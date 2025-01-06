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Новости Война
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РФ готова предоставить КНДР космические технологии в обмен на оружие для войны в Украине, - Блинкен

РФ може надати КНДР космічні технології в обмін на зброю

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ может предоставить КНДР передовые космические и спутниковые технологии в обмен на оружие и другое оборудование для войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

После переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлом в Сеуле Блинкен назвал сотрудничество России и КНДР беспокойством для США и их ключевых союзников, таких как Южная Корея и Япония.

"У нас есть основания полагать, что Москва намерена поделиться с Пхеньяном передовыми космическими и спутниковыми технологиями", - отметил госсекретарь США.

По словам Блинкена, Путин "может быть близок к тому, чтобы изменить политику, которая длилась десятилетиями, приняв ядерную программу КНДР".

"Это беспокойство находится в центре внимания не только Соединенных Штатов, но и Кореи и Японии", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР увеличивает поставки оружия РФ, вместо этого получает финансовую поддержку и нефть, - WSJ

Автор: 

война (1380) КНДР (1210) россия (95652) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+8
дякуємо блінкену за його спостереження.
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06.01.2025 10:51
+5
Так ''передові кацапські технології'' побудовані на зарубіжних технологіях. Припиніть надавати кацапам свої технології і кацапські накриються.
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06.01.2025 10:57
+4
США - це велизна моніторингова структура, яка тільки і може розповідати хто і що робить, вже аж ніяк не готова навести порядок, щоб така *******, як Іран і КНДР, яку на карті можна нігтем прикрити, не клали болт на Штати...
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06.01.2025 10:52
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дякуємо блінкену за його спостереження.
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06.01.2025 10:51 Ответить
І величезна подяка за занепокоєння! Така стурбованість пробиває до сліз
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06.01.2025 10:53 Ответить
США - це велизна моніторингова структура, яка тільки і може розповідати хто і що робить, вже аж ніяк не готова навести порядок, щоб така *******, як Іран і КНДР, яку на карті можна нігтем прикрити, не клали болт на Штати...
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06.01.2025 10:52 Ответить
Іран і КНДР це суверенні країни, так суверенні. А США достатню мала головного болю зі свою "крилатою демократією".
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06.01.2025 11:24 Ответить
Так ''передові кацапські технології'' побудовані на зарубіжних технологіях. Припиніть надавати кацапам свої технології і кацапські накриються.
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06.01.2025 10:57 Ответить
100%
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06.01.2025 11:09 Ответить
Чтоб вы знали искусство дипломатии 2 тысячи лет развивалось. А еще и правильные журналисты.
По нашему, по пацански это звучит так:
Сгонял на тот раён, перетёр с пацанами. У вас там беспредельщик борзеет, шото мне ссыкотно. А они мне отвечают - мы сами на измене сидим тихо, шоб он нас на правило не поставил
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06.01.2025 11:14 Ответить
Які саме технології. Вони вже і так були в КНДР.
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06.01.2025 11:29 Ответить
Звідки у голодранців технології? Все як і у кацапів поцуплене. Як кажуть в Вірменії "З миру по нитці, а голому пісюн в дупу!"
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06.01.2025 11:38 Ответить
У голодранців є декілька засобів доходу.
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06.01.2025 11:56 Ответить
Та "да". Продав кацапам консерви з собачатини, стару неліквідну зброю. А ще посилає рабів в Дубай на будівництво за долари на свій рахунок і на війну в Україну за рис для голодних.
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06.01.2025 12:29 Ответить
Ну тільки. Головні засоби доходу КНДР, це торгівля зброею, причому не лише в Росію. КНДР продавали зброю кому завгодно, хто платив валюту.
Далі наркоторгівля. КНДР світова столиця метамфетаміну, який роблять на державному рівні. Той же Китай вже буквально задовбався ловити кндровський наркобариг з дипломатичним статусом.

Далі фальшиві долари. КНДР займається випуском фальшивої валюти США теж на державному рівні.

Работоргівля була. До 2019. Потім цю практику зупинили і зараз навіть в Китай не продають.
А, і ще одне. В пхеньяні є студія анімації SEK Studio, що виконує міжнародні замовлення. Наприклад відомий мультик Діснею "Король Лев" вгадай де малювали. А також працювали над Сімпсонами та Футурамою.
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06.01.2025 13:12 Ответить
Поки що в них калічна двоступенчата балістика середньої дальності типу Hwasong, із точністю плюс-мінус острів Хонсю - острів Кюсю.
А рашка може передати їм повноцінну МБР яка накриє територію всіх Штатів.
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06.01.2025 12:01 Ответить
Не передасть. Таку зброю ніхто нікому не передає. Тут навіть Китай буде ***** по рукам бити.
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06.01.2025 12:07 Ответить
Дрінкінг, нє надо ексаліровать!
Почекайте ще трохи, поки КНДР зробить повноцінну МБР, що долітатиме до Техаса, а Іран завершить програму збагачення, щоб доробити ядрьону бімбу, яка зможе жахнути по Каліфорнії, і тоді вже починайте передавати ЗСУ нову ******* зброю, а не ті старі ********, що йдуть на списання і утилізацію.
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06.01.2025 11:40 Ответить
КНДР до техаса нічого не долетить. Знищать на підльоті. Іран навчить близько не збирається щось там в США запускати. Їхня ціль Ізраіль. А США їм не по зубам.
Окрім того, в ядерному паритеті головне не просто наявність ЯО. А кількість. Коли у двох країн приблизно рівна кількість боеголовок, так це проблема. Але коли у дебет їх 5000 а у Північного Бантустана 1 або хоч 10, то Північний Бантустан може їх собі в дупу засунути. Або йому засунуть вже 5000.
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06.01.2025 12:00 Ответить
Під кінець робочого дня не в кожного так очі відкриваються.
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06.01.2025 13:34 Ответить
КНДРовцам предоставят технологии как взрывать свои ракеты в своих шахтах.
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06.01.2025 17:53 Ответить
 
 