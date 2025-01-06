В 2024 году ВСУ передали 1,25 млн дронов, задачу Зеленского выполнили, - Госспецсвязи

На нужды Сил обороны Украины в 2024 году передали более 1,25 млн дронов отечественного производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСССЗИ.

"Госспецсвязи в 2024 году передала для нужд сил безопасности и обороны более 1,25 миллиона дронов различных типов отечественного производства. В то же время за прошлый год было подписано контрактов на поставку более 1,35 миллиона украинских беспилотных систем. Таким образом, Служба выполнила задание Президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Наибольшим спросом среди среди переданных дронов пользовались FPV, что "помогают эффективно уничтожать вражескую живую силу и технику".

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"В этом году Госспецсвязи продолжает осуществлять закупки и вместе с Министерством обороны Украины имеет новое задание от Президента - 30 тысяч дальнобойных беспилотных аппаратов.



Госспецсвязи реализует проект по закупке беспилотных систем в тесном взаимодействии с Министерством обороны и другими составляющими сектора безопасности и обороны. Они определяют тип и количество, а также другие параметры дронов, которые им нужны. Исходя из этих запросов, Госспецсвязи осуществляет закупки и передачу беспилотных систем", - добавили ГСССЗИ.

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