Из-за войны российская экономика потеряла от 1,5 до 1,7 млн ​​трудоспособных граждан

В 2025 году на рынке труда в РФ ожидается усиление дефицита кадров. Причина - продолжение российско-украинской войны. Из-за войны российская экономика уже потеряла от 1,5 до 1,7 млн трудоспособных граждан.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Негативным является также прогноз относительно развития ситуации на рынке труда в РФ в долгосрочной перспективе - к 2045 году рынок занятости в России сократится на 7-10 млн человек из текущих 76 млн занятых граждан.

Как отмечают в СВР, ухудшение ситуации на рынке труда приводит к углублению стагфляционных процессов в российской экономике - повышение уровня инфляции из-за роста зарплат, снижение уровня производства, банкротств ряда предприятий.

Дефицит трудоспособного населения РФ также является одним из факторов, которые удерживают российские власти от объявления новой волны мобилизации.

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