В Покровске осталось более 7 тысяч человек, эвакуация замедлилась, - ОВА

В прифронтовом Покровске осталось 7,3 тысячи человек, эвакуация гражданского населения замедлилась, но продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на слова начальника Покровской городской военной администрации Сергея Добряка.

"В городе сейчас проживает 7300 человек. И для этих людей еще работают кое-где магазинчики, работает несколько аптек. Работают специалисты нашего территориального центра, их небольшое количество, они уговаривают пожилых людей,... чтобы те все же эвакуировались", - рассказал он.

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По его словам, после того, как в Покровске 12 декабря отключили газоснабжение, а затем - еще и электроснабжение, за неделю эвакуировались почти три тысячи человек, однако сейчас эвакуация замедлилась - за сутки выезжают только 5-10 жителей.

Добряк призвал жителей эвакуироваться, потому что ситуация с безопасностью ухудшается - враг постоянно обстреливает город, применяя КАБы, артиллерию и дроны. Коммунальщики ликвидируют последствия обстрелов, но только там, где позволяет ситуация.