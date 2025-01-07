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Российская пехота фиксируется на северных и северо-западных окрестностях Торецка, продолжаются тяжелые бои за город, - DeepState

Так зараз виглядає Торецьк

Осинтеры все чаще фиксируют подразделения российской пехоты в северо-западных окраинах и в частном секторе Торецка.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Основной ресурс московитов - пехота, которая типичной тактикой в виде малых групп осуществляет попытки продвижения вглубь города. Там она прячется, пытается выжить после активного применения дронов и сбросов со стороны Сил Обороны и, соответственно, насыщается и закрепляется на занятых позициях", - объясняют осинтеры.

В сообщении отмечается, что подобное можно было видеть, например, в Авдеевке, когда кацапы пользовались плохими погодными условиями, чтобы лезть в штурмы, хоть и с большими потерями.

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Также происходит плотный контакт между подразделениями СОУ и противника.

Украинские спецназовцы постоянно осуществляют зачистки зданий, где засел кацап.

"Сейчас противник осуществляет штурмовые действия, буквально, по всему городу. Наиболее насыщены боями: центр, микрорайон "Забалка", шахта "Центральная", а также северо-западные окраины. Отдельно стоит выделить момент с попытками штурма кацапов в сторону Леонидовки и Щербиновки. Но атаки уродов там проходят в один конец, подразделения Сил Обороны успешно еще на подходе умножают кацапню на ноль. Это тот случай, когда ситуация в данном районе контролируемая и заранее продуманная. Надеемся, так будет и в дальнейшем. Учитывая последние события, серая зона в городе увеличится", - сообщают в DeepState.

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Донецкая область (9734) Торецк (464) Бахмутский район (404) война в Украине (4082)


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@ "Торецьк.
Боєзіткнення тривають у центральній частині міста вздовж вулиць Харківська, Гомельська, Маріупольська, Довженка, Миргородська та змістилися у західну та північну частини міста, де дроноводи ЗСУ завдали вогневого ураження російським штурмовим групам вздовж вулиць Одеська, Слов'янська та Квіткова."
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07.01.2025 00:20 Ответить
Якщо вже рашисти на півночі та північному заході міста - то Торецьку - @@зла!
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07.01.2025 00:44 Ответить
У кацапа -штурмовика є два варіанти,перший-подохнути від наших дронів,мін,"стволки",куль,варіант два-його пристрелять як собаку свої,от воно й лізе,наше діло-берегти хлопців,кацапи все одно закінчуються,ну самі дурні.
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07.01.2025 01:22 Ответить
Шо маме головне це то шо їм ці міста й нафіг не потрібні їм головне здохнути за путла та його сране вяличие...
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07.01.2025 09:42 Ответить
 
 