Литва будет сотрудничать с Украиной, чтобы выяснить, используется ли литовская продукция Россией на фронте, - премьер Палуцкас

Литва будет сотрудничать с Украиной в вопросе контроля за экспортом товаров двойного назначения. В частности, Вильнюс хочет выяснить, используется ли литовская продукция Россией на фронте.

Об этом заявил литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Палуцкас сказал, что его страна намерена сотрудничать с Украиной, чтобы выяснить, используется ли литовская продукция Россией на фронте.

"Мы письмо будем обращаться в соответствующие украинские органы безопасности, чтобы, если на фронте будут найдены какие-то компоненты литовского производства, они предоставили нам эту информацию, и можно было бы принять реальные решения о реальном запрете экспорта", - рассказал политик.

Политик назвал введенные предыдущим правительством ограничения на экспорт товаров двойного назначения в третьи страны "глупыми".

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По его словам, решение бывшего правительства, принятое в декабре, является нелогичным и иррациональным, и не усиливает контроль за действующими международными санкциями против России.

"Оно ничего не запрещает и ничего не разрешает. Это просто запрет на вид транспорта - что это нельзя делать самолетом, но это можно делать грузовиком. Мы говорим о том, чтобы исправить эти глупости и переложить ответственность на экспортера",- добавил Палуцкас.

Ранее сообщалось, что несмотря на закрытие границы в 2024 году в Финляндии продолжают фиксировать вывоз в Россию подсанкционных товаров.

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