Зеленский внес изменения в Положения о Генштабе ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №15/2025 об изменениях в Положения о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Нововведения касаются самопредставительства Генштаба в судах и определяют порядок представительства его интересов.

Новый подпункт 5 пункта 5 предусматривает, что Генеральный штаб может обеспечивать самопредставительство в судах и других органах через лиц, уполномоченных действовать от его имени. Это также включает возможность представительства через должностных лиц структурного подразделения Генштаба, которые специализируются на таких функциях.

Напомним, что Генеральный штаб является главным органом планирования обороны Украины, определения и применения ВСУ и других составляющих сил обороны.

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