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Результаты атак ВСУ и армии РФ в Курской области будут видны только через несколько дней, - Forbes

Українці та росіяни одночасно пішли в наступ на різних ділянках фронту на Курщині

Украинские и российские войска едва ли не одновременно начали наступление в Курской области. Россияне применили бронемашины, но особых успехов не добились. В то же время украинцы двинулись вперед на бронированных грузовиках и БМП, против них бросили дроны с оптоволоконным управлением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

"Знали ли украинцы о приходе русских? Знали ли россияне о приходе украинцев? Трудно сказать, и может пройти несколько дней, прежде чем дым рассеется и станут понятными мотивы и результаты", - говорится в материале.

Отмечается, что россияне пытаются атаковать возле трех населенных пунктов на северо-западном фланге - между селами Свердликово, Леонидово, Малая Локня. Ориентировочная длина линии соприкосновений - около 17 км.

ВС РФ бросили в атаку морпехов 155 и 810 бригад, десантников 106 дивизии. Кроме того, привлечь 40 единиц бронетехники. В Forbes отметили, что эта российская атака является едва ли не самой большой с начала операции ВСУ в Курской области.

"Тем временем украинцы двинулись вперед возле села Бердин на северном выступе ВСУ применили бронированные грузовики, боевые машины пехоты (гусеничные, колесные), бронемашины для разминирования. Чтобы остановить наступление, ВС РФ бросили FPV-дроны, которые управляются через волоконно-оптические кабели и поэтому не сбиваются средствами РЭБ", - пишет Акс.

Он отметил, что ВСУ могли продвинуться вперед на 3 км, и отметил, что россияне, вероятно, получат неожиданно плохие результаты в Курской области.

"Непонятно, смогут ли украинцы окопаться и удержать позиции, которые получили. Если украинцам это удастся, а у россиян будет неудача, разница может стать неожиданной", - говорится в материале.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Сил обороны Украины на Курщине будет важной для любых переговоров о завершении войны.

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Автор: 

Forbes (118) боевые действия (4114) Курск (1116)


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Топ комментарии
+4
Самодурство дєрьмака вкупі з нікчемністю вищого хєнєралітєту призвело до абсолютного непотрібного та безтолкового наступу.
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06.01.2025 12:17
+3
головне що рашистські воєнкори разом з єрмаком вже "протрубіли" наступ
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06.01.2025 12:02
+3
результат уже є, колона параші спалена, наша колона частково також.
кацапи у себе відоси викладають з ударами дронів по техніці.
схоже добрі новини дів дерьмака, це захоплення 1 хутора ціною величезних втрат у техніці.
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06.01.2025 12:08
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Солдат з окопу сказав шо дрони на опті гарно збивати з помпи
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06.01.2025 12:00 Ответить
Дрони з ШІ теж гарно збивати з помпи.
Проти лома немає прийому.
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06.01.2025 12:12 Ответить
Кринки-3.
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06.01.2025 12:01 Ответить
головне що рашистські воєнкори разом з єрмаком вже "протрубіли" наступ
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06.01.2025 12:02 Ответить
Шаріи ше за 3 дні сказав про наступ - тільки за це "Чорну мітку"
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06.01.2025 12:08 Ответить
Саме наступ на позиції корейців в Курській області - це те що зараз вкрай необхідно Україні (думка верховного як я його розумію).
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06.01.2025 12:02 Ответить
відволікають від здачі Українських територій по оману.
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06.01.2025 12:08 Ответить
результат уже є, колона параші спалена, наша колона частково також.
кацапи у себе відоси викладають з ударами дронів по техніці.
схоже добрі новини дів дерьмака, це захоплення 1 хутора ціною величезних втрат у техніці.
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06.01.2025 12:08 Ответить
Самодурство дєрьмака вкупі з нікчемністю вищого хєнєралітєту призвело до абсолютного непотрібного та безтолкового наступу.
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06.01.2025 12:17 Ответить
Вся эта хрень в курске - одна большая афера.
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06.01.2025 13:47 Ответить
фсбешна спецоперація ...
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06.01.2025 14:53 Ответить
На число посмотри -
Самое "смешное" еще впереди - потом выяснится, шо всю эту "курскую операцию" разработали кремляди.
29.08.2024 19:06 Відповісти Видалити
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06.01.2025 16:43 Ответить
 
 