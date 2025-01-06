Стратегия Украины по преодолению недостатка живой силы вызывает сомнения, - Business Insider

Украина сталкивается с серьезной проблемой нехватки живой силы, которая усложняет ведение войны.

Об этом заявил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман в интервью Business Insider, информирует Цензор.НЕТ

По словам Кофмана, стратегия формирования новых бригад оказалась неэффективной, поскольку она не компенсирует потери в уже опытных подразделениях.

Кофман назвал этот подход "запутанным вариантом управления силами". Как свидетельствуют данные за 2023 год, новые формирования не показали должной эффективности в бою из-за нехватки опыта и слаженности.

Один из самых ярких примеров проблем в военном управлении касается 155-й бригады. По словам аналитика, распределение новых подразделений привело к "фрагментации оборонительных усилий и потере сплоченности".

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Кроме нехватки живой силы, Кофман также указал на проблему нехватки оборудования. Украинские подразделения активно разрабатывают беспилотники, используя коммерческие компоненты, что позволяет вести эффективные операции против оккупационных войск. Однако, как отметил аналитик, технологические инновации и тактическая адаптация не могут полностью компенсировать ключевые проблемы управления войсками.

"Однако технологические инновации, тактическая адаптация и лучшая интеграция недостаточны для того, чтобы компенсировать неспособность решить фундаментальные проблемы. Достижения России могут показаться не впечатляющими, но Украине необходимо решить проблемы с человеческими ресурсами, подготовкой и управлением войсками, чтобы продолжать эту борьбу", - резюмировал Кофман.

Ситуация в 155-й бригаде

Отдельное внимание Сырский уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить.

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"Отдал все необходимые распоряжения. Увеличиваем количество бригад с усиленной беспилотной составляющей. Завершаем работу над концепцией применения отдельной бригады БпС и ее типовой структуры, вышли на финишную прямую. Поставил задачу на январь, отметил лучших воинов подразделений БпС.

Работаем совместно дальше. Ведь чем выше будет эффективность применения нашего высокотехнологичного оружия, тем лучше мы будем сохранять жизни украинских военнослужащих", - резюмирует Сырский.