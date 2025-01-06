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Враг 50 раз обстрелял Сумщину в течение дня, ранен человек

Наслідки російськи обстрілів Сумщини

6 января россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 169 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности

  • Краснопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (14 взрывов), минометные обстрелы (22 взрыва).
  • Середино-Будская громада: нанесен минометный обстрел (6 взрывов), атака FPV-дронов (11 взрывов). В результате поврежден частный жилой дом, легковой автомобиль.
  • Миропольская громада: враг бил из РСЗО (38 взрывов). Повреждены 2 жилых дома.
  • Зноб-Новгородская громада: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: 8 мин сбросил враг на территорию громады. Также противник ударил из РСЗО (40 взрывов).
  • Юнаковская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (3 взрыва).
  • Белопольская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), в результате взрыва ранен 1 гражданский человек.
  • Хутор-Михайловская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Новослободская громада: нанесен удар FPV-дронами (2 взрыва).
  • Великописаревская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (5 взрывов), атака FPV-дронов (2 взрыва).

Читайте также: В 5-километровой зоне приграничья Сумщины остаются 4377 человек, из них - 48 детей, - и.о. председателя Шосткинской РГА Тарасюк

Автор: 

обстрел (27327) Сумская область (3164) война в Украине (4082)


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Сумщину стирають щодня, і що людям робити..

І Херсон ..

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Не мовчіть про Херсон !

Люди просто їхали додому!

Відео з міста удару по маршрутці .

9 постраждалих!!!! Є загиблі!

Зараз фейсбук буде це видаляти!!!

Бо в нас же повинно бути все красиво))))



Та які сидять на лівому березі , знищують людей та місто !



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06.01.2025 23:34 Ответить
 
 