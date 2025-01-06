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Россияне пытаются восстановить защитные сооружения возле Керченского моста. Используют любую возможность, - Плетенчук

У ВМС пояснили зменшення захисту Кримського мосту

Российские захватчики пытаются использовать любую возможность для восстановления сооружений возле Керченского моста, которые были повреждены в результате штормов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ", сообщил спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Украины Дмитрий Плетенчук.

"...Они присутствуют там и пытаются использовать любую возможность для восстановления сооружений. Конечно, период штормов в Черном море, в частности - в Керченском проливе, довольно длительный. Бурная погода также вносит свои коррективы в планы российских оккупантов", - сказал Плетенчук.

По его словам, россияне все равно принимают максимальные меры, чтобы незаконно защитить объект, и пока никаких признаков уменьшения их активности не наблюдается. Также россияне максимально насытили этот объект современными системами противовоздушной обороны.

Напомним, в конце декабря военные сообщили, что большое количество заграждений возле Керченского моста не является функциональным, они вышли из строя в результате штормов.

Также смотрите: Спутник зафиксировал новые заграждения у Керченского моста. ВИДЕО

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защита (185) Черное море (1482) Керченский мост (393)


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У кацапів є наземний коридор, якому по факту мало що загрожує. В контексті цього факту, ***** ми взагалі моніторимо цей міст? Навіть якщо його роз'їбати, нам від цього ні холодно, ні спекотно, оскільки на фронт це аж ніяк не вплине. Втрачено шанс, вже час пройшов
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06.01.2025 10:38 Ответить
тому саме час розвалити той міст - коли коридор пропаде, міст будуть охороняти набагато пильніше
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06.01.2025 10:42 Ответить
Тут як покрутити:
З однієї сторони це буде чудовий іміджевий удар по *****, бо це його проект, він не ти хизувався.
З іншої сторони, наземний коридор досить широкий, і нам потрібно досить багато сил на його пробиття.
Тут так багато "якщо" і так багато умовностей, що я б не розраховував би на пробиття наземного коридору, принаймні при поточних умовах та поточному рівні озброєння.
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06.01.2025 10:46 Ответить
Моніторити - це не дорого. Хай буде.
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06.01.2025 10:48 Ответить
А хто попередні знищив?
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06.01.2025 10:47 Ответить
Чого вони бояться? Хіба що зміни влади в Україні. Зельоні міст не чіпають. І не тільки цей. На перешийку логістика працює повним ходом. Там мости теж під забороною удару. І з Кацапії через Маріуполь лаптєногі спокійно побудували ЖД гілки до самого Криму. Під носом наших військ. Хоча в межах досяжності. І не поскиглиш, що не дають дозволу вдарити партнери. Але все стоїть, і війська кацапів постачаються всім на відмінно.
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06.01.2025 11:18 Ответить
Нагадаємо, наприкінці грудня військові повідомили, що велика кількість загороджень біля Керченського мосту не є функціональною, вони вийшли з ладу внаслідок штормів.а мала би вийти з ладу давно і незалежно від штормів в результаті війскових дій і спецоперацій,котрі заборонені рашистською агентурою при "зезеденту рашистопоклонному"
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06.01.2025 11:24 Ответить
Ну так де обіцяна два роки атака на міст? Чекають поки кацапи захист відновлять? Кавовари в Ялті. Пи₴дуни.
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06.01.2025 11:36 Ответить
 
 