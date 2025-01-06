РФ готова предоставить КНДР космические технологии в обмен на оружие для войны в Украине, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ может предоставить КНДР передовые космические и спутниковые технологии в обмен на оружие и другое оборудование для войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

После переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлом в Сеуле Блинкен назвал сотрудничество России и КНДР беспокойством для США и их ключевых союзников, таких как Южная Корея и Япония.

"У нас есть основания полагать, что Москва намерена поделиться с Пхеньяном передовыми космическими и спутниковыми технологиями", - отметил госсекретарь США.

По словам Блинкена, Путин "может быть близок к тому, чтобы изменить политику, которая длилась десятилетиями, приняв ядерную программу КНДР".

"Это беспокойство находится в центре внимания не только Соединенных Штатов, но и Кореи и Японии", - подчеркнул он.

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