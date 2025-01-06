Зеленский внес изменения в Стратегию национальной безопасности Украины
Президент Владимир Зеленский внес изменения в Стратегию национальной безопасности Украины, касающиеся управления государственной границей.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Внести в Стратегию национальной безопасности Украины, утвержденную Указом президента Украины от 14 сентября 2020 года №392/2020 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины", следующие изменения:
1) пункт 6 после абзаца десятого дополнить новым абзацем следующего содержания:
"развитие интегрированного управления государственной границей Украины с целью создания и поддержания баланса между обеспечением надлежащего уровня пограничной безопасности и сохранением открытости государственной границы Украины для законного трансграничного сотрудничества, а также лиц, которые путешествуют", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3528791
Таке специфічне відчуття, коли президент твоєї країни говорить не для тебе.
Демонстративно зосередившись на якихось інших людях чи то всередині країни, чи то за її межами, він зневажає усіх інших.
І ти розумієш, що твої інтереси, інтереси твоїх дітей, твоє уявлення про те, як має існувати країна, які цінності захищати, на яких принципах будуватися - все це буде знищене при першій же нагоді з великим задоволенням.
Ми - як це сказати? - ідеологічно чужі, протилежні за світоглядом. Ми огидні одне одному, між нами нема нічого, крім взаємної зневаги.
Для мене важливо щодня нагадувати собі, що Зеленський не тотожний з Україною, що крім нього і всього того, що він привів на провідні посади і витягнув на поверхню, існує інша Україна, яку я вважаю справжньою. Я знаю цих інших людей, я бачу, як вони самовіддано працюють.
Як їх стає щораз менше, як на їхні місця приходять їхні діти, і сподіваюся, що ми якось протримаємося, що ось те потворне і нікчемне, яке зараз панує, що воно не вічне. Зрештою, що українці згадають старі добрі часи і ще поганяють цю нечисть лопатами.