Россияне запрещают пополнить баланс мобильного без паспорта РФ, - ЦНС
Российские захватчики на оккупированных территориях вводят запрет на пополнение счетов баланса мобильного без паспорта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Отныне если житель хочет пополнить баланс мобильной связи наличными - он должен дать паспорт или авторизоваться через портал государственных услуг. Таким образом враг планирует отслеживать реальных владельцев номеров, а также это является элементом принудительной паспортизации.
Для пополнения счета и дальнейшего общения украинец теперь должен иметь удостоверение или паспорт гражданина рф. Также репрессивный аппарат кремля будет более эффективно отслеживать владельцев номеров", - говорится в сообщении.
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Широ їм бажаю, щоб дивились кіно, серіали та порнуху за гроші та з регістрацією. Щоб фсб знало все та про всіх: що дивляться, на кого дрочать, скільки геїв та педофілів на болотах.
А тимчасово окуповані будуть змушені підкорятися «асвабадітєлям».