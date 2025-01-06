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На сайте Кабмина продолжается сбор подписей о введении санкций против Портнова

Более 14 тысяч граждан подписали петицию о вынесении на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций против Андрея Портнова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ИМИ.

"Коллеги, мы уже гораздо ближе к санкциям против Андрея Портнова, а именно на 14 тысяч. Именно столько людей подписали петицию в Кабинет Министров с призывом применить санкции СНБО к этому соратнику Януковича, который до сих пор (очень вероятно) влияет на украинскую судебную систему", - говорится в сообщении.

В ИМИ этим обеспокоены, поскольку "украинские суды неоднократно удовлетворяли иски Портнова против медиа и общественных организаций".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов требует, чтобы Кабмин удалил петицию о введении против него санкций, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Напомним, петицию создала руководитель отдела расследований hromadske.ua и представительница Медиаруха Ярослава Вольвач.

"Сначала журналистка хотела опубликовать ее на сайте президента, но там ее отклонили четыре раза, ссылаясь на "несоответствие установленным требованиям", - сообщили в ИМИ.

портнов
Портнов с бывшей регионалкой и министром юстиции Еленой Лукаш

Петицию можно подписать по ссылке.

Отметим, что сейчас собрано почти 15 тысяч голосов из 25 тыс. необходимых.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд встал на сторону Портнова по делу против руководителя "Радио Свобода" Седлецкой

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Медиарух призывает Зеленского применить санкции СНБО в отношении Портнова.

Также сообщалось, что экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов требует удаления с сайта Кабмина петиции, в которой предлагается ввести против него санкции.

Автор: 

Портнов Андрей (638) санкции (11313) СНБО (4435) ИМИ (23) петиция (356)


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Топ комментарии
+12
Якщо б такий ворог був у Ізраїля , його б давно вже пристрелили як собаку без підпису ☝️
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06.01.2025 17:50
+10
Буратіна своїх не кидає...
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06.01.2025 17:35
+9
А що, потрібні ще підписи, щоб ввести санкції проти ворога України? Чи Боневтік Потужний боїться, що після введенні санкцій Потрянка(гонуча) заговорить с скаже правду, як разом з Боневтіком готували заяви проти Порошенка і складали для кацапів списки патріотів?
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06.01.2025 17:38
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Буратіна своїх не кидає...
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06.01.2025 17:35 Ответить
Всі погляди прикуті до Портнова.
На інших не звертаємо уваги!
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06.01.2025 17:37 Ответить
Бо пан портнов--найвагоміший з усіх під@рів антиукраїнських. За цю потвору кpемлівську тре було братися ще декілька років тому, але ж для влади він--свій.
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06.01.2025 19:10 Ответить
А що, потрібні ще підписи, щоб ввести санкції проти ворога України? Чи Боневтік Потужний боїться, що після введенні санкцій Потрянка(гонуча) заговорить с скаже правду, як разом з Боневтіком готували заяви проти Порошенка і складали для кацапів списки патріотів?
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06.01.2025 17:38 Ответить
Співвітчизники, а як ми переможемо зовнішнього та внутрішнього ворогів, коли не можемо набрати 25 000 підписів?
Я розумію, що ці санкції агенту "Казбеку" і його правій руці татарову до лампади, але все таки.
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06.01.2025 17:39 Ответить
Шо ж це за підАр такий непотопляємий?...
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06.01.2025 17:45 Ответить
Бо свій.
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06.01.2025 19:05 Ответить
Навіть якби було 25000 нічого йому не буде, бо він свій.
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06.01.2025 20:17 Ответить
Це якийсь крінж...
Після всього що робив Портнов,після його " розстрільних" списків влада вже б мала ввести санкції та оголосити його в розшук...але якщо в ОПі ще сидить Татаров,то зрозуміло що все марно...
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06.01.2025 17:49 Ответить
Якшо ви не помітили, то у нас чинна влада--суцільний крінж.
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06.01.2025 19:03 Ответить
Якщо б такий ворог був у Ізраїля , його б давно вже пристрелили як собаку без підпису ☝️
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06.01.2025 17:50 Ответить
Зачем водить санкции против Порнтнова, когда можно вести санкции против каких-то левых политиков Грузии, которые и так никогда в Украине не были. Это ж значитеьно важнее для зеленых утырков!
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06.01.2025 18:24 Ответить
І в загалі ...до чого цей сайт , такі санкції ,це обов'язок СБУ та РНБО. !!!
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06.01.2025 18:38 Ответить
Просто Боневтік Потужний хоче показати, що в Україні є ще демократія. А реально її немає з 2019 року.
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06.01.2025 18:57 Ответить
А шо такий Кабмін не рішучий? На своїх рука не підіймається?
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06.01.2025 19:02 Ответить
Самокат йому в руки .
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06.01.2025 19:07 Ответить
Петиции - не работают

Были петиции о лендлизе - в результате остались без расмотрения, хотя набрали 25тыс голосов

Если не хотят чтото делать, то петиции не помогут, даже Конституция не может заставить действовать - как в случае, что запрет выезда за границу должен быть определен законом.
Верховный суд признал что закона нет, теперь получается что в Украине беззаконие

Все решает "договоренность", недавно Минобразования отчиталось, сколько раз "договорились", чтобы выпустили работников образования
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06.01.2025 19:11 Ответить
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06.01.2025 19:28 Ответить
Судова мафія з людей Портнова і карний кодекс редакції Портнова.
Які тут ще питання, це безнадійно
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07.01.2025 22:55 Ответить
За два тижня 15000 підпісантів? Воно оно усім так потрібно. Усім пікуй. Майже усім.
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06.01.2025 20:03 Ответить
які ще на йух санкції!
xyūлoвcькy потвору треба валити
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06.01.2025 20:13 Ответить
Він же не тільки ***********.
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06.01.2025 20:22 Ответить
..та до кабздоха- й забути про чучело..)
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06.01.2025 21:45 Ответить
Підписи? Ну ви серйозно? А завтра який конкурс ще придумаєте? Принести 1 млн. кришечок від напоїв? Роблять вигляд що чимось займаються
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06.01.2025 22:27 Ответить
 
 