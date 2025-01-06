Подрыв оккупантами Каховской ГЭС: Ущерб достиг $14 млрд, - Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов

Сейчас начислено уже почти $14 млрд убытков в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

"Если говорить о материальной стороне этих убытков, то начислено почти $14 млрд убытков, нанесенных разрушением Каховской плотины и потерей этих водных ресурсов", - отметила она.

По ее словам, объем утраченных водных ресурсов можно сравнить с половиной запасов некоторых африканских стран. И для Украины это также было ощутимо, а потому все еще очень актуальна проблема водообеспечения пострадавших регионов.

Также министр сообщила, что сейчас правительство работает над поиском новых источников снабжения водных ресурсов и сооружает новые каналы для снабжения населения качественной питьевой водой. Кроме того, привлекают иностранных партнеров.

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Она отметила, что около 30% природоохранного фонда Херсонщины было затоплено и потеряно. Однако сейчас на этой территории сформировалась особая экосистема и природа постепенно восстанавливается.

"Конечно, были у нас ожидания, что эта земля, которая осталась после того, как вода ушла, деградирует, но, к счастью, природа здесь сама стала на сторону Украины. Сейчас у нас на этих территориях растут ивовые леса. Она развивается, конечно, по-другому, но образовалась определенная такая особая экосистема в результате этой трагедии. Природа действительно сама себя понемногу восстанавливает", - добавила Гринчук.

В то же время она подчеркнула, что последствия этой катастрофы Украина будет ощущать еще долго.

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Подрыв Каховской ГЭС

Утром 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС. В результате подрыва полностью разрушен машинный зал, станция не подлежит восстановлению. Подрыв привел к подтоплению ряда населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях, в том числе на оккупированных территориях.

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС пострадало более 62 тыс. га леса Херсонщины.

По данным МВД, в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек.

Количество погибших людей от подрыва дамбы на оккупированных территориях неизвестно.