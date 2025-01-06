У Лукашенко возразили, что он просил прощения у Зеленского в первые дни войны: "Нам не за что"

Пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко отрицает, что белорусский диктатор просил прощения у лидера Украины Владимира Зеленского в первые дни полномасштабного вторжения за атаки с территории его страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии РБК.

Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что", - сказала она.

По ее словам, разговор между лидерами Беларуси и Украины в первые дни большой войны состоялся "исключительно благодаря эмоциональной реакции" младшего сына белорусского главы, Николая Лукашенко, который якобы имел в телефоне личный контакт Зеленского.

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"В чем была суть того разговора: наш президент прежде всего говорил о том, что конфликт вспыхнул на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему со временем придется больше, чем кому-то еще, отвечать за гибель людей! Именно поэтому наш президент призвал сесть за стол переговоров, что было сделано: 3 раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул", - рассказала Эйсмонт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в первые дни войны белорусский диктатор Александр Лукашенко извинялся за атаки с территории его страны.

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