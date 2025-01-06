Силы обороны взяли в плен 860 россиян во время Курской операции, - Генштаб

5 месяцев от начала Курской операции: общие потери врага - более 38 тысяч, из них около 15 тысяч - убитыми.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Операция Сил обороны Украины в Курской области Российской Федерации, начавшаяся 6 августа 2024 года, стала очередным этапом противостояния российской агрессии и борьбы за независимость нашего государства. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Курская операция имела целью не допустить наступление врага в Сумской области и создание "буферной зоны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта. Захватчики стянули туда одни из самых боеспособных подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназначения. Также Россия была вынуждена срочно просить помощи у Северной Кореи, которая направила в РФ почти 12 тысяч своих солдат. Около 4 тысяч из них уже ликвидировано, а часть подразделений потеряла боеспособность.

За 5 месяцев активных боевых действий общие потери оккупантов в живой силе составили более 38 тысяч человек, из них около 15 тысяч - убитыми.

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Украинские воины уничтожили:

104 танка;

575 боевых бронированных машин;

1 104 единицы автомобильной техники;

330 артиллерийских систем;

12 РСЗО;

12 средств ППО;

1 самолет;

3 вертолета;

859 беспилотников;

32 единицы специальной техники.

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Во время операции украинские силы взяли в плен 860 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах.

За проявленный героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено более 2 000 украинских военнослужащих.