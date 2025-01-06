Враг 50 раз обстрелял Сумщину в течение дня, ранен человек

6 января россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 169 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности

Краснопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (14 взрывов), минометные обстрелы (22 взрыва).

Середино-Будская громада: нанесен минометный обстрел (6 взрывов), атака FPV-дронов (11 взрывов). В результате поврежден частный жилой дом, легковой автомобиль.

Миропольская громада: враг бил из РСЗО (38 взрывов). Повреждены 2 жилых дома.

Зноб-Новгородская громада: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).

Шалыгинская громада: 8 мин сбросил враг на территорию громады. Также противник ударил из РСЗО (40 взрывов).

Юнаковская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Белопольская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), в результате взрыва ранен 1 гражданский человек.

Хутор-Михайловская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады.

Новослободская громада: нанесен удар FPV-дронами (2 взрыва).

Великописаревская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (5 взрывов), атака FPV-дронов (2 взрыва).

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