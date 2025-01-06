Индонезия официально присоединилась к блоку БРИКС

Индонезия официально присоединилась к БРИКС как полноправный член.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на правительство Бразилии, информирует Цензор.НЕТ.

Бразилия, которая председательствует в блоке в 2025 году, заявила, что кандидатуру Индонезии одобрили лидеры организации на саммите в Йоханнесбурге еще в августе 2023 года.

Однако Индонезия обратилась с просьбой присоединиться к блоку после президентских выборов и формирования нового правительства.

"Имея самое большое население и крупнейшую экономику в Юго-Восточной Азии, Индонезия разделяет с другими членами группы поддержку реформы институтов глобального управления и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества на Глобальном Юге, что является приоритетными темами для бразильского председательства в БРИКС", - говорится в заявлении МИД Бразилии.

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Справка

БРИКС - организация, которая была создана в 2006 году четырьмя крупнейшими по площади и населению странами: Бразилией, РФ, Индией, Китаем.

Блок называется в соответствии с английскими инициалами стран-основателей - Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Кроме упомянутых стран, в блок входят Египет, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

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