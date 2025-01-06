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В 5-километровой зоне приграничья Сумщины остаются 4377 человек, из них - 48 детей, - и.о. председателя Шосткинской РГА Тарасюк

сумщина,область,сумська

На Сумщине усложнилась ситуация с безопасностью. Враг увеличил количество обстрелов приграничья. Несмотря на это в 5-ти километровой зоне остаются люди, в том числе и дети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радии сообщила и.о. председателя Шосткинской районной государственной администрации Оксана Тарасюк

"Враг применяет различные виды вооружения. Это и "шахеды", и КАБы, и ракетные обстрелы, и РСЗО. Также, россияне применяют FPV-дроны. Можно констатировать, что обстрелов стало больше", - говорит и.о. председателя Шосткинской районной государственной администрации.

Она также напомнила, что 4 января оккупанты нанесли авиационный удар по пятиэтажному дому в поселке Свесса в Сумской области. В результате удара один подъезд с пятого по первый этажи был разрушен. Количество пострадавших от этого удара составило 10 человек. Среди них два ребенка.

Также в 5-километровой зоне приграничья Сумщины повреждено много гражданской инфраструктуры. Громады пытаются быстро восстанавливать критическую инфраструктуру. В то же время проводится эвакуация гражданского населения.

"Многие люди уже выехали из 5-километровой зоны после объявления обязательной эвакуации. В то же время, есть еще те, кто остаются. На сегодня остаются 4377 человек, из них - 48 детей", отметила Тарасюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ не пересекали границу на Сумщине, подразделения ВСУ уничтожали отдельные вражеские ВРГ, - ОВА

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безопасность (1107) дети (6514) Сумская область (3164)


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не розумію їхню логіку- це мазохісти, ждуни, самовбивці..? "потерпіть" ще трішки, віслюк вас обов'язково звільнить із полону, бо якщо вже так кортить вбивати потім своїх, могли б вже давно втекти до кацапів.
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06.01.2025 11:47 Ответить
Курська операція знизила кількість обстрілів Сумської області і, відповідно, призвела до зменшення кількості загиблих і поранених серед цивільних. Про це голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив під час наради з президентом Володимиром Зеленським, який відвідав прикордонні райони Сумської області.
https://hromadske.radio/news/2024/08/22/kurska-operatsiia-pryzvela-do-znyzhennia-kilkosti-obstriliv-sumshchyny
Живемо мабуть на іншій Сумщині
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06.01.2025 12:13 Ответить
 
 