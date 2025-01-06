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В Европе не фискируют рост цен после остановки транзита газа РФ через Украину, - Еврокомиссия

Після зупинки транзиту газу в Європі не фіксують зростання цін

После прекращения транзита российского газа через Украину цены на газ в Европе остаются стабильными.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ана-Кайса Итконен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Мы не наблюдали скачков цен в новом году", - сказала она, и напомнила, что на прошлой неделе состоялась встреча Координационной группы ЕС по газовым вопросам, которая пришла к выводу об "отсутствии проблем по безопасности поставок газа в ЕС в 2025 году".

"Фундаментальные рынки остаются стабильными", - добавили в Европейской комиссии.

В то же время пресс-секретарь напомнила, что "мы входим в самый холодный месяц года", и поэтому Еврокомиссия будет продолжать держать ситуацию с обеспечением газом государств-членов под контролем, "и так же мониторить цены".

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Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия сообщила об обеспечении поставок газа после остановки транзита через Украину

Автор: 

Еврокомиссия (1460) Европа (1867) Транзит газа (371)


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фіцу послати за руцьким кораблем. Або повторити .....
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06.01.2025 14:47 Ответить
шо, навіть охолоджувачі пердаків не здорожчали?
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06.01.2025 15:15 Ответить
 
 