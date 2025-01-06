Россияне пытаются восстановить защитные сооружения возле Керченского моста. Используют любую возможность, - Плетенчук

Российские захватчики пытаются использовать любую возможность для восстановления сооружений возле Керченского моста, которые были повреждены в результате штормов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ", сообщил спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Украины Дмитрий Плетенчук.

"...Они присутствуют там и пытаются использовать любую возможность для восстановления сооружений. Конечно, период штормов в Черном море, в частности - в Керченском проливе, довольно длительный. Бурная погода также вносит свои коррективы в планы российских оккупантов", - сказал Плетенчук.

По его словам, россияне все равно принимают максимальные меры, чтобы незаконно защитить объект, и пока никаких признаков уменьшения их активности не наблюдается. Также россияне максимально насытили этот объект современными системами противовоздушной обороны.

Напомним, в конце декабря военные сообщили, что большое количество заграждений возле Керченского моста не является функциональным, они вышли из строя в результате штормов.

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