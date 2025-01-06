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Новости Война
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Британские депутаты призывают передать Украине минимум 25,5 миллиарда фунтов стерлингов замороженных активов России

Британські депутати закликають передати заморожені активи РФ Україні

Группа британских депутатов, а также политики из союзных стран призывают правительство Великобритании принять меры для передачи замороженных активов России Украине.

Об этом говорится в опубликованном письме The Times, информирует Цензор.НЕТ.

Они заявляют, что такие действия являются стратегически важными для возмещения ущерба, нанесенного войной, и обеспечения справедливости.

Депутаты отмечают, что законная передача не менее 25,5 миллиарда фунтов стерлингов, хранящихся в Великобритании, станет важным сигналом для агрессора и будет способствовать предотвращению будущих конфликтов.

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В октябре Великобритания уже объявила о предоставлении Украине кредита в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов как части более широкого пакета помощи стран G7. В то же время, член парламента Майк Мартин отметил, что юридические вызовы не должны препятствовать передаче активов:

"Существует неоспоримый моральный, стратегический и правовой аргумент в пользу использования российских государственных активов для поддержки Украины в ее военных действиях. Этот вопрос никогда не был таким насущным, как сейчас, когда новая администрация США может прекратить поддержку Украины".

Письмо подписали более десятка британских депутатов, а также парламентарии из Германии, Польши, стран Балтии и Финляндии.

Как отмечается, Великобритания обладает крупнейшими замороженными российскими резервами за пределами ЕС, и парламентарии убеждены, что использование этих средств не повредит финансовой стабильности, а наоборот - усилит давление на Россию, которая уже в трудном экономическом положении.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно заявил, что Украина планирует конфисковать замороженные активы России в 2025 году.

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Автор: 

Великобритания (4982) санкции (11313) замороженные активы (285)


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Топ комментарии
+9
Тільки зброєю.....!
Бабло 5-6 дефективних менеджерів с3.14здять на раз.....
І кінців не знайдете!
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06.01.2025 13:45
+5
та перестаньте, бо є надія, що хрОПак лусне?
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06.01.2025 13:51
+5
Як шо передавати то тільки зброєю. Бажано далекобійною, касетною тощо. А грошима - ЗЕлена дЕрмачатина всє раз3,14здить.
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06.01.2025 14:13
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Правила форума Совет форумчан
Оце вже діло. Не проценти від доходів, а саме активи
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06.01.2025 13:44 Ответить
Призначення активів - приносити дохід. Інакше виходить "бізнес парускі": вкрав цистерну спирту, продав, а гроші пробухав.
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06.01.2025 14:23 Ответить
Тільки зброєю.....!
Бабло 5-6 дефективних менеджерів с3.14здять на раз.....
І кінців не знайдете!
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06.01.2025 13:45 Ответить
та перестаньте, бо є надія, що хрОПак лусне?
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06.01.2025 13:51 Ответить
... про це я не подумав
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06.01.2025 13:53 Ответить
Этож на сколько фюррер был самоуверен в Киев за 3 дня что с ********** перед войной разместили 300 лярдов в евро банках
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06.01.2025 13:47 Ответить
Видите ли, Andrew, когда идёт большая торговля, и деньги вертятся очень быстро, как то спокойней на душе когда контрагент в нашем банке залог держит. Это не снимаемые залоги для возможности международной торговли
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06.01.2025 14:48 Ответить
Сподівюсь після виборів буде виділено з бюджету достатня сума для пошуку і ліквідації Зе виродка і його кривавої шобли мародерів і зрадників.
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06.01.2025 13:50 Ответить
Лафа! - тепер Зеля пошиє собі костюм з відливом і в Монако
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06.01.2025 13:54 Ответить
Передайте!!! Це не наші передасти
....
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06.01.2025 13:57 Ответить
А ще по тище населенню буде?
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06.01.2025 14:06 Ответить
Як шо передавати то тільки зброєю. Бажано далекобійною, касетною тощо. А грошима - ЗЕлена дЕрмачатина всє раз3,14здить.
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06.01.2025 14:13 Ответить
Популисты, они такие популисты.
Не, вы правда думаете что в Вестминетском аббатстве, в подвале лежат пачки фунтов? Всех делов только правильно отсчитать, и переправить в Украину.
Этих денег нет. Их никогда и не было. Есть только байты на жестком диске с записью что имеется долг перед Россией эквивалентный 25 миллиардам фунтов. Эти активы вложены в британскую экономику и учитываются при расчёте ВВП. И тут решают передать Украине оружие. Меч короля Артура (который есть, и его не жалко) не пройдёт. Это значит сворачивание экономической активности, Экстренное изъятие денег из бюджета, отправка из на предприятия которые начнут закупать сырьё для производства оружия. Сколько британские оружейники будут изготовлять оружия на 25 арбузов? Свои, британские деньги отдавать Америке и Ю. Корее жалко.
Короче, на такое не обращайте внимание.
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06.01.2025 15:05 Ответить
 
 