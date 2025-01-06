Федерация работодателей требует от НКРЭКУ немедленно отменить решение о повышении тарифа на передачу электроэнергии

Федерация работодателей Украины (ФРУ) обратилась к председателю Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Юрию Власенко с требованием безотлагательно отменить свое решение об увеличении на 30% тарифа на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" с 528,57 до 686,23 грн/МВт-ч (+30%).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Свое требование ФПУ объясняет тем, что решение Нацкомиссии является необоснованным, непрозрачным и приведет к потерям украинской экономики.

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"Это решение не только экономически необоснованное, но и противоречит принципам открытости и прозрачности. Окончательное утверждение постановления о повышении тарифа было запланировано на 10 декабря 2024 года. Однако, во время самого заседания, этот вопрос был снят с рассмотрения без объяснения причин такого решения и без конкретизации даты проведения заседания Регулятора, во время которого он будет рассматриваться. Заседание НКРЭКУ, на котором был утвержден тариф на услуги по передаче электрической энергии состоялось 19 декабря. Стоит отметить, что информация о проведении такого заседания была обнародована на сайте НКРЭКУ лишь за несколько часов до начала. Это фактически лишило общественность и бизнес возможности должным образом подготовиться. Такой подход грубо нарушает принципы открытости и прозрачности, а также вызывает серьезные сомнения в объективности принятого решения", - говорится в письме ФРУ к Власенко.

Кроме требования отменить решение, в Федерации выразили сомнения относительно корректности расчетов в основе нового тарифа и требуют от НКРЭКУ организовать полноценные публичные обсуждения этого вопроса с участием всех заинтересованных сторон. ФРУ настаивает на том, чтобы заседания по изменению тарифов должны проводиться не ранее, чем через неделю после публикации повестки дня и соответствующего проекта постановления.

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В ФРУ предостерегают, что рост тарифа на передачу электрической энергии на 30 % приведет к ухудшению конкурентоспособности украинской продукции, падению производства, снижению налоговых поступлений и к негативным социально-экономическим последствиям.

Напомним, НКРЭКУ приняла решение об увеличении тарифа на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" с 528,57 до 686,23 грн/МВт-ч. Ранее в Федерации работодателей Украины заявили, что расходы бизнеса от повышения тарифа на передачу электроэнергии вырастут на 13 млрд грн. В Национальной ассоциации добывающей промышленности назвали решение НКРЭКУ непрозрачным и необоснованным.

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