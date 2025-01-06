У Лукашенко возразили, что он просил прощения у Зеленского в первые дни войны: "Нам не за что"
Пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко отрицает, что белорусский диктатор просил прощения у лидера Украины Владимира Зеленского в первые дни полномасштабного вторжения за атаки с территории его страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии РБК.
Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что", - сказала она.
По ее словам, разговор между лидерами Беларуси и Украины в первые дни большой войны состоялся "исключительно благодаря эмоциональной реакции" младшего сына белорусского главы, Николая Лукашенко, который якобы имел в телефоне личный контакт Зеленского.
"В чем была суть того разговора: наш президент прежде всего говорил о том, что конфликт вспыхнул на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему со временем придется больше, чем кому-то еще, отвечать за гибель людей! Именно поэтому наш президент призвал сесть за стол переговоров, что было сделано: 3 раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул", - рассказала Эйсмонт.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в первые дни войны белорусский диктатор Александр Лукашенко извинялся за атаки с территории его страны.
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Пи.Си. Не вірю обом і маю підстави - хорошу пам'ять.
Колгоспна потвора...
У белорусов - брехло
У россиян - брехло
Мы по части брехни президентов - причем нелигитимных президентов
Точно братские народы
Визначення агресії (злочину проти міжнародного миру) від ООН:
"Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
......
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;"
Предъява серьёзная. Можно ссылку?
Домовики?
Теперь и Коленька подпишет Зегевару в своем телефоне-"Пяздун".
позорбульба з прозеленню...
МЕСІЯ
Навіщо нам робити ліки,
Тратити гроші на цю хрень?
Прийшла месія нам навіки,
З наріду Вова - ясний пень.
Підняв солдата із кроваті,
Що не змогли всі лікарі.
Не куплять послугу багаті,
За жодні ліки й хабарі.
У черзі вже світила світу,
Щоб Вова глянув в очі їм.
Та взяв за руку ту еліту,
Недуги зняв відразу всім!
С простого парня є месія
Сила баранів й марафон.
Де мозок був стала олія,
Для Боневтіка то амвон!
Тримайте Вову всі за руки
За його ноги і жопень.
Бо викрадуть піндоси-суки
Він є месія - ясний пень.
06.01.2025
Анатолій Березенський
1- Лука відповість за надання териториї "незалежної держави Білорусія" для агресії
2-Зе + команда за дії - які передували та спростили цю агресію
Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что тот не извинялся перед Зеленским "по той простой причине, что извиняться нам не за что". Наталья Эйсмонт сказала изданию РБК, что разговор между главами Украины и Беларуси в первые дни войны действительно состоялся, но "исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына белорусского президента Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского".
Эммм... Ни хера себе. А у скольких еще малолетних ********, да еще и детишек диктаторов, есть личный телефон Президента воюющей страны?
Вот так человек откроет рот без бумажки - и, вроде бы, даже и о другом говорит-то! - а ты потом сидишь и ********...