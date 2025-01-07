На войне в Украине погиб шотландский доброволец Джордан Маклаклен

26-летний доброволец из Шотландии Джордан Маклаклен присоединился к украинской армии в 2022 году после периода волонтерства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом BBC сообщила семья добровольца.

Известно, что Джордан Маклаклен служил медиком на передовой.

Семья Джордана заявила о том, что гордится его "стремлением помогать другим и убеждением, что он меняет ситуацию своими действиями". "Он был жизнерадостным сыном, внуком, братом, племянником, кузеном и другом для многих, и все, кто его знал, будут скучать по нему", - говорится в сообщении.

В британском правительстве утверждают, что контактируют с властями в Украине для выяснения деталей гибели шотландца.

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