На Покровском направлении сегодня было обезврежено 375 оккупантов, - Генштаб ВСУ

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 199 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Российские захватчики нанесли 48 авиаударов, применив 57 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 837 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска отразили три атаки противника в районе Волчанска. Авиаудары КАБами захватчики нанесли по районам населенных пунктов Орешанка, Золочев и Уды, НАРами ударили по Граниву Харьковской области.

На Купянском направлении противник трижды проводил штурмы позиций наших защитников в районах Синьковки, Петропавловки и Загрызово. Украинские защитники отразили все атаки. Артельное подверглось авиаудару КАБом.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Надежды, Первомайского, Тернов, Ямполовки, Заречного и Макеевки. В настоящее время идет два боя.

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На Северском направлении в течение дня враг совершил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки. Успеха не имел. В то же время сбросил 12 авиабомб на Северск.

На Краматорском направлении пока зафиксировано четыре боевых столкновения вблизи Часова Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек, все атаки были остановлены. Неуправляемыми авиационными ракетами враг атаковал Ступочки.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Щербиновки и Торецка. В настоящее время продолжается одно боестолкновение. Противник нанес авиационные удары КАБами в районах Катериновки, Торецка, Александра-Калинового и Александра-Шультино.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 40 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка, Ясеновое, Новоелизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск. До сих пор продолжается 10 боестолкновений. Авиаударам на направлении подверглись Александрополь, Тарасовка и Гродовка. Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинскими воинами было обезврежено 375 оккупантов, 185 из них - безвозвратно. Также уничтожены три автомобиля, антенна управления БпЛА, три мотоцикла, три багги, три артиллерийские системы, повреждены две единицы автомобильного транспорта и два орудия противника.

На Кураховском направлении враг также активен - 25 раз атаковал наши позиции вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного, два боя продолжаются. В районе Андреевки враг сбросил два КАБа.

На Времевском направлении захватчики осуществили 13 наступательных действий неподалеку Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новополь, Алексеевка, Великая Новоселка и Константинополь.

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Ситуация на других направлениях

На Ореховском направлении наши войска отразили одну атаку противника вблизи Новоданиловки. Степногорск враг атаковал НАРами.

На Приднепровском направлении агрессор один раз безрезультатно атаковал позиции наших войск.

В Курской области украинские защитники отразили 44 вражеские атаки, еще 42 боестолкновения продолжаются до сих пор.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.