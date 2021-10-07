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Убивство в Черкасах: поліція опублікувала фото координатора. ФОТО

Камера спостереження зафіксувала чоловіка, який перебував на місці злочину перед, під час і після розстрілу бізнесмена Козлова.

Про це повідомляє поліція Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчі припускають, що цей чоловік володіє важливою інформацією про замовне вбивство.

Також слідчі з'ясували, що автомобіль Skoda Fabia, на якому переміщався кілер, було куплено в Литві. Можливо, його зберігали в гаражах на пр. Хіміків.

"Просимо власників гаражів і всіх, хто став свідком цієї події або впізнав чоловіка, повідомити інформацію за номером мобільного телефону 8 093 232 30 44, або за спеціальним номером 102. Анонімність гарантуємо!", - додали в поліції.

Убивство в Черкасах: поліція опублікувала фото координатора 01
Убивство в Черкасах: поліція опублікувала фото координатора 02
Убивство в Черкасах: поліція опублікувала фото координатора 03
Убивство в Черкасах: поліція опублікувала фото координатора 04
Убивство в Черкасах: поліція опублікувала фото координатора 05

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 22 вересня в кафе в Черкасах розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова. Цього ж дня правоохоронці знайшли машину, на якій пересувався кілер. Авто було спалено - зі зброєю і одягом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розстріл черкаського "авторитета" Козлова. ВІДЕО камер спостереження

Автор: 

замовне вбивство (151) Нацполіція (15182) вбивство (3088) Черкаси (548)


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Фото выложили что бы его зачистили?
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07.10.2021 19:37 Відповісти
Сєлєзньов-тунець ?
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07.10.2021 19:54 Відповісти
Єрмак.
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07.10.2021 19:57 Відповісти
Скоріш за все лисий. На Ківу схожий)
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07.10.2021 20:10 Відповісти
Гоша Куценко
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07.10.2021 20:18 Відповісти
навряд чи знайдуть "вбивцю".
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07.10.2021 20:42 Відповісти
Ґоша Куценко, нє!?
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07.10.2021 21:19 Відповісти
 
 