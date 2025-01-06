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Индонезия официально присоединилась к блоку БРИКС

Індонезія долучилася до брікс

Индонезия официально присоединилась к БРИКС как полноправный член.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на правительство Бразилии, информирует Цензор.НЕТ.

Бразилия, которая председательствует в блоке в 2025 году, заявила, что кандидатуру Индонезии одобрили лидеры организации на саммите в Йоханнесбурге еще в августе 2023 года.

Однако Индонезия обратилась с просьбой присоединиться к блоку после президентских выборов и формирования нового правительства.

"Имея самое большое население и крупнейшую экономику в Юго-Восточной Азии, Индонезия разделяет с другими членами группы поддержку реформы институтов глобального управления и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества на Глобальном Юге, что является приоритетными темами для бразильского председательства в БРИКС", - говорится в заявлении МИД Бразилии.

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Справка

БРИКС - организация, которая была создана в 2006 году четырьмя крупнейшими по площади и населению странами: Бразилией, РФ, Индией, Китаем.

Блок называется в соответствии с английскими инициалами стран-основателей - Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Кроме упомянутых стран, в блок входят Египет, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

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Автор: 

Бразилия (305) Индонезия (140) БРИКС (50)


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Топ комментарии
+16
Вітаю, у клюбі довбой...бів поповнення.
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06.01.2025 19:17
+11
*****
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06.01.2025 19:16
+8
Идиоты
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06.01.2025 19:27
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*****
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06.01.2025 19:16 Ответить
Вітаю, у клюбі довбой...бів поповнення.
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06.01.2025 19:17 Ответить
Дуже добре що всі визначились - тепер припинити торгівлю з ними мають Європа та США та заборонити поставляти через треті країни будь які технології туди. Заборонити там торгівлю долами та євро.
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06.01.2025 19:18 Ответить
Та там і без цього "то понос то золотуха" (С)
Всі лузери світу злізлися в одну ассоціяцію.
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06.01.2025 19:30 Ответить
А чого вони мають припинити? БРІКС - прозахідний союз, торгівлю ведуть в доларах. Це хіба що рашкіна іпсятина тужиться натягнути на БРІКС те, чим він займатися не збирається: вигадує якусь свою нібито валюту брікс, або нібито брікс ворожий для Заходу/НАТО союз.
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06.01.2025 21:57 Ответить
Ну і що? Той Брікс щось типу клуба любителів рокера. Це кацапи роблять вигляд що то майже друге НАТО...
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06.01.2025 19:26 Ответить
..покера...
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06.01.2025 19:27 Ответить
..шпокера...
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07.01.2025 00:30 Ответить
Идиоты
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06.01.2025 19:27 Ответить
І не кажить дядьку. На прикінці 3 року як Московія всралась шодо Київа за три дні, вступити до цьошо лайна то треба мати дуже великий талант та натхнення.
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06.01.2025 19:55 Ответить
паРаша - терористична держава. Усі хто співпрацює з паРашею - спонсори тероризму.
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06.01.2025 19:29 Ответить
БРУДс
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06.01.2025 19:39 Ответить
Перестати фінансувати їх,припинити туристичний бізнес з ними,не пускати емігрантів з тих країн в США і Європу,і брікс зникне
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06.01.2025 19:40 Ответить
США і Європі по барабану на той брикс, бо він їх ніяк не чіпає. Там хіба що рашка не приший кобилі хвіст, а для усіх інших членів бріксу США і Європа основні джерела доходу з торгівлі.
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06.01.2025 22:00 Ответить
тяни-толкай
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06.01.2025 19:41 Ответить
А ЯКА В НИХ БУЛА АЛЬТЕРНАТИВА?
ЧЕКАТИ,МРІЯТИ І *******?
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06.01.2025 19:44 Ответить
Ні холодно ні жарко. Так, клуб пацанів посидіти, за життя перетерти. Ні на що цей срікс не впливає, за 18 років не зробив нічого взагалі
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06.01.2025 19:45 Ответить
З таким успіхом в купу лайна можна вступити-потім не відмиєшся
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06.01.2025 19:55 Ответить
Половина населення Землі - шеи турки туди рвуться
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06.01.2025 19:57 Ответить
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06.01.2025 20:00 Ответить
Any country can choose partners and join alliances as it pleases, and enjoy the consequences.
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06.01.2025 19:59 Ответить
Ja, ja, ja, ja. Die perfekte Allianz aus Schwan, Flusskrebs und Hecht.
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06.01.2025 20:02 Ответить
Як тупі мавпи копіюють G7
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06.01.2025 20:30 Ответить
Мої вітаннячка бріксікам. Середня зарплата в Індонезії $490, на сорок баксів нижче, ніж в Україні під час повномасштабної війни.
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06.01.2025 21:53 Ответить
 
 