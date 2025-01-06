Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Украину на самолете, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что избранный президент США Дональд Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Украину на самолете.

Об этом он заявил в интервью Лексу Фридману, передает Цензор.НЕТ.

"Кстати, я думаю, что война закончится и президент Трамп может быть первым лидером, который прилетит на самолете. Мне кажется, это было бы символично", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, Украина придерживается такой же позиции о мире через силу, что и Трамп.

"Мне понравился месседж президента Трампа во время его речи. Я думаю, что мы имеем такую же позицию относительно мира через силу. Это очень важно. Итак, это означает, что если ты сильный, то ты можешь говорить. И мы должны быть сильными. И Украина должна быть сильной", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Хотел, чтобы Маск был на нашей стороне, – Зеленский