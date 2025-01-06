Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Украину на самолете, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что избранный президент США Дональд Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Украину на самолете.
Об этом он заявил в интервью Лексу Фридману, передает Цензор.НЕТ.
"Кстати, я думаю, что война закончится и президент Трамп может быть первым лидером, который прилетит на самолете. Мне кажется, это было бы символично", - сказал глава государства.
По словам Зеленского, Украина придерживается такой же позиции о мире через силу, что и Трамп.
"Мне понравился месседж президента Трампа во время его речи. Я думаю, что мы имеем такую же позицию относительно мира через силу. Это очень важно. Итак, это означает, что если ты сильный, то ты можешь говорить. И мы должны быть сильными. И Украина должна быть сильной", - подчеркнул он.
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Чергові пекельні борошна?
.....
може запросить на інавгурацію
може допоможе
може ......................
Далі можна не читати !
https://youtu.be/8XEpoCMIADI?si=Jh6ANSAFaQ2sSPxY
"... подивився як коментарі до подкасту, так і на реакцію окремих ЗМІ:
На АВС звернули увагу на те, що Зеленський навіть не спромігся подякувати Байдену за те, що він робив для України протягом цих років. Дослівно: "Зеленський вже повністю переключився на республіканський дискурс, підлизуючись до Трампа. Але діючим президентом до цих пір є Байден. Через декілька днів він направить в Україну ще велику партію грошей та зброї. Не зрозуміло, що зробить для України Трамп, але Зеленський вже повністю викинув з голови тих, кому ще недавно співав осани."
але пану байдену дійсно є за що дякувати, і про це теж хабувати не можна: https://www.youtube.com/watch?v=TF0mllwaaDs
"...Зеленський вважає..." -- дурень думкою багатіє.
@ViktorMoiseich
·
22 год
При Порошенко різниця між окупованою Донеччиною та вільною з кожним роком стає помітнішою. Неокупована розвивається, окупована деградує.
Прийшов Зеленський і виправив це, зрівняв в маштабах цілої країни.
І Трамп першим прилетить на космольоті?