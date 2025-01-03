Для припинення війни в Україні необхідно посилити нафтові санкції, - Bloomberg

Москва використовує "тіньовий" флот танкерів, який суттєво ускладнює зусилля Заходу щодо зменшення прибутків від експорту нафти.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель спершу знижувало доходи Кремля, але Росія змогла адаптуватися.

Китай, Індія та Туреччина активно переробляють російську нафту на нафтопродукти, які легально продають у країни ЄС та США. На думку експертів, для посилення тиску на Росію необхідно ввести санкції проти тіньових танкерів, нафтопереробних компаній, які перевищують граничні ціни, та фінансових інститутів, що сприяють таким угодам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінляндія затримала танкер "тіньового флоту" Росії за підозрою в пошкодженні підводного кабелю з Естонією

За поточних умов ціни на нафту залишаються відносно стабільними на рівні $75 за барель, що дозволяє компенсувати можливі перебої з постачанням. Проте вирішення дипломатичних викликів, пов’язаних з Індією та Китаєм, буде складнішим завданням для західних країн.

Bloomberg також наголошує на важливості стандартизації правозастосовчих заходів серед країн ЄС та вдосконалення системи перевірки документів судновласників. Ефективні санкції підвищують вартість війни для Росії, даючи Україні більше можливостей для переговорів.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія перевіряє нафтовий танкер, який може бути причетний до аварії з електричним кабелем. Він, ймовірно, є частиною тіньового флоту РФ. На тлі цього очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала посилити санкції проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія в разі загрози може захопити кораблі "тіньового" флоту Росії, – прем’єрка