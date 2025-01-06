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Новости Война
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У Лукашенко возразили, что он просил прощения у Зеленского в первые дни войны: "Нам не за что"

У Лукашенка заперечили, що він просив вибачення у Зеленського

Пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко отрицает, что белорусский диктатор просил прощения у лидера Украины Владимира Зеленского в первые дни полномасштабного вторжения за атаки с территории его страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии РБК.

Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что", - сказала она.

По ее словам, разговор между лидерами Беларуси и Украины в первые дни большой войны состоялся "исключительно благодаря эмоциональной реакции" младшего сына белорусского главы, Николая Лукашенко, который якобы имел в телефоне личный контакт Зеленского.

Также читайте: Беларусь готова разместить у себя "десяток" комплексов "Орешник", - Лукашенко

"В чем была суть того разговора: наш президент прежде всего говорил о том, что конфликт вспыхнул на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему со временем придется больше, чем кому-то еще, отвечать за гибель людей! Именно поэтому наш президент призвал сесть за стол переговоров, что было сделано: 3 раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул", - рассказала Эйсмонт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в первые дни войны белорусский диктатор Александр Лукашенко извинялся за атаки с территории его страны.

Также читайте: В Беларуси разместят российский "Орешник" так, чтобы расстояние до объектов поражения было минимальным, - Лукашенко

Автор: 

война (1380) Зеленский Владимир (20474) Лукашенко Александр (3613) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+27
Буде смішно якщо вибачатиметься наш лідор , точно так як свого часу перед дон доном .
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06.01.2025 15:43
+23
У нас президент - брехло
У белорусов - брехло
У россиян - брехло
Мы по части брехни президентов - причем нелигитимных президентов
Точно братские народы
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06.01.2025 15:43
+18
Ще будете офіційно вибачатись і теж платити репарації
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06.01.2025 15:39
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Ще будете офіційно вибачатись і теж платити репарації
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06.01.2025 15:39 Ответить
Буде смішно якщо вибачатиметься наш лідор , точно так як свого часу перед дон доном .
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06.01.2025 15:43 Ответить
Цей може
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06.01.2025 15:45 Ответить
Добре якщо іще не акомпонуватиме на роялі ((
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06.01.2025 15:47 Ответить
ПреЗЕдент сказав, що на колінах всі вибачалися, тому не петляйте...преЗЕдент ніколи не обманює свій народ...
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06.01.2025 15:40 Ответить
уточню-свій мудрий наріт
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06.01.2025 15:41 Ответить
лукашенківьким «міністрам» я вірю так само як лукашенку
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06.01.2025 15:40 Ответить
Ніхто тебе не змушує вірити драникам , але питання - а нашому лідору ти віриш ?
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06.01.2025 15:44 Ответить
Я краще знаю Луку та його шоблу. При всій своїй огиді до Зе та його оточення, в даному випадку схиляюсь, що бреше прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт.
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07.01.2025 12:04 Ответить
Добре, що нашому віриш. Як шашлики у травні 2022-го? Не відгикуються? І "вагнерів" оукашенці нізто не віддавав?
Пи.Си. Не вірю обом і маю підстави - хорошу пам'ять.
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06.01.2025 16:12 Ответить
Тобто бульбофюрер на шлях виправлення за три роки не став!?
Колгоспна потвора...
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06.01.2025 15:42 Ответить
У нас президент - брехло
У белорусов - брехло
У россиян - брехло
Мы по части брехни президентов - причем нелигитимных президентов
Точно братские народы
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06.01.2025 15:43 Ответить
серед трійки є два зрадники
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06.01.2025 16:06 Ответить
кому і кобила нєвєста
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06.01.2025 16:26 Ответить
Яких росіян?! Вони кацапи і їхній підор не тільки брехло, але і *****! З бульбофюрера я взагалі нічого не говорю бо це просто падаль!
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06.01.2025 16:31 Ответить
Вже чули цю байку трохи в іншій інтерпретації: "ета всьо палітікі вінавати, а ми адін нарот". Шкода що в нас досить багато інфантилів, які досі ведуться на цю пропаганду фсбешників.
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06.01.2025 18:13 Ответить
Немає за що?!
Визначення агресії (злочину проти міжнародного миру) від ООН:
"Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
......
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;"
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06.01.2025 15:43 Ответить
**** вусата! Пюрешнік чортів, "немає за що"..
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06.01.2025 15:43 Ответить
Яке падло.
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06.01.2025 15:44 Ответить
Нам не на курвщину треба було вводити війська, а напасти на Білорусь. Войти в Мєнск і знищити бульбенфюрерра.
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06.01.2025 15:44 Ответить
точно - нам жеж не вистачає на фронті ще беларуських військ
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06.01.2025 16:19 Ответить
Вони б сняли взуття і встали на скамєйку
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06.01.2025 16:25 Ответить
На скамєйці стояла беларуська опозиція, а силовики там порушували права громадян досить рішуче.
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06.01.2025 16:26 Ответить
Білоруські військові сдавалися б в полон як срочники на курвщині. У них немає досвіду бойових дій і вони б швидко склали б зброю
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06.01.2025 16:28 Ответить
З дивану завжди легко наступати.
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06.01.2025 16:51 Ответить
Так легко повівся на троллінг.
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06.01.2025 15:45 Ответить
збрехати можуть, здатні обидва
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06.01.2025 15:47 Ответить
От і я зразу подумав, що це у Зеленского "правда" з розряду "поранений встав і пішов". У кварталістів сезон підготовки до виборів розпочався. Правда розрахований на ржущєє бидло з залу, а не на адекватів.
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06.01.2025 15:52 Ответить
"У чому була суть тієї розмови: наш президент насамперед говорив про те, що конфлікт спалахнув на території України, але білоруський пес не сказав, що рашист.котрий розпалив вогонь війни в Україні прийшов із вогнем війни з території бл,,дорусії.в якій він фюрер і який дозволив рашистському палачеві куйлу використати бл,доруську територію для початку війни в Україні і геноциду українського народу...
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06.01.2025 15:52 Ответить
Ще не вистачало щоб бульбаші щось там визнавали. До речі доволі ймовірно що обісцяний бульбафюрер міг тоді в паніці і вибачатися і пи₴діти шо попало.
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06.01.2025 15:52 Ответить
Чипси, на сьогодні, таки ж, як русня, якщо роззявають пашу, то брешуть.
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06.01.2025 15:52 Ответить
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06.01.2025 15:54 Ответить
Пюрешка-:"Валодзя,ну ета же вайна прадлітся трі-чєтирє дня,там вєдь нєма каму с намі ваєвать". Інтернет -пам'ятає все.
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06.01.2025 15:54 Ответить
бульбафюреру збрехати, або шось заперечити як дурному з гори скотиться
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06.01.2025 15:55 Ответить
Що ж зе так Лукашенка боїться?
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06.01.2025 15:57 Ответить
Ні,т він боїться пу, тому офційно все заперечує
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06.01.2025 16:34 Ответить
Нацисти Z-білорусі регулярно обстрілюють нашу країну ракетами. Під час недавноього обстрілу житлового бідинку і бізнесцентру в центрі стоиці дві з восьми ракет були запущені з району гомеля. За це Z-фюрер білорусів не хоче вибачитися?
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06.01.2025 15:59 Ответить
Під час недавноього обстрілу житлового бідинку і бізнесцентру в центрі стоиці дві з восьми ракет були запущені з району гомеля.

Предъява серьёзная. Можно ссылку?
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06.01.2025 17:52 Ответить
В гууглі забанили ?
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06.01.2025 17:55 Ответить
Дякую. Я так и думал
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06.01.2025 20:04 Ответить
вибачитися? та за таке розстрілюють
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06.01.2025 18:37 Ответить
То нагуя він виправдовується -- такии "чеснии" - проби немає де ставити
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06.01.2025 16:00 Ответить
Хтось *******......
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06.01.2025 16:00 Ответить
Від передозу ішак міг нагородити будь-чого. Це чмо для впевненості та "геройства" ніколи не виходить на подібні заходи без подвійної дози. В інших випадках воно читає з пісульки, яку йому підсунув дєрмак та заборонив будь-який експромт.
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06.01.2025 16:01 Ответить
Тобто, ти погоджуєшся із диктатором Лукашенко?
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06.01.2025 16:05 Ответить
Навіть до бульбозавра довіри більше.
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06.01.2025 16:22 Ответить
Хто "у Лукашенка"?
Домовики?
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06.01.2025 16:04 Ответить
значить потрібно вдарити по заводу
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06.01.2025 16:05 Ответить
З теритррії бульбостану здійснено агресію проти України, а вусате уйобище не має за що вибачатись. Мені ( я впевнений, що й багатьом іншим) не потрібні ніякі вибачення з його сторони, а, натомість, дуже хотілось би подивитись як воно кумедно дригає ногами на шибениці.
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06.01.2025 16:07 Ответить
Що, зеленський знову збрехав? Яка несподіванка 😂
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06.01.2025 16:12 Ответить
раз-два-три, почали! ))))))) зараз по результатах інтерв'ю, як би інтерв'юіруємого запереченнями, а то й позовами до суду від світових партнерів не завалило! цікаво, почуємо й про смс-ку в телефоні "встав і пішов!"? )) шо то значить прес-секретут під кайфом текст писав, а прес-піаніст як по нотах награв його на камеру.
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06.01.2025 16:15 Ответить
Другими словами пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала Зегевару пи@даболом.
Теперь и Коленька подпишет Зегевару в своем телефоне-"Пяздун".
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06.01.2025 16:16 Ответить
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06.01.2025 16:19 Ответить
Зелене брехло.
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06.01.2025 16:19 Ответить
Це якийсь позор бульба з прозеленню...
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06.01.2025 16:21 Ответить
Йой! Яктак?
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06.01.2025 16:39 Ответить
Шо один, шо другой кришталево чесні...
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06.01.2025 16:42 Ответить
ой, а хто ж це *********** хрипатим гундосливим голоском?
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06.01.2025 16:48 Ответить
Дуже обурливо читати коментарі "диванних мегаекспертів", які не поважають ні українського Президента, ні український народ, ні Україну в цілому. На сьогодні головна мета - перемога над росією, все решту будемо вирішувати на наступних виборах. Є з цього приводу гарна мудрість - "Можеш допомогти - допоможи, не можеш - не заважай іншим"...
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06.01.2025 16:56 Ответить
Не буде найближчим часом виборів. Зе з Єрмаков не віддадуть владу
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06.01.2025 20:00 Ответить
Навіщо всі напали на нашого Бубочку? він нам дар з Неба, він месія, а ви всі так. Ось недавно підняв солдата, який вже не ходив, якому не допомогли лікарі всього світу, серед яких США і ЄС, а Боневтік взяв його за руку і він піднявся, викинув милиці і пішов. Таких людей потрібно цінувати і оберігати, щоб не вкрали. Яка країна ще має такий дар?

МЕСІЯ
Навіщо нам робити ліки,
Тратити гроші на цю хрень?
Прийшла месія нам навіки,
З наріду Вова - ясний пень.

Підняв солдата із кроваті,
Що не змогли всі лікарі.
Не куплять послугу багаті,
За жодні ліки й хабарі.

У черзі вже світила світу,
Щоб Вова глянув в очі їм.
Та взяв за руку ту еліту,
Недуги зняв відразу всім!

С простого парня є месія
Сила баранів й марафон.
Де мозок був стала олія,
Для Боневтіка то амвон!

Тримайте Вову всі за руки
За його ноги і жопень.
Бо викрадуть піндоси-суки
Він є месія - ясний пень.
06.01.2025
Анатолій Березенський
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06.01.2025 17:15 Ответить
двоє брехунів відволікають за важливе.
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06.01.2025 19:17 Ответить
Так і буде -
1- Лука відповість за надання териториї "незалежної держави Білорусія" для агресії
2-Зе + команда за дії - які передували та спростили цю агресію
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06.01.2025 20:08 Ответить
Бабченко-

Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что тот не извинялся перед Зеленским "по той простой причине, что извиняться нам не за что". Наталья Эйсмонт сказала изданию РБК, что разговор между главами Украины и Беларуси в первые дни войны действительно состоялся, но "исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына белорусского президента Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского".

Эммм... Ни хера себе. А у скольких еще малолетних ********, да еще и детишек диктаторов, есть личный телефон Президента воюющей страны?
Вот так человек откроет рот без бумажки - и, вроде бы, даже и о другом говорит-то! - а ты потом сидишь и ********...
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06.01.2025 19:59 Ответить
 
 