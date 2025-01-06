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Новости Оборона
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В 2024 году ВСУ передали 1,25 млн дронов, задачу Зеленского выполнили, - Госспецсвязи

Скільки дронів передали ЗСУ у 2024 році розповіли у Держспецзв’язку

На нужды Сил обороны Украины в 2024 году передали более 1,25 млн дронов отечественного производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСССЗИ.

"Госспецсвязи в 2024 году передала для нужд сил безопасности и обороны более 1,25 миллиона дронов различных типов отечественного производства. В то же время за прошлый год было подписано контрактов на поставку более 1,35 миллиона украинских беспилотных систем. Таким образом, Служба выполнила задание Президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Наибольшим спросом среди среди переданных дронов пользовались FPV, что "помогают эффективно уничтожать вражескую живую силу и технику".

Читайте также: Дроны уже изменили войну, они берегут жизни людей и компенсируют дефицит другого оружия, - Зеленский. ФОТОрепортаж

"В этом году Госспецсвязи продолжает осуществлять закупки и вместе с Министерством обороны Украины имеет новое задание от Президента - 30 тысяч дальнобойных беспилотных аппаратов.

Госспецсвязи реализует проект по закупке беспилотных систем в тесном взаимодействии с Министерством обороны и другими составляющими сектора безопасности и обороны. Они определяют тип и количество, а также другие параметры дронов, которые им нужны. Исходя из этих запросов, Госспецсвязи осуществляет закупки и передачу беспилотных систем", - добавили ГСССЗИ.

Также читайте: Третья штурмовая бригада открыла школу FPV-дронов во Львове

Автор: 

Госспецсвязь (177) дроны (3969)


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Топ комментарии
+19
Не помиляйтесь.
Це вони НЕ Зеленському брешуть.
І навіть НЕ собі брешуть (самообман).
Це вони ВАМ БРЕШУТЬ!
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06.01.2025 15:38
+12
А яка частка в забезпеченні волонтерами, громадами назвати слабо !???
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06.01.2025 15:41
+12
Це по 3424 на день. Хтось може повірити, що при такій кількості та плюс ще волонтерські, та плюс інше озброєння, ми би вже півроку відступали, а не навпаки? Тварюки брешуть, підло нахабно брешуть зранку до вечора шостий рік.
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06.01.2025 15:48
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А по деревам?
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06.01.2025 15:37 Ответить
Скільки з них вироблено державою???
тисяч сто хоч назбиралось???
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06.01.2025 15:38 Ответить
30%
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06.01.2025 15:44 Ответить
Та й ті браковані, треба доробляти.
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06.01.2025 15:51 Ответить
Чи то недороблені, як і гівнокомандувач
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06.01.2025 15:52 Ответить
Не помиляйтесь.
Це вони НЕ Зеленському брешуть.
І навіть НЕ собі брешуть (самообман).
Це вони ВАМ БРЕШУТЬ!
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06.01.2025 15:38 Ответить
1 млн - це вже мало. На цей рік треба хоча б 10 мільйонів.
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06.01.2025 15:41 Ответить
Наступного року можна буде ті дрони в дупу сунути через дію РЕБ , хіба волокно і штучний інтелект .
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06.01.2025 15:46 Ответить
А яка частка в забезпеченні волонтерами, громадами назвати слабо !???
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06.01.2025 15:41 Ответить
недавно дивився відео , не памятаю хто коментував - в кращому випадку держава передала 30% .... просто сцють не тільки у очі а й у вуха...
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06.01.2025 15:43 Ответить
як завжди більшу частину вкрали грошей і списали!
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09.01.2025 15:46 Ответить
о боже....
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06.01.2025 15:45 Ответить
Це по 3424 на день. Хтось може повірити, що при такій кількості та плюс ще волонтерські, та плюс інше озброєння, ми би вже півроку відступали, а не навпаки? Тварюки брешуть, підло нахабно брешуть зранку до вечора шостий рік.
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06.01.2025 15:48 Ответить
Мабуть це так к з мінами,- по документам дрони, по факту брухт.
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06.01.2025 15:49 Ответить
Якби не українці, то зе-рояліст сидів би вже десь на Гаваях, або у ростові.
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06.01.2025 15:52 Ответить
От тільки частка держави тут трохи більше 10%. Але це випадково забули озвучити.
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06.01.2025 15:54 Ответить
Яка цинічна брехня. Ні,цих людей тільки могила виправить.
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06.01.2025 15:54 Ответить
Якби дійсно було стільки дронів, то в зведеннях генштабу втрати ворога вже давно мали б перевалити за мільйон. Клоуни уже скрізь у цій владі
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06.01.2025 15:56 Ответить
Ти бачиш сусліка? Ні. А він є.
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06.01.2025 16:02 Ответить
А ЗСУ про це знають? Чи тільки опромінені телемарафоном?
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06.01.2025 16:07 Ответить
Знову брешуть як брехали коли "Велике крадівництво" називали "будівництвом".Брехали коли обіцяли кожній бабусі по смартфону,брехали про мільярд дерев,брехали що $долара по 45 не буде.Мабуть такі дрони,як мільйон мін для мінометів.
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06.01.2025 16:16 Ответить
Брехуни!
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06.01.2025 16:20 Ответить
"Дєньгі асвоєни, таварісчь вєрховний главнакамандувачь!" - рапорт Держспецзв'язку.
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06.01.2025 16:22 Ответить
Донати, донати на дрони кожен день. Стерненко, Птахи Мад'яра, Ахилєс, інші... Хто передав ці дрони, про які йде мова? Держава? Яка реальна статистика? Щось є сумніви...а от схематоз з плутаниною приналежності переданих дронів, цілком можливий.
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06.01.2025 16:26 Ответить
а на 155-у бригаду дронів не дали. то зе-лупа забув дати розпорядження?
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06.01.2025 17:12 Ответить
Брехня, Брехня, БРЕХНЯ, тому що якби була правда було б зазначено посада прізвище імя того хто доповідав приZEдентові, а також хочаб напрямки куди і скільки. Тому пусте блд-бла-бла. А тепер 1 250 000 / 365 = 3424 дрона в день, та плюс волонтерські, то в кацапів уже небуло б армії. Не ВІРЮ!
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06.01.2025 17:13 Ответить
Cписані (вкрадені) гроші з бюджету на дрони, це зовсім не означає що вони були виготовлені та передані. Це така сама ж історія , як на початку війни на коробки гуманітпрки яка приходила із-за кордону вони клеіли наклейки ,, Від подружжя Зеленських". Чи та ж історія, коли італійці подарували ЗСУ 33 одиниці САУ, а влада відзвітувала шо купили іх за 40 мільонів долларів США.... Брехливий цирк продовжується.......
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06.01.2025 17:15 Ответить
З такою кількістю Дронів
Можна на кожного Рашиста його направити в зоні бойових дій. Та зберегти людей на фронті.
Яка казка про Сірого Бичка.
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06.01.2025 17:21 Ответить
все знают что это лукавство и в чем оно именно. И они знают. И граждане. И президент.
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06.01.2025 17:29 Ответить
В дрони виявляється можна "закатати" не менше ніж в асфальт... Тут головне "закатати"...
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06.01.2025 17:30 Ответить
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06.01.2025 17:39 Ответить
- Ї де ж ті 1,25 млн. дронів 🤨
- Мабуть загубилися серед мільярда дерев😌
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06.01.2025 17:50 Ответить
На папері, може ми і самі розумні.
Але по факту - письменники фантастичної утопії.
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06.01.2025 18:42 Ответить
Брешуть , як дихають .
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06.01.2025 19:21 Ответить
З інтерв'ю Юрія Бутусова, 155 бригада розгорталася під Покровськом взагалі без дронів...жодного!!! дрона не було. Волонтери без перерви збирають на дрони... Президент разом із своїми 5-6 менеджерами - головні винуватці тисячі смертей воїнів ЗСУ
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06.01.2025 23:21 Ответить
Трохи простої арифметики.

1,25 мільйона дронів поділимо на 100 (чи то 125) умовних бригад.
Тобто десь по 10'000 дронів у кожну бригаду надійшло за рік.
Це складає орієнтовно до 30 шт. на добу в кожну бригаду.

Яка бригада в ЗСУ має тому підтвердження? 😮
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07.01.2025 00:18 Ответить
 
 