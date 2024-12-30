РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11592 посетителя онлайн
Новости Фото
1 770 11
Запорожье (2562) СБУ (19459) Запорожская область (2828) государственная измена (1491) ГРУ (79)

К 15 годам приговорен агент российского ГРУ, корректировавший удары по Запорожью, - СБУ. ФОТО

15 лет заключения получил еще один агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), который действовал в Запорожье, он корректировал российские удары по городу.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчину задержали в январе 2024 года, когда он готовил новую серию ракетно-бомбовых ударов РФ по городу.

Зрадника засуджено до 15 років

Так, по заданию куратора из ГРУ фигурант пытался выявить местные заводы, которые производят боеприпасы для ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Еще одной задачей агента был поиск зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ в регионе. Это нужно было рашистам, чтобы спланировать маршруты своих ракет и дронов в обход украинской ПВО. Злоумышленник планировал трудоустроиться на один из оборонных заводов в Запорожье для получения информации непосредственно о местах складирования производимых вооружений и боеприпасов.

Установлено, что для связи с врагом фигурант использовал сложную систему шифрования сообщений в мессенджере, которую разработал его "связной" - кадровый военный-шифровальщик минобороны РФ.

Также читайте: Обещала 15 млн грн за убийство экс-мужа и его семьи: Нацполиция предотвратила преступление и задержала заказчицу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеского пособника, задокументировала его преступления и задержала по месту жительства в областном центре. Злоумышленником оказался экс-сотрудник местного подразделения расформированной милиции, которого дистанционно завербовала российская спецслужба через его бывшего однокурсника - чиновника минобороны РФ.

В СБУ сообщили, что для сбора разведданных агент "втемную" использовал личные связи и ездил по городу, где фиксировал на камеру мобильного телефона локации украинских объектов.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины(государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Смотрите также: Уничтожен вражеский штаб вместе с оккупантами в Запорожской области, - ГУР. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
15 лет предателю это мало.
показать весь комментарий
30.12.2024 13:34
+6
краще за ноги підвішати на площі в Запоріжжі ....
показать весь комментарий
30.12.2024 13:39
+3
******** павка корчагін! Мозги людські сильно запудрені! Воно не розуміє , що воно робить недобрі справи! От тому радянська влада боролася з Церквою, яка вчила не вбий, не вкради, люби ближнього свого, як самого себе і так далі! Але держава не виховує людей християнської моралі, тому чуємо - какая разніца! Чи чуємо, що говяжий язик ущємляют, чи можна вкрасти в нороду Уккраїни і тобі ніц не буде! Сумно , але є факт!
показать весь комментарий
30.12.2024 13:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а міг би до Бедевлі добратись, а там добрі люди підказали би напрям.
показать весь комментарий
30.12.2024 13:28 Ответить
15 лет предателю это мало.
показать весь комментарий
30.12.2024 13:34 Ответить
краще за ноги підвішати на площі в Запоріжжі ....
показать весь комментарий
30.12.2024 13:39 Ответить
За одну, по 5 хвилин в сутки.
показать весь комментарий
30.12.2024 13:47 Ответить
******** павка корчагін! Мозги людські сильно запудрені! Воно не розуміє , що воно робить недобрі справи! От тому радянська влада боролася з Церквою, яка вчила не вбий, не вкради, люби ближнього свого, як самого себе і так далі! Але держава не виховує людей християнської моралі, тому чуємо - какая разніца! Чи чуємо, що говяжий язик ущємляют, чи можна вкрасти в нороду Уккраїни і тобі ніц не буде! Сумно , але є факт!
показать весь комментарий
30.12.2024 13:42 Ответить
І чому навчила церква ???
показать весь комментарий
30.12.2024 13:48 Ответить
церква позеленіла у рашистів та стала военною , кунжутович з гундяем стали апостолами пуйло став бох і всім все пох ..gott mit uns - то дітячий садок
показать весь комментарий
30.12.2024 14:01 Ответить
Ви ще нагородіть.За таке вішають,недолугі.
показать весь комментарий
30.12.2024 13:53 Ответить
Церква вчить любові до ближнього, 10 Заповідям Божим! НЕ треба плутати християнську Церкву із московською, яка до сих пір знущається над українцями!
показать весь комментарий
30.12.2024 13:53 Ответить
За таке треба прострілювати кінцівки при затриманні. У середньовіччі просто таких покидьків віддавали натовпу.
показать весь комментарий
30.12.2024 14:00 Ответить
В Великобританії під час другої світовою корегувалтників розстрілювали. Нам теж треба переймати передовий досвід.
показать весь комментарий
30.12.2024 14:02 Ответить
 
 