Враг 50 раз обстрелял Сумщину в течение дня, ранен человек
6 января россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 169 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности
- Краснопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (14 взрывов), минометные обстрелы (22 взрыва).
- Середино-Будская громада: нанесен минометный обстрел (6 взрывов), атака FPV-дронов (11 взрывов). В результате поврежден частный жилой дом, легковой автомобиль.
- Миропольская громада: враг бил из РСЗО (38 взрывов). Повреждены 2 жилых дома.
- Зноб-Новгородская громада: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: 8 мин сбросил враг на территорию громады. Также противник ударил из РСЗО (40 взрывов).
- Юнаковская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (3 взрыва).
- Белопольская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), в результате взрыва ранен 1 гражданский человек.
- Хутор-Михайловская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Новослободская громада: нанесен удар FPV-дронами (2 взрыва).
- Великописаревская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (5 взрывов), атака FPV-дронов (2 взрыва).
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І Херсон ..
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Не мовчіть про Херсон !
Люди просто їхали додому!
Відео з міста удару по маршрутці .
9 постраждалих!!!! Є загиблі!
Зараз фейсбук буде це видаляти!!!
Бо в нас же повинно бути все красиво))))
Та які сидять на лівому березі , знищують людей та місто !
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