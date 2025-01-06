На сайте Кабмина продолжается сбор подписей о введении санкций против Портнова

Более 14 тысяч граждан подписали петицию о вынесении на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций против Андрея Портнова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ИМИ.

"Коллеги, мы уже гораздо ближе к санкциям против Андрея Портнова, а именно на 14 тысяч. Именно столько людей подписали петицию в Кабинет Министров с призывом применить санкции СНБО к этому соратнику Януковича, который до сих пор (очень вероятно) влияет на украинскую судебную систему", - говорится в сообщении.

В ИМИ этим обеспокоены, поскольку "украинские суды неоднократно удовлетворяли иски Портнова против медиа и общественных организаций".

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Напомним, петицию создала руководитель отдела расследований hromadske.ua и представительница Медиаруха Ярослава Вольвач.

"Сначала журналистка хотела опубликовать ее на сайте президента, но там ее отклонили четыре раза, ссылаясь на "несоответствие установленным требованиям", - сообщили в ИМИ.

Портнов с бывшей регионалкой и министром юстиции Еленой Лукаш

Петицию можно подписать по ссылке.

Отметим, что сейчас собрано почти 15 тысяч голосов из 25 тыс. необходимых.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Медиарух призывает Зеленского применить санкции СНБО в отношении Портнова.

Также сообщалось, что экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов требует удаления с сайта Кабмина петиции, в которой предлагается ввести против него санкции.