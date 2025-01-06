Британские депутаты призывают передать Украине минимум 25,5 миллиарда фунтов стерлингов замороженных активов России
Группа британских депутатов, а также политики из союзных стран призывают правительство Великобритании принять меры для передачи замороженных активов России Украине.
Об этом говорится в опубликованном письме The Times, информирует Цензор.НЕТ.
Они заявляют, что такие действия являются стратегически важными для возмещения ущерба, нанесенного войной, и обеспечения справедливости.
Депутаты отмечают, что законная передача не менее 25,5 миллиарда фунтов стерлингов, хранящихся в Великобритании, станет важным сигналом для агрессора и будет способствовать предотвращению будущих конфликтов.
В октябре Великобритания уже объявила о предоставлении Украине кредита в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов как части более широкого пакета помощи стран G7. В то же время, член парламента Майк Мартин отметил, что юридические вызовы не должны препятствовать передаче активов:
"Существует неоспоримый моральный, стратегический и правовой аргумент в пользу использования российских государственных активов для поддержки Украины в ее военных действиях. Этот вопрос никогда не был таким насущным, как сейчас, когда новая администрация США может прекратить поддержку Украины".
Письмо подписали более десятка британских депутатов, а также парламентарии из Германии, Польши, стран Балтии и Финляндии.
Как отмечается, Великобритания обладает крупнейшими замороженными российскими резервами за пределами ЕС, и парламентарии убеждены, что использование этих средств не повредит финансовой стабильности, а наоборот - усилит давление на Россию, которая уже в трудном экономическом положении.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно заявил, что Украина планирует конфисковать замороженные активы России в 2025 году.
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Не, вы правда думаете что в Вестминетском аббатстве, в подвале лежат пачки фунтов? Всех делов только правильно отсчитать, и переправить в Украину.
Этих денег нет. Их никогда и не было. Есть только байты на жестком диске с записью что имеется долг перед Россией эквивалентный 25 миллиардам фунтов. Эти активы вложены в британскую экономику и учитываются при расчёте ВВП. И тут решают передать Украине оружие. Меч короля Артура (который есть, и его не жалко) не пройдёт. Это значит сворачивание экономической активности, Экстренное изъятие денег из бюджета, отправка из на предприятия которые начнут закупать сырьё для производства оружия. Сколько британские оружейники будут изготовлять оружия на 25 арбузов? Свои, британские деньги отдавать Америке и Ю. Корее жалко.
Короче, на такое не обращайте внимание.