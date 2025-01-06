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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россияне запрещают пополнить баланс мобильного без паспорта РФ, - ЦНС

Рашисти забороняють поповнювати мобільний телефон без паспорта РФ на ТОТ

Российские захватчики на оккупированных территориях вводят запрет на пополнение счетов баланса мобильного без паспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Отныне если житель хочет пополнить баланс мобильной связи наличными - он должен дать паспорт или авторизоваться через портал государственных услуг. Таким образом враг планирует отслеживать реальных владельцев номеров, а также это является элементом принудительной паспортизации.

Для пополнения счета и дальнейшего общения украинец теперь должен иметь удостоверение или паспорт гражданина рф. Также репрессивный аппарат кремля будет более эффективно отслеживать владельцев номеров", - говорится в сообщении.

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мобильная связь (434) оккупация (10166) Центр национального сопротивления (569)


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На нацистський россії давно сімки продавали по паспорту. Треба було ще заповнити талон з данними для ФСБ. Для неруських була лише одна мобільна мережа- мегафон. Зв'язок там був реально гидотним. Наветь на центрі москви сигнал часто зникав. Краще було користуватись роумінгом.
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06.01.2025 15:55 Ответить
А що поганого, що номер прив"язаний до конкретної людини. НАприклад протіряв телефон, якщо контракт, то пішов і відновив номер без проблем. А якщо переплата то наїбешся потім і нефакт, що взагалі відновиш номер, до якого прив"язані банкінги, сервіси і тд.
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06.01.2025 16:00 Ответить
А що чудового в тому, що ти весь час під ковпаком фсб?
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06.01.2025 16:13 Ответить
Це я про то шо у нас теж хотіли так зробить
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06.01.2025 16:24 Ответить
Хто вам прямо зараз заважає взяти "контракт" ? Мова про те, що є вибір. У мене мати в гості приїжджає раз на два роки/рік з-за кордону, їй нафіга не всрався цей контракт
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06.01.2025 16:20 Ответить
Не раз втрачував телефон і завжди відновлював номер без проблем. 15хв і дублікакт сімки готовий.
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06.01.2025 17:58 Ответить
Окупанти
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06.01.2025 16:03 Ответить
******
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06.01.2025 17:57 Ответить
Коли вже кацапи на своїх болотах будуть в тирнет по паспорту заходити?
Широ їм бажаю, щоб дивились кіно, серіали та порнуху за гроші та з регістрацією. Щоб фсб знало все та про всіх: що дивляться, на кого дрочать, скільки геїв та педофілів на болотах.
А тимчасово окуповані будуть змушені підкорятися «асвабадітєлям».
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06.01.2025 16:07 Ответить
 
 