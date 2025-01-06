Украина после войны создаст аналог "Дії" для стран Африканского союза, - Зеленский

Некоторые страны Африканского союза попросили Украину создать для них аналог сервиса государственных услуг "Дія". Украинская сторона согласилась на это и начнет разрабатывать проект после завершения войны с РФ.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в подкасте с Лексом Фридманом, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства считает, что это сотрудничество может стать "источником поступлений средств в Украину".

Я считаю, нам это очень хорошо дается. Мы лучшие в Европе. Вся Европа это признает. Некоторые страны Африканского союза попросили нас создать такие государственные услуги. И мы сделаем это сразу после войны. Я считаю, что это может быть источником поступления средств в Украину", - подчеркнул президент.

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Глава государства считает цифровизацию одним из ключевых направлений, которое поможет Украине достичь экономического, культурного и политического процветания в будущем.

"Это очень важно. Цифровизация всех процессов. Мы начали эту работу, у нас есть специальное Министерство цифровой трансформации. Это очень хорошо. Еще у нас есть "Дія", - сказал Зеленский.

Он добавил, что перенос государственных услуг в цифровую плоскость - это не только удобно, но и "нивелирует возможности для будущей коррупции", поскольку нет никаких личных контактов с представителями органов власти или других структур.

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Напомним, президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина будет продолжать борьбу против тех, кто захочет наживаться на войне.