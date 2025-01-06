Британские депутаты призывают передать Украине минимум 25,5 миллиарда фунтов стерлингов замороженных активов России

Группа британских депутатов, а также политики из союзных стран призывают правительство Великобритании принять меры для передачи замороженных активов России Украине.

Об этом говорится в опубликованном письме The Times, информирует Цензор.НЕТ.

Они заявляют, что такие действия являются стратегически важными для возмещения ущерба, нанесенного войной, и обеспечения справедливости.

Депутаты отмечают, что законная передача не менее 25,5 миллиарда фунтов стерлингов, хранящихся в Великобритании, станет важным сигналом для агрессора и будет способствовать предотвращению будущих конфликтов.

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В октябре Великобритания уже объявила о предоставлении Украине кредита в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов как части более широкого пакета помощи стран G7. В то же время, член парламента Майк Мартин отметил, что юридические вызовы не должны препятствовать передаче активов:

"Существует неоспоримый моральный, стратегический и правовой аргумент в пользу использования российских государственных активов для поддержки Украины в ее военных действиях. Этот вопрос никогда не был таким насущным, как сейчас, когда новая администрация США может прекратить поддержку Украины".

Письмо подписали более десятка британских депутатов, а также парламентарии из Германии, Польши, стран Балтии и Финляндии.

Как отмечается, Великобритания обладает крупнейшими замороженными российскими резервами за пределами ЕС, и парламентарии убеждены, что использование этих средств не повредит финансовой стабильности, а наоборот - усилит давление на Россию, которая уже в трудном экономическом положении.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно заявил, что Украина планирует конфисковать замороженные активы России в 2025 году.

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