На сайте Кабмина продолжается сбор подписей о введении санкций против Портнова
Более 14 тысяч граждан подписали петицию о вынесении на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций против Андрея Портнова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ИМИ.
"Коллеги, мы уже гораздо ближе к санкциям против Андрея Портнова, а именно на 14 тысяч. Именно столько людей подписали петицию в Кабинет Министров с призывом применить санкции СНБО к этому соратнику Януковича, который до сих пор (очень вероятно) влияет на украинскую судебную систему", - говорится в сообщении.
В ИМИ этим обеспокоены, поскольку "украинские суды неоднократно удовлетворяли иски Портнова против медиа и общественных организаций".
Напомним, петицию создала руководитель отдела расследований hromadske.ua и представительница Медиаруха Ярослава Вольвач.
"Сначала журналистка хотела опубликовать ее на сайте президента, но там ее отклонили четыре раза, ссылаясь на "несоответствие установленным требованиям", - сообщили в ИМИ.
Петицию можно подписать по ссылке.
Отметим, что сейчас собрано почти 15 тысяч голосов из 25 тыс. необходимых.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Медиарух призывает Зеленского применить санкции СНБО в отношении Портнова.
Также сообщалось, что экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов требует удаления с сайта Кабмина петиции, в которой предлагается ввести против него санкции.
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На інших не звертаємо уваги!
Я розумію, що ці санкції агенту "Казбеку" і його правій руці татарову до лампади, але все таки.
Після всього що робив Портнов,після його " розстрільних" списків влада вже б мала ввести санкції та оголосити його в розшук...але якщо в ОПі ще сидить Татаров,то зрозуміло що все марно...
Были петиции о лендлизе - в результате остались без расмотрения, хотя набрали 25тыс голосов
Если не хотят чтото делать, то петиции не помогут, даже Конституция не может заставить действовать - как в случае, что запрет выезда за границу должен быть определен законом.
Верховный суд признал что закона нет, теперь получается что в Украине беззаконие
Все решает "договоренность", недавно Минобразования отчиталось, сколько раз "договорились", чтобы выпустили работников образования
Які тут ще питання, це безнадійно
xyūлoвcькy потвору треба валити