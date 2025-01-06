Десять граждан предстанут перед судом за службу в российских подразделениях против Украины

Донецкая областная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении десяти человек, которых обвиняют в сотрудничестве с оккупационными войсками России и участии в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Обвинительные акты по статьям о государственной измене и коллаборационизме уже направлены в суд.

Четверо обвиняемых, жители Луганщины, с 2015 до 2022 года служили в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ЛНР". Они занимали должности снайперов, стрелков, механиков и наводчиков-операторов, охраняли склады с боеприпасами и участвовали в штурмах позиций ВСУ, в частности - на Бахмутском направлении.

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Шестеро других "добровольцев" присоединились к оккупационным силам после 2022 года. Трое из них подписали контракты во время отбывания наказаний в местах лишения свободы на оккупированной территории. Обвиняемые работали на блокпостах, строили оборонительные сооружения и участвовали в боях за удержание захваченных территорий.

Украинские военные задержали этих лиц в августе-ноябре 2024 года во время штурмовых действий возле Верхнекаменского, Белогоровки и Ивановского в Бахмутском районе. Сейчас все подозреваемые находятся под стражей.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры направлены в суд обвинительные акты в отношении 10 граждан по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

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