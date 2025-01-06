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Новости Война
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Оправдывала агрессию РФ: в Херсонской области полицейские направили дело сторонницы оккупантов в суд

Виправдовувала окупацію: справу прихильниці РФ направлено до суду

На Херсонщине завершено досудебное расследование в отношении 60-летней женщины, которая поддержала российскую оккупацию города и выступила в пользу "русского мира".

Об этом сообщили в пресс-центре полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, женщина дала интервью российским СМИ, где выразила положительную оценку оккупации Херсона и присоединения области к составу России. Ее действия были квалифицированы по части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Завершение досудебного расследования позволило направить обвинительный акт в суд. Женщине грозит до трех лет лишения свободы, или же другие меры наказания, в частности исправительные работы или пробационный надзор.

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Автор: 

война (1380) правоохранительные органы (2970) государственная измена (1544) Херсонская область (4800)


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"...направили справу прихильниці окупантів до суду" Джерело: https://censor.net/ua/n3528730

Ну, справу можна і до суду відправити, а цю бл@дину краще - на швабру...
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06.01.2025 14:16 Ответить
обережніше, а то вийдете на ідейних натхненників із ОПи препізедента чи товаришів зебіленського по службі на ворога: Баканов, золотояєчний Рєзніковв, коханий хрОПак...
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06.01.2025 14:17 Ответить
Но-но! Названі вами таварісчі вже ходять з відбитими руками! Зєлєнского не слухаєте? І взагалі - то для влади загалом і ОПи зокрема - чужі! І вони не лише не з України (Зєлєнскій не бреше!), а ж іншої Галактики!
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06.01.2025 14:35 Ответить
 
 