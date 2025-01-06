РФ готова предоставить КНДР космические технологии в обмен на оружие для войны в Украине, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ может предоставить КНДР передовые космические и спутниковые технологии в обмен на оружие и другое оборудование для войны против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.
После переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлом в Сеуле Блинкен назвал сотрудничество России и КНДР беспокойством для США и их ключевых союзников, таких как Южная Корея и Япония.
"У нас есть основания полагать, что Москва намерена поделиться с Пхеньяном передовыми космическими и спутниковыми технологиями", - отметил госсекретарь США.
По словам Блинкена, Путин "может быть близок к тому, чтобы изменить политику, которая длилась десятилетиями, приняв ядерную программу КНДР".
"Это беспокойство находится в центре внимания не только Соединенных Штатов, но и Кореи и Японии", - подчеркнул он.
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По нашему, по пацански это звучит так:
Сгонял на тот раён, перетёр с пацанами. У вас там беспредельщик борзеет, шото мне ссыкотно. А они мне отвечают - мы сами на измене сидим тихо, шоб он нас на правило не поставил
Далі наркоторгівля. КНДР світова столиця метамфетаміну, який роблять на державному рівні. Той же Китай вже буквально задовбався ловити кндровський наркобариг з дипломатичним статусом.
Далі фальшиві долари. КНДР займається випуском фальшивої валюти США теж на державному рівні.
Работоргівля була. До 2019. Потім цю практику зупинили і зараз навіть в Китай не продають.
А, і ще одне. В пхеньяні є студія анімації SEK Studio, що виконує міжнародні замовлення. Наприклад відомий мультик Діснею "Король Лев" вгадай де малювали. А також працювали над Сімпсонами та Футурамою.
А рашка може передати їм повноцінну МБР яка накриє територію всіх Штатів.
Почекайте ще трохи, поки КНДР зробить повноцінну МБР, що долітатиме до Техаса, а Іран завершить програму збагачення, щоб доробити ядрьону бімбу, яка зможе жахнути по Каліфорнії, і тоді вже починайте передавати ЗСУ нову ******* зброю, а не ті старі ********, що йдуть на списання і утилізацію.
Окрім того, в ядерному паритеті головне не просто наявність ЯО. А кількість. Коли у двох країн приблизно рівна кількість боеголовок, так це проблема. Але коли у дебет їх 5000 а у Північного Бантустана 1 або хоч 10, то Північний Бантустан може їх собі в дупу засунути. Або йому засунуть вже 5000.