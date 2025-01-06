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Россияне обустроили военный полигон вблизи жилмассива в оккупированном Лисичанске

лисичанськ

В оккупированном Лисичанске Луганской области россияне обустроили военный полигон возле жилого массива.

Об этом сообщили в Луганской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В одном из промышленных районов Лисичанска, вблизи старой шахты, оккупанты обустроили военный полигон. Приближенность к жилому массиву их не смущает. Наоборот, в случае попадания по территории объекта российские пропагандисты будут пытаться снять провокационный сюжет. Им безразличны жизни собственных бойцов, а тем более - местных гражданских", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что жители так называемой "ЛНР" возмущены очередным усилением пропускного режима на границе с РФ, который обещали отменить еще осенью 2022 года.

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"Однако с тех пор все только ухудшается - тщательные проверки документов, досмотр вещей, допросы относительно родственников, цели и маршрута поездки. Еще один такой случай произошел на участке границы на Марковщине. Оккупированная Луганщина остается для россиян "зоной отчуждения"", - говорится в сообщении.

Ситуация на Луганщине

Как отметил начальник ОВА Артем Лысогор, вчера противник атаковал, имея поддержку штурмовой авиации. Пытался продвинуться вблизи Твердохлебово, Надии и в Белогоровке. 15 раз бил из артиллерии разных типов. По укреплениям украинских защитников на территории Луганщины захватчики направили 132 беспилотника.

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Автор: 

Северодонецк (333) оккупация (10166) Луганская область (6501) Северодонецкий район (14)


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Скільки там мешканців у тому масиві залишилось?
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06.01.2025 13:17 Ответить
І від самого масиву.
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06.01.2025 13:23 Ответить
допис Маріо Навфаль ( соратник Маска) -у Х -РОСІЯ ЗАХОПЛЮЄ ОДНУ З НАЙБІЛЬШИХ В ЄВРОПІ LITHIUM STASHESРосія щойно зачепила гігантську купу літію - так, матеріал, який живить ваш телефон і акумулятори для електричних автомобілів. Це в селі під назвою Шевченко, і, мабуть, це одне з найбільших родовищ літію в Європі. Це місце не просто завантажене літієм; воно має бонусні рідкісні речі, такі як рубідій, цезіум і тантал (не хвилюйтеся, ніхто не знає, що це таке, але вони звучать химерно). Територія досить велика, щоб продовжувати видобуток протягом 20 років, що робить її джекпотом для будь-кого в енергетичній грі. Цей запас спочатку був намітений радянськими вченими ще в 80-х роках. Тепер Росія має свої руки на ньому, в той час як Європа була зайнята мріяти про те, щоб захопити його безкоштовно. Джерела: EADaily, TASS
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06.01.2025 13:28 Ответить
Отож, а ми по Курській області на чорноземі Абрамси топимо. Курська область - це непогано, але своє рідніше, й ... цінніше.
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06.01.2025 13:53 Ответить
 
 