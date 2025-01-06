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Цель Молдовы – реинтеграция Приднестровья с выводом войск РФ и миротворцами, - премьер Речан

Прем’єр Молдови Дорін Речан

Правительство Молдовы настаивает на неизменности цели по переходу Приднестровья под контроль Кишинева. 

Об этом заявил премьер Молдовы Дорин Речан во время кризисного брифинга 6 января в Кишиневе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, в Молдове не отказываются от цели полной реинтеграции Приднестровья, этот план должен начинаться с вывода российских войск, незаконно размещенных в регионе.

Наша цель - реинтеграция страны, которая должна начаться с того, что Россия заберет свои войска, что позволит нам администрировать регион соответствующим образом. Ведь мы хотим мирного решения конфликта, а мирное решение начинается с отзыва войск", - заявил он.

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Речан отмечает, что российские военные должны быть заменены независимыми миротворцами.

"Вторым шагом реинтеграции является введение международного миротворческого контингента, после чего мы (конституционная власть страны. - Ред.) начнем предоставлять услуги", - пояснил он.

Премьер Молдовы отметил, что до выполнения этих пунктов правительство будет продолжать "удаленную" реинтеграцию через разрешение для приднестровцев пользоваться возможностями, которые доступны и для остальных граждан.

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"Мы пытаемся интегрировать (жителей) Приднестровья в структуру социальных услуг, в нашу бизнес-среду, в наш рынок, чтобы они могли экспортировать продукцию в ЕС и т.д. - так, как и остальная Молдова. Мы делаем все возможное в тех условиях, когда мы не можем обеспечить работу правоохранительных органов или управления в этом регионе", - добавил Речан.

"Но наша цель - полная и мирная реинтеграция Приднестровья", - резюмировал премьер страны.

Автор: 

Молдова (1876) Приднестровье (657) Речан Дорин (10)


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Топ комментарии
+10
Не звізди, в ПМР російських військ майже немає, росія повністю застрягла в Україні і повернути ПМР з допомогою України легко можна було за цих 3 роки, потрібно лише бажання і не боятися шахедів. Але в Молдові, як і усій Європі живуть одні лише сцикуни, котрі лише від одного лише звуку вибуху будуть ср@ти дальше, ніж бачать
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06.01.2025 19:22
+5
А в'їб@ти по кацапні з розгону сміливості не вистачає? Будете знов цукерочками задобрювати? Ви вже четверте лесятиріччя це робите; і шо толку? Реінтегратори, блть...
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06.01.2025 19:15
+4
І в Курахове, цапа, теж, - там вся ваша моща лежить смердить по посадкам...
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06.01.2025 19:32
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Румунія - не Османська імперія.
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06.01.2025 19:15 Ответить
Надо не ныть, а поступить так, как Азербайджан с оккупированным Карабахом.
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06.01.2025 19:15 Ответить
Якби Україна не обнулила "втарую армію міра" сидів би той Азербайджан з Карабахом на попі рівно. До сих пір...
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06.01.2025 19:21 Ответить
І в Курахове, цапа, теж, - там вся ваша моща лежить смердить по посадкам...
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06.01.2025 19:32 Ответить
Кто ж тогда каждый день десятки километров захватывает, в то время когда у нас ТЦК даже забронированных потихоньку выгребает?

Смотри уже правде в глаза, потери действительно были 1 к 4, но есть один нюанс.
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06.01.2025 21:02 Ответить
У Азерів є нафта і потужна армія. Ти армію Молдови бачив?
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06.01.2025 19:16 Ответить
А ты- "армию" ПМР?
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06.01.2025 19:19 Ответить
Думаю ті армії схожі за розмірами...
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06.01.2025 19:32 Ответить
Армия ПМР це кацапські підрозділи.
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06.01.2025 19:52 Ответить
"Армия ПМР" будет уничтожена одной нашей 128-й бригадой за 1 час.
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06.01.2025 21:09 Ответить
Лаптями и парашей завоняло.
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07.01.2025 09:06 Ответить
З ганчіркою аквафреш на Цензорі? Давно такого не бачив. Є і свої плюси - зразу підора видно з підарасії. До речі, знаєте як на росії називають *****? - ПРЕЗИДЕНТ!🤣🤣 🤣
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07.01.2025 15:08 Ответить
Незалік.
"реінтеграція населення Придністров'я до газових камер з виведенням військ РФ під землю" - оце залік.
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06.01.2025 19:13 Ответить
Ай, ой. Зараз і ці свої гештальти закриють.
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06.01.2025 19:14 Ответить
А в'їб@ти по кацапні з розгону сміливості не вистачає? Будете знов цукерочками задобрювати? Ви вже четверте лесятиріччя це робите; і шо толку? Реінтегратори, блть...
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06.01.2025 19:15 Ответить
Чим вїбати?
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06.01.2025 19:17 Ответить
Силами власної армії.
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06.01.2025 21:10 Ответить
Молдова терміново відключає свої села від електромереж Придністров'я
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06.01.2025 19:16 Ответить
Деталі: Урядова Комісія з надзвичайної ситуації зобов'язала компанію "Молдовагаз" швидко підключити до своїх мереж більш як десяток сіл у Дубоссарському, Новоаненському й Каушанському районах.
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06.01.2025 19:19 Ответить
Yurii dace2f85
Молдова терміново відключає свої села від електромереж Придністров'я
Yurii dace2f85
Урядова Комісія з надзвичайної ситуації зобов'язала компанію "Молдовагаз" швидко підключити до своїх мереж більш як десяток сіл у Дубоссарському, Новоаненському й Каушанському районах.
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06.01.2025 19:50 Ответить
Найбільш швидку, ефективну і навіть ефектну реінтеграцію забезпечать тільки українські миротворці. Вжух і навіть автономії в складі Молдови не буде, а просто Тираспільський район.
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06.01.2025 19:17 Ответить
У цьому питанні найважливійше збереження військових складів у Ковбасній якими Молдова подякує СОУ.
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06.01.2025 19:23 Ответить
Перепрошую а що там за миротворці?
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06.01.2025 19:20 Ответить
Не звізди, в ПМР російських військ майже немає, росія повністю застрягла в Україні і повернути ПМР з допомогою України легко можна було за цих 3 роки, потрібно лише бажання і не боятися шахедів. Але в Молдові, як і усій Європі живуть одні лише сцикуни, котрі лише від одного лише звуку вибуху будуть ср@ти дальше, ніж бачать
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06.01.2025 19:22 Ответить
Підтримую!
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06.01.2025 19:23 Ответить
Тільки поєздами, ніяких "самальотов, чтоби вивісьті вайска". Бо він такий Троянський кінь. Кацапам, не те, що довіряти не можна, з ними рядом ходити не можна.
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06.01.2025 19:28 Ответить
Как же классно Украина поставила Приднестровье на колени даже не водя туда свои войска и не начиная с ними никакой войны! Учитесь, тупорылые кацапы!
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06.01.2025 19:29 Ответить
Зверніться до України з офіційним листом про допомогу і Тіраспіль назавтра буде знову молдавський. Окрім зброї і російських полонених(обмінний фонд)
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06.01.2025 19:41 Ответить
Реінтеграція громадян? А вам в країні кацапи потрібні?
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06.01.2025 19:52 Ответить
То не мета а нездійсненна мрія,як будуть ходити з ліхтариками і петардами як грузини.Раша дасть газ і мета знов в дупі.
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06.01.2025 19:55 Ответить
І що ви зробили, румунські куколди за всі ці роки? Нічого?
Ви навіть Україні сцитесь дозволити вирішити цю проблему. То ж сидіть мовчки!
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06.01.2025 19:56 Ответить
ерефія може спровокувати в анклаві тіпа референдум про приєднання. Чи готова Молдова до такого сценарію?
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06.01.2025 21:27 Ответить
Реінтеграція - це добре. Але з якого хріна підарасія виведе свої війська?? Хочете народити, то завагітніть спочатку. Викиньте військовою силою підарусів звідти і зразу побачите, як Придністровʼя зникає, а Тираспольська область сама пливе на реінтеграцію.
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07.01.2025 15:20 Ответить
 
 