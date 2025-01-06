Оправдывала агрессию РФ: в Херсонской области полицейские направили дело сторонницы оккупантов в суд

На Херсонщине завершено досудебное расследование в отношении 60-летней женщины, которая поддержала российскую оккупацию города и выступила в пользу "русского мира".

Об этом сообщили в пресс-центре полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, женщина дала интервью российским СМИ, где выразила положительную оценку оккупации Херсона и присоединения области к составу России. Ее действия были квалифицированы по части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Завершение досудебного расследования позволило направить обвинительный акт в суд. Женщине грозит до трех лет лишения свободы, или же другие меры наказания, в частности исправительные работы или пробационный надзор.

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