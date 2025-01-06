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Новости Война
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Зеленский внес изменения в Положения о Генштабе ВСУ

Президент змінив Положення про Генеральний штаб ЗСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №15/2025 об изменениях в Положения о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Нововведения касаются самопредставительства Генштаба в судах и определяют порядок представительства его интересов.

Новый подпункт 5 пункта 5 предусматривает, что Генеральный штаб может обеспечивать самопредставительство в судах и других органах через лиц, уполномоченных действовать от его имени. Это также включает возможность представительства через должностных лиц структурного подразделения Генштаба, которые специализируются на таких функциях.

Напомним, что Генеральный штаб является главным органом планирования обороны Украины, определения и применения ВСУ и других составляющих сил обороны.

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война (1380) Генштаб ВС (6322) Зеленский Владимир (20474)


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Сратег, вялікий
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06.01.2025 17:10 Ответить
ще один пєтрушка ))
"то академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой. на троне вечный был работник" вєчний!! работнік. ні про які перевибори мова і йти не може! ))
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06.01.2025 17:12 Ответить
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06.01.2025 17:16 Ответить
А уповноваженим буде д'єрмак-він все ''па панятіям парєшаєт''.
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06.01.2025 17:24 Ответить
 
 