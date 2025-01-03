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Новини Санкції проти Росії
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Для припинення війни в Україні необхідно посилити нафтові санкції, - Bloomberg

Посилення нафтових санкцій може зупинити війну в Україні

Москва використовує "тіньовий" флот танкерів, який суттєво ускладнює зусилля Заходу щодо зменшення прибутків від експорту нафти.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель спершу знижувало доходи Кремля, але Росія змогла адаптуватися.

Китай, Індія та Туреччина активно переробляють російську нафту на нафтопродукти, які легально продають у країни ЄС та США. На думку експертів, для посилення тиску на Росію необхідно ввести санкції проти тіньових танкерів, нафтопереробних компаній, які перевищують граничні ціни, та фінансових інститутів, що сприяють таким угодам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінляндія затримала танкер "тіньового флоту" Росії за підозрою в пошкодженні підводного кабелю з Естонією

За поточних умов ціни на нафту залишаються відносно стабільними на рівні $75 за барель, що дозволяє компенсувати можливі перебої з постачанням. Проте вирішення дипломатичних викликів, пов’язаних з Індією та Китаєм, буде складнішим завданням для західних країн.

Bloomberg також наголошує на важливості стандартизації правозастосовчих заходів серед країн ЄС та вдосконалення системи перевірки документів судновласників. Ефективні санкції підвищують вартість війни для Росії, даючи Україні більше можливостей для переговорів.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія перевіряє нафтовий танкер, який може бути причетний до аварії з електричним кабелем. Він, ймовірно, є частиною тіньового флоту РФ. На тлі цього очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала посилити санкції проти Росії.

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Топ коментарі
+3
З тіньовим флотом має відбуватись те саме, що і з підводними кабелями.
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03.01.2025 10:49
+2
Балачки... балачки...
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03.01.2025 10:50
+1
Зелю прибрати ніхто не додумався?
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03.01.2025 10:50
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З тіньовим флотом має відбуватись те саме, що і з підводними кабелями.
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03.01.2025 10:49 Відповісти
Балачки... балачки...
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03.01.2025 10:50 Відповісти
Зелю прибрати ніхто не додумався?
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03.01.2025 10:50 Відповісти
Якщо нове тіло одразу ж підпише "стамбул", то війна, звісно, припиниться.
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03.01.2025 11:02 Відповісти
Не всі.
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03.01.2025 11:07 Відповісти
діма літвінов, ти? палишся
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03.01.2025 11:28 Відповісти
Санкції вже треба вводити проти китаю індії та туреччини
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03.01.2025 10:52 Відповісти
І одночасно збільшити видобуток нафти за заповітами дідуся Трампа. Після цього відразу триндець буде ОПЕК, тому що араби почнуть теж качати як збожеволілі.
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03.01.2025 10:58 Відповісти
І автопром у них внутрішній попит повністю задовільняє, ще й на експорт левова частка йде.
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03.01.2025 11:03 Відповісти
Русская статістіка. Zклонєн Vєріть.
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03.01.2025 11:33 Відповісти
Все просто - як би кацапи розуміли , що в разі чого вони отримають повне ембарго - ніякої війни взагалі б не було !
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03.01.2025 11:09 Відповісти
то повне ембарго вже є. Хто хотів ввести ембарго той ввів. А Китай та Індія це не хлопаки з вулиці - їх в ТЦКашний бусік не запхаєш - гематому алкогольну не підробиш
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03.01.2025 13:47 Відповісти
То не ембарго , якщо можна вільно продавати через 3-і країни ...
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03.01.2025 14:04 Відповісти
Бачте, навіть Bloomberg знає, що треба зараз робити! А от державні мужі не знають. Чи не хочуть знати?
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03.01.2025 12:32 Відповісти
нафтові конгломерати у США не дозволять цього
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03.01.2025 13:45 Відповісти
Ці поступові та диряві санкції грають на рашу, як яд у малих дозах, привчаючи рашистів до його дії, роблячи його практично безпечним. Ввели санкції, почекали трохи, доки ті адаптуються і ще трошки нових санкцій підкинуть. Головний принцип - незашкодити путлеру, бо нападе...
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03.01.2025 13:47 Відповісти
 
 