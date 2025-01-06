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Новости Война
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Силы обороны взяли в плен 860 россиян во время Курской операции, - Генштаб

Курська область

5 месяцев от начала Курской операции: общие потери врага - более 38 тысяч, из них около 15 тысяч - убитыми.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Операция Сил обороны Украины в Курской области Российской Федерации, начавшаяся 6 августа 2024 года, стала очередным этапом противостояния российской агрессии и борьбы за независимость нашего государства. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Курская операция имела целью не допустить наступление врага в Сумской области и создание "буферной зоны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта. Захватчики стянули туда одни из самых боеспособных подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназначения. Также Россия была вынуждена срочно просить помощи у Северной Кореи, которая направила в РФ почти 12 тысяч своих солдат. Около 4 тысяч из них уже ликвидировано, а часть подразделений потеряла боеспособность.

За 5 месяцев активных боевых действий общие потери оккупантов в живой силе составили более 38 тысяч человек, из них около 15 тысяч - убитыми.

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Украинские воины уничтожили:

  • 104 танка;
  • 575 боевых бронированных машин;
  • 1 104 единицы автомобильной техники;
  • 330 артиллерийских систем;
  • 12 РСЗО;
  • 12 средств ППО;
  • 1 самолет;
  • 3 вертолета;
  • 859 беспилотников;
  • 32 единицы специальной техники.

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Во время операции украинские силы взяли в плен 860 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах.

За проявленный героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено более 2 000 украинских военнослужащих.

Автор: 

война (1380) Генштаб ВС (6322) Курск (1116) война в Украине (4082)


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А скільки воїнів ЗСУ полягло? Зрозуміло що не на часі - але ГЕРОЇ!!!
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06.01.2025 22:29 Ответить
А що ти пропонуєш у якості альтернативи?
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06.01.2025 22:50 Ответить
Разом - до перемоги!
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06.01.2025 22:52 Ответить
Тобто-набросив та втік
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06.01.2025 23:49 Ответить
Браво, ЗСУ!
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06.01.2025 22:51 Ответить
Нащо тут відео про Порошенка, що ви з тим порохом возитись.?
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06.01.2025 23:14 Ответить
Загарбники стягнули туди одні з найбільш боєздатних підрозділів повітряно-десантних військ, морської піхоти та спецпризначення.- мабуть боєздатні рашистські підрозділи все ж таки ,за час проведення курської операції .окупували досить багато української території.???
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06.01.2025 23:36 Ответить
 
 