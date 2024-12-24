Обещала 15 млн грн за убийство экс-мужа и его семьи: Нацполиция предотвратила преступление и задержала заказчицу. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Запорожье полицейские предотвратили тройное убийство и задержали заказчицу. Ею оказалась 34-летняя местная жительница. Она хотела избавиться от бывшего мужа, его брата и их матери, чтобы завладеть его миллионным состоянием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, чтобы спасти жизнь целой семьи, полицейские провели спецоперацию, инсценировав убийство братьев. Впоследствии киллер должен был убить и их мать. Сейчас женщина взята под стражу, ей грозит до 15 лет за решеткой.













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Что установило следствие?

"Предотвратили жестокое преступление оперативники Департамента стратегических расследований и территориального управления в Запорожской области совместно со следователями следственного управления ГУНП в Запорожской области. Как стало известно в ходе следствия, после расторжения брака с бывшим мужем, женщина, имея на руках двух малолетних детей, начала готовить преступный план. Мотив - завладение миллионным состоянием мужа и общим имуществом", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, для этого она подыскала киллера, которого полицейским удалось привлечь к сотрудничеству благодаря оперативно проведенным мерам. Во время нескольких встреч, под контролем полицейских, заказчица согласовала детали убийства членов экс-семьи. Исполнитель должен был инсценировать разбойное нападение с летальным исходом для бывшего и забрать 30 миллионов гривен.

Также он должен был убить его родного брата, а впоследствии - и бывшую свекровь. После чего заказчица бы стала полноправной владелицей всего имущества. Половину этой суммы женщина обещала передать "ликвидатору" в качестве расчета за "услуги" после получения фотоподтверждения убийства. Для подготовки она заплатила исполнителю 1600 долларов и 8 000 гривен.

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Детали спецоперации

21 декабря, чтобы спасти жизнь трем членам семьи, полицейские провели спецоперацию на территории Запорожской области. Они инсценировали убийства бывшего мужа заказчицы и его брата - после чего киллер сообщил женщине о "ликвидации" двух жертв, отправив ей фото с места преступления.

Женщина, убедившись в частичном выполнении заказа, встретилась с киллером и заплатила часть обещанной суммы. При поддержке бойцов отдела силового обеспечения ДВР и КОРД ее сразу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Подозрение заказчицы

Следователи сообщили фигурантке о подозрении:

ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, пп. 1, 6, 11 ч. 2 ст. 115 (приготовление к умышленному убийству двух и более лиц из корыстных побуждений по заказу);

ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 187 (приготовление к разбойному нападению) Уголовного кодекса Украины.

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Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Теперь ей может грозить до 15 лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Запорожская областная прокуратура.