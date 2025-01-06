Цель Молдовы – реинтеграция Приднестровья с выводом войск РФ и миротворцами, - премьер Речан

Правительство Молдовы настаивает на неизменности цели по переходу Приднестровья под контроль Кишинева.

Об этом заявил премьер Молдовы Дорин Речан во время кризисного брифинга 6 января в Кишиневе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, в Молдове не отказываются от цели полной реинтеграции Приднестровья, этот план должен начинаться с вывода российских войск, незаконно размещенных в регионе.

Наша цель - реинтеграция страны, которая должна начаться с того, что Россия заберет свои войска, что позволит нам администрировать регион соответствующим образом. Ведь мы хотим мирного решения конфликта, а мирное решение начинается с отзыва войск", - заявил он.

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Речан отмечает, что российские военные должны быть заменены независимыми миротворцами.

"Вторым шагом реинтеграции является введение международного миротворческого контингента, после чего мы (конституционная власть страны. - Ред.) начнем предоставлять услуги", - пояснил он.

Премьер Молдовы отметил, что до выполнения этих пунктов правительство будет продолжать "удаленную" реинтеграцию через разрешение для приднестровцев пользоваться возможностями, которые доступны и для остальных граждан.

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"Мы пытаемся интегрировать (жителей) Приднестровья в структуру социальных услуг, в нашу бизнес-среду, в наш рынок, чтобы они могли экспортировать продукцию в ЕС и т.д. - так, как и остальная Молдова. Мы делаем все возможное в тех условиях, когда мы не можем обеспечить работу правоохранительных органов или управления в этом регионе", - добавил Речан.

"Но наша цель - полная и мирная реинтеграция Приднестровья", - резюмировал премьер страны.