Россияне пытаются восстановить защитные сооружения возле Керченского моста. Используют любую возможность, - Плетенчук
Российские захватчики пытаются использовать любую возможность для восстановления сооружений возле Керченского моста, которые были повреждены в результате штормов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ", сообщил спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Украины Дмитрий Плетенчук.
"...Они присутствуют там и пытаются использовать любую возможность для восстановления сооружений. Конечно, период штормов в Черном море, в частности - в Керченском проливе, довольно длительный. Бурная погода также вносит свои коррективы в планы российских оккупантов", - сказал Плетенчук.
По его словам, россияне все равно принимают максимальные меры, чтобы незаконно защитить объект, и пока никаких признаков уменьшения их активности не наблюдается. Также россияне максимально насытили этот объект современными системами противовоздушной обороны.
Напомним, в конце декабря военные сообщили, что большое количество заграждений возле Керченского моста не является функциональным, они вышли из строя в результате штормов.
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З однієї сторони це буде чудовий іміджевий удар по *****, бо це його проект, він не ти хизувався.
З іншої сторони, наземний коридор досить широкий, і нам потрібно досить багато сил на його пробиття.
Тут так багато "якщо" і так багато умовностей, що я б не розраховував би на пробиття наземного коридору, принаймні при поточних умовах та поточному рівні озброєння.