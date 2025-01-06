Россияне обустроили военный полигон вблизи жилмассива в оккупированном Лисичанске

В оккупированном Лисичанске Луганской области россияне обустроили военный полигон возле жилого массива.

Об этом сообщили в Луганской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В одном из промышленных районов Лисичанска, вблизи старой шахты, оккупанты обустроили военный полигон. Приближенность к жилому массиву их не смущает. Наоборот, в случае попадания по территории объекта российские пропагандисты будут пытаться снять провокационный сюжет. Им безразличны жизни собственных бойцов, а тем более - местных гражданских", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что жители так называемой "ЛНР" возмущены очередным усилением пропускного режима на границе с РФ, который обещали отменить еще осенью 2022 года.

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"Однако с тех пор все только ухудшается - тщательные проверки документов, досмотр вещей, допросы относительно родственников, цели и маршрута поездки. Еще один такой случай произошел на участке границы на Марковщине. Оккупированная Луганщина остается для россиян "зоной отчуждения"", - говорится в сообщении.

Ситуация на Луганщине

Как отметил начальник ОВА Артем Лысогор, вчера противник атаковал, имея поддержку штурмовой авиации. Пытался продвинуться вблизи Твердохлебово, Надии и в Белогоровке. 15 раз бил из артиллерии разных типов. По укреплениям украинских защитников на территории Луганщины захватчики направили 132 беспилотника.

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