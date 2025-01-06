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Зеленский внес изменения в Стратегию национальной безопасности Украины

державний кордон України

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Стратегию национальной безопасности Украины, касающиеся управления государственной границей.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Внести в Стратегию национальной безопасности Украины, утвержденную Указом президента Украины от 14 сентября 2020 года №392/2020 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины", следующие изменения:

1) пункт 6 после абзаца десятого дополнить новым абзацем следующего содержания:

"развитие интегрированного управления государственной границей Украины с целью создания и поддержания баланса между обеспечением надлежащего уровня пограничной безопасности и сохранением открытости государственной границы Украины для законного трансграничного сотрудничества, а также лиц, которые путешествуют", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Автор: 

граница (5273) Зеленский Владимир (20474)


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Вра!
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06.01.2025 18:13 Ответить
динири/линири.
Місцеві референдуми: Вперше за багато років передбачено можливість проведення референдумів у громадах. Хоча під час воєнного стану їх не можна проводити, після його завершення цей інструмент стане доступним. "До такого формату волевиявлення потрібно готуватися вже сьогодні", - зазначила Олена Шуляк.
Джерело: https://censor.net/ua/n3528791
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06.01.2025 18:20 Ответить
Тамара Горіха Зерня:

Таке специфічне відчуття, коли президент твоєї країни говорить не для тебе.

Демонстративно зосередившись на якихось інших людях чи то всередині країни, чи то за її межами, він зневажає усіх інших.

І ти розумієш, що твої інтереси, інтереси твоїх дітей, твоє уявлення про те, як має існувати країна, які цінності захищати, на яких принципах будуватися - все це буде знищене при першій же нагоді з великим задоволенням.

Ми - як це сказати? - ідеологічно чужі, протилежні за світоглядом. Ми огидні одне одному, між нами нема нічого, крім взаємної зневаги.

Для мене важливо щодня нагадувати собі, що Зеленський не тотожний з Україною, що крім нього і всього того, що він привів на провідні посади і витягнув на поверхню, існує інша Україна, яку я вважаю справжньою. Я знаю цих інших людей, я бачу, як вони самовіддано працюють.

Як їх стає щораз менше, як на їхні місця приходять їхні діти, і сподіваюся, що ми якось протримаємося, що ось те потворне і нікчемне, яке зараз панує, що воно не вічне. Зрештою, що українці згадають старі добрі часи і ще поганяють цю нечисть лопатами.
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06.01.2025 19:20 Ответить
шоооо апять????????????
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06.01.2025 22:03 Ответить
 
 