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Новости Война
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Стратегия Украины по преодолению недостатка живой силы вызывает сомнения, - Business Insider

Стратегія України у війні викликає сумніви

Украина сталкивается с серьезной проблемой нехватки живой силы, которая усложняет ведение войны.

Об этом заявил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман в интервью Business Insider, информирует Цензор.НЕТ

По словам Кофмана, стратегия формирования новых бригад оказалась неэффективной, поскольку она не компенсирует потери в уже опытных подразделениях.

Кофман назвал этот подход "запутанным вариантом управления силами". Как свидетельствуют данные за 2023 год, новые формирования не показали должной эффективности в бою из-за нехватки опыта и слаженности.

Один из самых ярких примеров проблем в военном управлении касается 155-й бригады. По словам аналитика, распределение новых подразделений привело к "фрагментации оборонительных усилий и потере сплоченности".

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Кроме нехватки живой силы, Кофман также указал на проблему нехватки оборудования. Украинские подразделения активно разрабатывают беспилотники, используя коммерческие компоненты, что позволяет вести эффективные операции против оккупационных войск. Однако, как отметил аналитик, технологические инновации и тактическая адаптация не могут полностью компенсировать ключевые проблемы управления войсками.

"Однако технологические инновации, тактическая адаптация и лучшая интеграция недостаточны для того, чтобы компенсировать неспособность решить фундаментальные проблемы. Достижения России могут показаться не впечатляющими, но Украине необходимо решить проблемы с человеческими ресурсами, подготовкой и управлением войсками, чтобы продолжать эту борьбу", - резюмировал Кофман.

Ситуация в 155-й бригаде

Отдельное внимание Сырский уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить.

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"Отдал все необходимые распоряжения. Увеличиваем количество бригад с усиленной беспилотной составляющей. Завершаем работу над концепцией применения отдельной бригады БпС и ее типовой структуры, вышли на финишную прямую. Поставил задачу на январь, отметил лучших воинов подразделений БпС.

Работаем совместно дальше. Ведь чем выше будет эффективность применения нашего высокотехнологичного оружия, тем лучше мы будем сохранять жизни украинских военнослужащих", - резюмирует Сырский.

Автор: 

война (1380) ВСУ (6614)


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Топ комментарии
+10
Це не «заплутаний варіант управління силами», а свідома підривна діяльність Зєшобли квартальної.
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06.01.2025 18:21
+7
Натякаєш шо треба кацапам здаватися?
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06.01.2025 18:13
+6
Майкл Кофман добалакається,що до нього зненацька під'їде бус.
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06.01.2025 18:07
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Майкл Кофман добалакається,що до нього зненацька під'їде бус.
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06.01.2025 18:07 Ответить
Тобто, летс гоу, українці, поки не зітретеся нанівець, а від України, дайбі, лишиться хоч клаптик!
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06.01.2025 18:08 Ответить
Натякаєш шо треба кацапам здаватися?
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06.01.2025 18:13 Ответить
Не здаватися, але і парагвайську війну ніхто не хоче, окрім навіжених.
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06.01.2025 18:30 Ответить
Ось https://youtu.be/44KYVIzhJ74?t=859 приклад
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06.01.2025 19:15 Ответить
Я думав вже ветерани парагвайської війни всі вимерли, коли методичка змінилась
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07.01.2025 18:02 Ответить
У всіх невігласів історія стала методичками.
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07.01.2025 19:38 Ответить
Тобто вже всі кажуть що український підхід до доукомплектування військ повна *****?
Ну невже так важко вчитися у ворога. Ворог до речі, у нас вчиться.
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06.01.2025 18:15 Ответить
Скоро свою ,,стратегію" будете коментувати! Під час Перл харбор 2! Аналітики хрінові!
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06.01.2025 18:17 Ответить
та якось не дуже американці постраждали тоді.

може тому, шо розумні ?

і, кстаті, він таки правду каже. Шо робити з правдою ? Робити вигляд, шо її не існує ?
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06.01.2025 18:54 Ответить
100%
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06.01.2025 18:56 Ответить
З якого ти нуля пішеш? Брехло ти *****, на нулі зараз вже нічого не "попішеш"аби не бути виявленим та знищеним, телефони здають перед бойовим виходом чи відключають. Дивує що знаходяться йолупи які вірять всім твоїм кацапським наративам спрямованим на зневіру та поразку.
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06.01.2025 20:24 Ответить
Ти підар не на цензорі тоді піши, а дивись уважніше підарів в лісі видивляйся! Бо в тебе ж троє дітей.
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06.01.2025 23:03 Ответить
Це не «заплутаний варіант управління силами», а свідома підривна діяльність Зєшобли квартальної.
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06.01.2025 18:21 Ответить
это Оманский план
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06.01.2025 18:24 Ответить
не беріть приклад с кацапні , Хай Тек надо впроваджувати
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06.01.2025 18:31 Ответить
Сирський віддав розпорядження. Якщо це так працює, то нехай віддасть розпорядження *****, кон чен ину та іранцям. Як вони ще не здогадалися так зробити?
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06.01.2025 18:41 Ответить
Я так понимаю, под маланцем, Вы имеете в виду еврея? У Вас, что проблемы с антисемитизмом? И, если абстрагироваться от национальности Кофмана, в чем он не прав?
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06.01.2025 19:17 Ответить
Один із найяскравіших прикладів проблем у військовому управлінні стосується 155-ї бригади. За словами аналітика, розподіл нових підрозділів привів до "фрагментації оборонних зусиль і втрати згуртованості".що і мало бути виконано "сирим"
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06.01.2025 19:04 Ответить
Воювати м'ясом можуть тільки кацапи, або довбойоби. Для України - воювати м'ясом = знищити націю. Хоча, мабуть, це комусь дуже вигідно.
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06.01.2025 19:26 Ответить
Зеленский не видит необходимости в мобилизации. Да и мусоров тоже никто не будет мобилизировать, не для войны их готовили, а народ пасти и для охраны власти.
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06.01.2025 19:33 Ответить
Дивлюсь марафон,все добре..майже без проблем
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06.01.2025 20:08 Ответить
Скоро буде перемена. Навіть поліціанти та прокурори непотрібни.
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06.01.2025 20:12 Ответить
Акцент має бути на якісній живій силі,а не на нестачі живої сили.
Якщо вона-неякісна,то і великі її втрати.
Хоча на першому місці -це вміле управління.Це можна порівняти по діях звідьненого за і теперішнього си:при першому стояло питання,коли наступати,при другому-стався очікуваний обвал через перекидання військ з оборонних позицій на курській болота.
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06.01.2025 20:18 Ответить
мобілізація, це є питання яке на 100% залежить від президента України. і те як нинішне theНЄДОРАЗУМЄНІЄ", що пересиділо свій президентський строк, з цим питанням не впоралися має негативні наслідки на лінії фронту.

воно вміє тільки брехати, красти та знищувати усе українське!
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06.01.2025 21:23 Ответить
Я вже фіг знає скільки часу кажу, що метод крута і пряника і питанні мобілізації не діє , якщо є тільки кнут. Штрафи, кримінальна відповідальність бусифікація, це не діє , якщо альтернатива в тебе смерть. Якби при мобілізації давали відразу ті гроші які типу мають дати родичам у разі загибелі , а місячна доплата була 200-300 тисяч гривень + забезпечення житлом у разі служби 2 роки. То бажаючих білоб більше, набагато більше.
Але простіше роздати п'ять лярдів заради рейтингу, з яких частину вкрасти за допомогою "мертвих душ" і далі собі спокійно тягнути гроші з бюджету, наварюючись на тендерах.
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07.01.2025 11:05 Ответить
Рік тому казали що це погана стратегія, потужна влада волала що ніхто нічого не створює. Як виявилось створює, а діючи бригади не можуть зрозуміти де люди і чому так мало ротацій. Пам'ятаю як одну бригаду на одному з напрямків, яка то мала фронт місяцями, вирішили поміняти на іншу, типу ротація, тільки от нова бригада була щойно створена, там майже не було досвідчених бійців, вони не знали позицій і ворога, пройшов тиждень і позиції буди втрачені. Це все що можно сказати про нинішню ситуацію з командуванням.
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07.01.2025 11:00 Ответить
 
 