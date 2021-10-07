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Убийство в Черкассах: полиция опубликовала фото координатора. ФОТО

Камера наблюдения зафиксировала мужчину, который находился на месте преступления перед, во время и после расстрела бизнесмена Козлова.

Об этом сообщает полиция Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

Следователи предполагают, что этот мужчина владеет важной информацией о заказном убийстве.

Также следователи выяснили, что автомобиль Skoda Fabia, на котором передвигался киллер, был куплен в Литве. Возможно, его хранили в гаражах на пр. Химиков.

Смотрите: Расстрел черкасского "авторитета" Козлова. ВИДЕО камер наблюдения

"Просим владельцев гаражей и всех, кто стал свидетелем данного события или узнал мужчину, сообщить информацию по номеру мобильного телефона 8 093 232 30 44, или по специальному номеру 102. Анонимность гарантируем!", - добавили в полиции.

Убийство в Черкассах: полиция опубликовала фото координатора 01
Убийство в Черкассах: полиция опубликовала фото координатора 02
Убийство в Черкассах: полиция опубликовала фото координатора 03
Убийство в Черкассах: полиция опубликовала фото координатора 04
Убийство в Черкассах: полиция опубликовала фото координатора 05

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 22 сентября в кафе в Черкассах расстреляли из автомата местного бизнесмена Козлова. В этот же день правоохранители нашли машину, на которой передвигался киллер. Авто было сожжено - с оружием и одеждой.

Автор: 

заказное убийство (163) Нацполиция (16477) убийство (6484) Черкассы (835)


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Фото выложили что бы его зачистили?
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07.10.2021 19:37 Ответить
Сєлєзньов-тунець ?
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07.10.2021 19:54 Ответить
Єрмак.
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07.10.2021 19:57 Ответить
Скоріш за все лисий. На Ківу схожий)
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07.10.2021 20:10 Ответить
Гоша Куценко
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07.10.2021 20:18 Ответить
навряд чи знайдуть "вбивцю".
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07.10.2021 20:42 Ответить
Ґоша Куценко, нє!?
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07.10.2021 21:19 Ответить
 
 