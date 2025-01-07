Российская пехота фиксируется на северных и северо-западных окрестностях Торецка, продолжаются тяжелые бои за город, - DeepState
Осинтеры все чаще фиксируют подразделения российской пехоты в северо-западных окраинах и в частном секторе Торецка.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Основной ресурс московитов - пехота, которая типичной тактикой в виде малых групп осуществляет попытки продвижения вглубь города. Там она прячется, пытается выжить после активного применения дронов и сбросов со стороны Сил Обороны и, соответственно, насыщается и закрепляется на занятых позициях", - объясняют осинтеры.
В сообщении отмечается, что подобное можно было видеть, например, в Авдеевке, когда кацапы пользовались плохими погодными условиями, чтобы лезть в штурмы, хоть и с большими потерями.
Также происходит плотный контакт между подразделениями СОУ и противника.
Украинские спецназовцы постоянно осуществляют зачистки зданий, где засел кацап.
"Сейчас противник осуществляет штурмовые действия, буквально, по всему городу. Наиболее насыщены боями: центр, микрорайон "Забалка", шахта "Центральная", а также северо-западные окраины. Отдельно стоит выделить момент с попытками штурма кацапов в сторону Леонидовки и Щербиновки. Но атаки уродов там проходят в один конец, подразделения Сил Обороны успешно еще на подходе умножают кацапню на ноль. Это тот случай, когда ситуация в данном районе контролируемая и заранее продуманная. Надеемся, так будет и в дальнейшем. Учитывая последние события, серая зона в городе увеличится", - сообщают в DeepState.
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