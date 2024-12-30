К 15 годам приговорен агент российского ГРУ, корректировавший удары по Запорожью, - СБУ. ФОТО

15 лет заключения получил еще один агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), который действовал в Запорожье, он корректировал российские удары по городу.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчину задержали в январе 2024 года, когда он готовил новую серию ракетно-бомбовых ударов РФ по городу.

Так, по заданию куратора из ГРУ фигурант пытался выявить местные заводы, которые производят боеприпасы для ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Еще одной задачей агента был поиск зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ в регионе. Это нужно было рашистам, чтобы спланировать маршруты своих ракет и дронов в обход украинской ПВО. Злоумышленник планировал трудоустроиться на один из оборонных заводов в Запорожье для получения информации непосредственно о местах складирования производимых вооружений и боеприпасов.



Установлено, что для связи с врагом фигурант использовал сложную систему шифрования сообщений в мессенджере, которую разработал его "связной" - кадровый военный-шифровальщик минобороны РФ.

Также читайте: Обещала 15 млн грн за убийство экс-мужа и его семьи: Нацполиция предотвратила преступление и задержала заказчицу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеского пособника, задокументировала его преступления и задержала по месту жительства в областном центре. Злоумышленником оказался экс-сотрудник местного подразделения расформированной милиции, которого дистанционно завербовала российская спецслужба через его бывшего однокурсника - чиновника минобороны РФ.



В СБУ сообщили, что для сбора разведданных агент "втемную" использовал личные связи и ездил по городу, где фиксировал на камеру мобильного телефона локации украинских объектов.



Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины(государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Смотрите также: Уничтожен вражеский штаб вместе с оккупантами в Запорожской области, - ГУР. ВИДЕО