Ответить
Ну..., якщо на винищувачі, ми не проти
.....
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06.01.2025 09:36 Ответить
може прилетить
може запросить на інавгурацію
може допоможе
може ......................
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06.01.2025 09:38 Ответить
"Зеленський вважає..."
Далі можна не читати !
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06.01.2025 09:40 Ответить
Для зЄбобіків треба випустити збірник цитат найвеличнішого, замість Біблії на ніч
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06.01.2025 09:40 Ответить
вже є:
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06.01.2025 10:27 Ответить
Коли воно вже щезне?!
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06.01.2025 09:46 Ответить
Сильна Україна асфальтом та розпилом бабла на асфальті. Де резніков з яйцями? Де інваліди прокурори? Де тищенки ? Потужний наш
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06.01.2025 09:47 Ответить
Отут все крінжове інтерв'ю клопа Лексу, просто 3 години маячні, одне речення перетікає інше, яке не завершується - посібник для нарколога і психолога, коменти відключені чомусь 😈 Зельц вочевидь вже розпочав передвиборчу кампанію, бо матюкається як 5-класник, щоб подобатись охлосу. Хоча робить вигляд, що ні сном ні духом, бо йому спочатку треба пуйлу окуповане відписать. Лекс сидить трохи в **** від Бубона - подвійної дози допінгу було забагато. Фрідман інтерв'юер саме республіканців - Трампа і Маска, і весь час продавлював клопа на мір з пуйлом, тоді як той прикривався смертями українців, яких сам і здав ворогу, та явно виторговував собі диктатуру. Нічого нового. Там все попаковано по темам, можете глянути just for fun

https://youtu.be/8XEpoCMIADI?si=Jh6ANSAFaQ2sSPxY
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06.01.2025 09:47 Ответить
Олег Шарп ️️https://t.me/Ol_Sharp @Ol_Sharp
"... подивився як коментарі до подкасту, так і на реакцію окремих ЗМІ:
На АВС звернули увагу на те, що Зеленський навіть не спромігся подякувати Байдену за те, що він робив для України протягом цих років. Дослівно: "Зеленський вже повністю переключився на республіканський дискурс, підлизуючись до Трампа. Але діючим президентом до цих пір є Байден. Через декілька днів він направить в Україну ще велику партію грошей та зброї. Не зрозуміло, що зробить для України Трамп, але Зеленський вже повністю викинув з голови тих, кому ще недавно співав осани."
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06.01.2025 09:51 Ответить
це, звичайна хуцпа від нашого зелебоби, мали б звикнути вже.
але пану байдену дійсно є за що дякувати, і про це теж хабувати не можна: https://www.youtube.com/watch?v=TF0mllwaaDs
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06.01.2025 12:26 Ответить
Головне у день прильоту Трампа не давайте нічого гіроіческого нюхати Татарову і сховайте Стінгери для самозахисту ОП. Ато не дай Бог Татаров прокинеться від шуму двигунів літака подумає що то Кадиров у Київ прилетів...
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06.01.2025 09:54 Ответить
Краще б зняли як Зє три години мовчки жує жуйку.
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06.01.2025 09:58 Ответить
Яку жуйку? МІВІНУ. Суху мівіну.
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06.01.2025 10:00 Ответить
Трамп він своєрідний, на голову, но шоб настільки..... да і куди йому до нашиго найвеличнійшого та ігривого ігруна пісюном у цьому питанні. Я маю на увазі своєрідність на голову.
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06.01.2025 09:59 Ответить
Як кажуть москалі, "брєд сівой кобили". Шиза пробиває його мозок.
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06.01.2025 10:10 Ответить
І нащо йому -- Трампу -- так ризикувати?
"...Зеленський вважає..." -- дурень думкою багатіє.
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06.01.2025 10:17 Ответить
Нехай летить і треба щоб по літаку гатили кацапи, а може навіть і збили. А Україна буде глибоко занепокоєна
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06.01.2025 10:21 Ответить
Дитяче базікання !
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06.01.2025 10:22 Ответить
Качинський колись вважав, що було б символічно, якщо він за всяку ціну і наплювавши на ризики прибуде літаком до Смоленська.
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06.01.2025 10:24 Ответить
Что он несёт?
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06.01.2025 10:29 Ответить
Боже, яке воно дурне.
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06.01.2025 10:35 Ответить
Демократи США на це сподіваються))).
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06.01.2025 10:43 Ответить
А Трамп на роялі грає?? Може у 2 члєна зіграють??
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06.01.2025 10:45 Ответить
Наша бубочка вже не знає, як зручніше вмоститися біля дупи Трампа, та як глибше засунути туди свого язика. Тьху, блд!
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06.01.2025 10:50 Ответить
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06.01.2025 10:56 Ответить
"Це ху*ня": Зеленський прокоментував допомогу Україні від партнерів перед повномасштабним вторгненням РФ
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06.01.2025 10:57 Ответить
Непопулярні думки
@ViktorMoiseich
·
22 год
При Порошенко різниця між окупованою Донеччиною та вільною з кожним роком стає помітнішою. Неокупована розвивається, окупована деградує.

Прийшов Зеленський і виправив це, зрівняв в маштабах цілої країни.
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06.01.2025 11:01 Ответить
Цей традиційно гавкає тільки на слабких. А сильним робить масажі язиком. Трампу, Маску, і т.д. вже не знає які похвальби вишукувати. Зате на Байдена вже почав все валити.
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06.01.2025 11:20 Ответить
Як, якось, сказав один розумний єврей Губерман - якщо єврей дурний, то він дурний у всьому. Гундос, живий приклад.
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06.01.2025 11:32 Ответить
свіжак в оПУ завезли,
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06.01.2025 11:34 Ответить
ПОТУЖНИЙ підйоб
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06.01.2025 11:48 Ответить
А може в Жашкові міжгалактичний космопорт побудуємо?
І Трамп першим прилетить на космольоті?
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06.01.2025 11:48 Ответить
Не може.
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06.01.2025 16:53 Ответить
 
 