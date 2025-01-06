РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4025 посетителей онлайн
Новости
2 744 46

Украина после войны создаст аналог "Дії" для стран Африканского союза, - Зеленский

Україна після війни створить аналог

Некоторые страны Африканского союза попросили Украину создать для них аналог сервиса государственных услуг "Дія". Украинская сторона согласилась на это и начнет разрабатывать проект после завершения войны с РФ.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в подкасте с Лексом Фридманом, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства считает, что это сотрудничество может стать "источником поступлений средств в Украину".

Я считаю, нам это очень хорошо дается. Мы лучшие в Европе. Вся Европа это признает. Некоторые страны Африканского союза попросили нас создать такие государственные услуги. И мы сделаем это сразу после войны. Я считаю, что это может быть источником поступления средств в Украину", - подчеркнул президент.

Читайте также: МИД упростил получение ряда консульских услуг для украинцев за границей

Глава государства считает цифровизацию одним из ключевых направлений, которое поможет Украине достичь экономического, культурного и политического процветания в будущем.

"Это очень важно. Цифровизация всех процессов. Мы начали эту работу, у нас есть специальное Министерство цифровой трансформации. Это очень хорошо. Еще у нас есть "Дія", - сказал Зеленский.

Он добавил, что перенос государственных услуг в цифровую плоскость - это не только удобно, но и "нивелирует возможности для будущей коррупции", поскольку нет никаких личных контактов с представителями органов власти или других структур.

Читайте также: Зеленский внес изменения в Стратегию национальной безопасности Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина будет продолжать борьбу против тех, кто захочет наживаться на войне.

Автор: 

Африка (279) Зеленский Владимир (20474) диджитализация (221) Дія (426)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Воно геть іпануте...
показать весь комментарий
06.01.2025 20:15
+8
І межгалагтмчну.
показать весь комментарий
06.01.2025 20:14
+8
Нью Васюки
показать весь комментарий
06.01.2025 20:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
будут 1000 от Зе получать?)))
показать весь комментарий
06.01.2025 20:14 Ответить
Нью Васюки
показать весь комментарий
06.01.2025 20:18 Ответить
Ага
показать весь комментарий
06.01.2025 20:19 Ответить
скоріше від України
показать весь комментарий
06.01.2025 20:48 Ответить
І межгалагтмчну.
показать весь комментарий
06.01.2025 20:14 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2025 21:28 Ответить
Племена Амазонії не просили ще?
показать весь комментарий
06.01.2025 20:15 Ответить
Тільки племена канібалів Мумба-Юмба. Ну і звісно непокорені німцями зулуси.
показать весь комментарий
06.01.2025 20:49 Ответить
Головне зробити в додатку "темну" тему. А то плємєна можуть сприйняти "білу" тему, як расову дискримінацію
показать весь комментарий
07.01.2025 07:46 Ответить
В нагрузку йде вся опа , товарісчі нєгри, бєрітє, нє думая по пріколу
показать весь комментарий
06.01.2025 20:15 Ответить
Воно геть іпануте...
показать весь комментарий
06.01.2025 20:15 Ответить
А хто про це не знав. Всі знали й знають.
показать весь комментарий
06.01.2025 20:26 Ответить
Таки лідер Всесвіту!
показать весь комментарий
06.01.2025 20:16 Ответить
"Ми найкращі в Європі. Вся Європа це визнає." - визнає?
Ось тільки та Дія у Європі й задарма нікому не потрібна.

Після війни? Воно вже вже "після війни" живе те пустопорожнє патякало.
показать весь комментарий
06.01.2025 20:17 Ответить
Будуть дієві негри
показать весь комментарий
06.01.2025 20:18 Ответить
ЗЕмумба-юмба
показать весь комментарий
06.01.2025 20:18 Ответить
Лідор в африкі думає відсидітися
показать весь комментарий
06.01.2025 20:19 Ответить
Ну куди ж неграм "без дії"?
показать весь комментарий
06.01.2025 20:19 Ответить
Шось він куре по взрослому.
показать весь комментарий
06.01.2025 20:19 Ответить
Хоче зпетлять по дурці
показать весь комментарий
06.01.2025 23:29 Ответить
в "зеіпанатів " все після війни як в Україні ,так і в Африці ,а ще було теж саме наіпалово "мудрого українського наріду" через "квартальну рашистську куйню до війни ,,,там зарплата по 4 тисячі баксів вчителям.смартфони пісіонерам і Україна -"зелений сад із мульйон мульйон раз наібу в черговий раз Вас "мудрий нарід" а також на шашлик Вас повезу ...
показать весь комментарий
06.01.2025 20:19 Ответить
Ми найкращі в Європі. Вся Європа це визнає.

Дивно, що ніхто в Европі не просить ствотири їм "дію", якщо "ми найкрощі"...
показать весь комментарий
06.01.2025 20:20 Ответить
Бе це звучить так саме, як москальське "У нас сама найкраща освіта, мороженое і дешева ковбаса по 2.20"
показать весь комментарий
06.01.2025 20:52 Ответить
заберіть в нього мікрохвона!! дайте чаю з медом, зміряйте температуру, дайте, зрештою, щось понюхати (але не важкого!!), вкладіть у ліжко, хай поспить...
показать весь комментарий
06.01.2025 20:22 Ответить
Оце масштаби! Бачу стратегію! А після Африки Дія полетить до зірок, на квартальній ракеті, яку запустить Лисий з пікаловим, і Юзік.
Голова препіздента повинна бути зайняти глобальними потужними планами, а не тим як перемогти орду. Якось саме розсмокчиться.
показать весь комментарий
06.01.2025 20:24 Ответить
А що є вже Африканський союз? тоді нам туди мирщій, якщо не беруть в Європейський з цею зеленою плюснявою.
показать весь комментарий
06.01.2025 20:25 Ответить
Ішак вже нагодував сирійців, тепер взявся диджитулювати африканських мавп.
показать весь комментарий
06.01.2025 20:25 Ответить
Він це серйозно, чи квартал вспомнить решил. Хоча чим би дітя не тішилося, аби .....
показать весь комментарий
06.01.2025 20:29 Ответить
Ну він же серйозно розповів на весь світ що йому зателефонував військовий, який після поранення не ходив. Але після того, як він побачив бубочку в шпиталі, встав і пішов.--------------Давно я так не реготала.
показать весь комментарий
07.01.2025 07:16 Ответить
Кацапам потрібно мати і дані африканців?
показать весь комментарий
06.01.2025 20:37 Ответить
Байдуже що ми продаємо, аби купували. Кацапи он свою 1с продають, і купують же, хоча це доволі лагуча система.
показать весь комментарий
06.01.2025 20:40 Ответить
А що НАТОМІСТЬ? Невже підтримають санкції?
показать весь комментарий
06.01.2025 20:54 Ответить
Займається чим завгодно, тільки не проблемами Украіни.......
показать весь комментарий
06.01.2025 20:59 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2025 21:15 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2025 21:16 Ответить
Це щоб продавати державні таємниці московіі потоком.
показать весь комментарий
06.01.2025 22:13 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2025 22:05 Ответить
Дитяче базікання ! Навіщо їм' Дія ?
показать весь комментарий
06.01.2025 22:11 Ответить
Каккк, вы еще не заключили союз с Африканскими племенами , как я буду жить дальше без этого союза ... Слов нет..
показать весь комментарий
06.01.2025 22:49 Ответить
Їх вождям дуже сподобається вигравати вибори онлайн.
показать весь комментарий
06.01.2025 23:09 Ответить
Африка - Наш !
показать весь комментарий
07.01.2025 00:10 Ответить
Там теж не знають для чого приватна інформація? Безпека особистих данних? Що інформація це не газета для всіх силовиків, установ, центрів?
Що має на меті программа окрім контролю, добровільна індетифікація (це то саме, що чіпування на руці чи за вухом у худоби)
І вирішувати проблеми в телефоні краще, коли ці проблеми сама держава не створює.
На встановлюють камер реєстрації швидкості і через цей додаток буде вам зручно плати. Ще якісь адмін порушення - наприклад не виконання вимог поліції, чи порушення коменданський обмежень, чи не дотримання правил при епідемії.
показать весь комментарий
07.01.2025 01:16 Ответить
Для Зімбабве саме те. 😁
показать весь комментарий
07.01.2025 09:02 Ответить
А Гондурас ?
показать весь комментарий
07.01.2025 11:03 Ответить
 
 