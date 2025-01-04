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Украина должна остановить транспортировку российской нефти через нефтепровод "Дружба". РФ потеряет 7,5 миллиарда в год, - Порошенко

Украина должна прекратить поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сказал Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что после начала полномасштабного вторжения уже неоднократно призывал остановить этот транзит, благодаря которому государство-агрессор получает миллиарды для войны против Украины. Порошенко также назвал прекращение транзита российского газа в Европу правильным, но запоздалым решением.

"Вы знаете, сколько нефти нефтепровод "Дружба" качал в 2024-м году? По официальным данным, эта цифра составляет 300 тысяч баррелей в день. Если вы умножите на текущую цену "Юралс", а нефть сейчас стоит достаточно высоко, и умножите 300 тысяч баррелей, умножите на 360 дней на расчет этого, то вы выйдете на сумму, которая значительно превышает 7 миллиардов", - посчитал Порошенко.

"Я не буду вас утомлять цифрами. Запомните только две. 5,5 миллиардов, которые Россия получала в год за газ, и 7,5 миллиардов, которые Россия получает в год за нефть. Это получается 13 миллиардов. Какой военный бюджет России? Чуть больше 130 миллиардов. Итак, 10% военного бюджета страна-агрессор Россия получает через территорию Украины, продавая нефть и газ, которые качают украинские монополисты", - констатировал пятый президент. Он также объяснил, почему сейчас открывается возможность для остановки "Дружбы".

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"Контракт по нефти другой, чем контракт по газу. Он не такой долгосрочный. Действительно, была угроза, что Россия сможет найти пути обойти Украину. Украина потеряет деньги за транзит, но не остановит поток нефти. Сейчас совершенно другие времена. Потому что раньше Россия пользовалась услугами так называемого теневого флота, когда различные корабли из оффшорных государств вывозили российскую нефть и поставляли ее потребителям с Глобального Юга. Индия, Китай - они составляли наибольшее количество рынка, куда Россия доставляла подсанкционную нефть. Но ситуация изменилась", - констатирует Порошенко.

"Сегодня финский суд принял решение об аресте теневого танкера, который был зарегистрирован на островах Кука, и были найдены убедительные доказательства, что этот танкер принимал непосредственное участие в разрушении электрокабеля и кабелей связи в Балтийском море. Этот вопиющий случай привел к тому, что единство стран по усилению санкций, по аресту и остановке теневого флота стало намного больше", - объясняет Петр Порошенко.

"О роли президента Трампа. Я имел возможность общаться во время своего визита с членами его переходной команды. И было четко отмечено, что санкции и их применение будут работать более эффективно, чем было до этого. Произошел инцидент у берегов Испании с российским судном, которое везло различные военные грузы в связи с Сирией. И уже никто не будет играть с теневым флотом", - считает Порошенко.

"Россия, которая ранее отгружала через Черное море теневым флотом нефтепродукты, имеет сейчас вопиющую экологическую катастрофу в Керченском проливе, имеет полную блокаду теневого флота по перевозке нефти. И возможностей у них дополнительно экспортировать еще 300 тысяч баррелей нефти в сутки просто физически нет", - отмечает Порошенко.

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"Итак, применение этих мер лишит Россию 10% военного бюджета. Представьте себе на 10% меньше патронов, на 10% меньше войск, на 10% меньше бомб, на 10% меньше ракет. В ближайшее время мы в парламенте инициируем соответствующий проект постановления, которым обяжем правительство принять необходимое решение по остановке нефтяного транзита через территорию Украины и соответственно сокращению российского экспорта на 7 миллиардов долларов. И очень надеюсь на поддержку этой инициативы со стороны президента Зеленского. Вот и будет эффективное взаимодействие", - резюмирует Петр Порошенко.

Автор: 

нефть (1918) Порошенко Петр (19605) россия (95615) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+39
А чого ж ти , це все , не припинив під час своєї каденції ...?!
Чи хтось забув , що в нас йде війна з 2014 ...?
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04.01.2025 12:06
+38
Зе зробить навпаки. Аби не так як Порох пропонує.
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04.01.2025 12:02
+34
Бо існував контракт і нас би по судах затягали... От навіть газ ж качали, поки контракт був!
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04.01.2025 12:07
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серуня проксі зміни лапоть
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04.01.2025 14:11 Ответить
і шо ми вас попереджали а вам було поржать- що смішно га
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04.01.2025 14:19 Ответить
Ми - це ХТО?
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04.01.2025 14:41 Ответить
знову байки русні
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04.01.2025 14:22 Ответить
байки янелоха - і на півставки статиста....
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04.01.2025 14:47 Ответить
гетьман кидав понти і вірив, що він єдиний
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04.01.2025 14:46 Ответить
Порох наша Людина !!!❤️
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04.01.2025 15:23 Ответить
А ось тут то заміночка .Нєфть то азєрбайрджанская.Так на zombieмарафоні сказали...
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04.01.2025 17:17 Ответить
Ще багато чого переміняється , і багато протече води в річках . Але не зробить суттєвий крок до справедливості і чесності ніяка демократія , ніде і ніколи , допоки вибори будуть таємними . Це коли п'ять чоловіків обирають одного - можливе якесь побоювання наслідків і таке інше . Але якщо вирішується доля країни , то іди впевнено і відкрито , або геть і не заважай . Я так думаю .
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04.01.2025 19:32 Ответить
це також дасть змогу автоматизувати вибори у системі з відкритим кодом та даними, щоб кожний міг усе перевіряти
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05.01.2025 08:22 Ответить
Мудак
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05.01.2025 00:24 Ответить
От добре, що є такі радники! Бо без них нічого в Україні б не робилося! Все перекрили, все розірвали, коли при владі були, зараз тільки їх поради і спасають!
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05.01.2025 07:57 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko/11868 Петро Порошенко, сьогодні, на брифінгу фракції Євросолідарність з приводу відмови зелених слуг уродів працювати, бо в них сектансько-касапське "рождество":
"Сьогодні, крім припинення транзиту російського газу, перед нами стоїть ще одна критично важлива задача - зупинити транспортування російської нафти.
Щодня трубопроводом «Дружба» проходить 300 тисяч барелів російської нафти. Це понад 20 млн доларів на добу, які надходять до бюджету країни-агресорки. Щороку від цього транзиту Росія отримує 7,5 млрд доларів. Разом із доходами від газового транзиту - це 13 млрд, або 10% військового бюджету агресора. Кожен день зволікання означає десятки мільйонів доларів для російської військової машини.
Ми підготували законопроєкт, що передбачає повну заборону транзиту російської нафти через територію України. Документ чітко визначає припинення транспортування нафти всіма видами транспортної інфраструктури, включно з трубопроводами. Це рішення буде реалізоване в узгодженні з нашими союзниками та з дотриманням усіх юридичних і технічних процедур. Уряд має забезпечити його виконання щонайбільше за місяць.
Цей крок стане серйозним економічним ударом по Росії - саме тим, чого ми роками вимагаємо від міжнародних партнерів. Це не лише економічне питання, а й важливий елемент національної безпеки. Закликаю Верховну Раду вже завтра підтримати цей законопроєкт".
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07.01.2025 20:34 Ответить
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