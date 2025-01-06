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Из-за войны российская экономика потеряла от 1,5 до 1,7 млн ​​трудоспособных граждан

рф,армія

В 2025 году на рынке труда в РФ ожидается усиление дефицита кадров. Причина - продолжение российско-украинской войны. Из-за войны российская экономика уже потеряла от 1,5 до 1,7 млн трудоспособных граждан.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Негативным является также прогноз относительно развития ситуации на рынке труда в РФ в долгосрочной перспективе - к 2045 году рынок занятости в России сократится на 7-10 млн человек из текущих 76 млн занятых граждан.

Как отмечают в СВР, ухудшение ситуации на рынке труда приводит к углублению стагфляционных процессов в российской экономике - повышение уровня инфляции из-за роста зарплат, снижение уровня производства, банкротств ряда предприятий.

Дефицит трудоспособного населения РФ также является одним из факторов, которые удерживают российские власти от объявления новой волны мобилизации.

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Автор: 

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Потрібно переживати за рашку?
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06.01.2025 21:00 Ответить
А в нас все добре? Щось сьогодні дуже багато зміщено акценту на проблеми мордору. Від якого чергового про***бу зелених увагу відволікають?
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06.01.2025 21:10 Ответить
Рашка те, мабуть, й не помітила, їм мігранти допоможуть, а нам треба за самих себе переживати…
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06.01.2025 21:11 Ответить
Чисельність працездатного населення в Україні на 2024 рік, якщо порівняти з 2021 роком, знизилася на 40% внаслідок демографічних процесів. Про це повідомила провідний експерт соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пищуліна
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06.01.2025 21:17 Ответить
Шо: слєдіть за вашей рукой? Вон-вон птічка полєтєла?
Срати на рашу, переймаємось Україною!
Ще більше!
Переважно!
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06.01.2025 21:20 Ответить
в парашкі? працездатні? шо, руки поперешивали до плечей?
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06.01.2025 22:06 Ответить
Бажаю їм взагалі всім передохнути включно з їх самицями та лічинками ...
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06.01.2025 22:19 Ответить
 
 