Силы обороны взяли в плен 860 россиян во время Курской операции, - Генштаб
5 месяцев от начала Курской операции: общие потери врага - более 38 тысяч, из них около 15 тысяч - убитыми.
Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Операция Сил обороны Украины в Курской области Российской Федерации, начавшаяся 6 августа 2024 года, стала очередным этапом противостояния российской агрессии и борьбы за независимость нашего государства. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Курская операция имела целью не допустить наступление врага в Сумской области и создание "буферной зоны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что операция заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта. Захватчики стянули туда одни из самых боеспособных подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназначения. Также Россия была вынуждена срочно просить помощи у Северной Кореи, которая направила в РФ почти 12 тысяч своих солдат. Около 4 тысяч из них уже ликвидировано, а часть подразделений потеряла боеспособность.
За 5 месяцев активных боевых действий общие потери оккупантов в живой силе составили более 38 тысяч человек, из них около 15 тысяч - убитыми.
Украинские воины уничтожили:
- 104 танка;
- 575 боевых бронированных машин;
- 1 104 единицы автомобильной техники;
- 330 артиллерийских систем;
- 12 РСЗО;
- 12 средств ППО;
- 1 самолет;
- 3 вертолета;
- 859 беспилотников;
- 32 единицы специальной техники.
Во время операции украинские силы взяли в плен 860 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах.
За проявленный героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено более 2 000 украинских военнослужащих.
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