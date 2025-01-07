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На войне в Украине погиб шотландский доброволец Джордан Маклаклен

Джордан Маклаклен

26-летний доброволец из Шотландии Джордан Маклаклен присоединился к украинской армии в 2022 году после периода волонтерства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом BBC сообщила семья добровольца.

Известно, что Джордан Маклаклен служил медиком на передовой.

Семья Джордана заявила о том, что гордится его "стремлением помогать другим и убеждением, что он меняет ситуацию своими действиями". "Он был жизнерадостным сыном, внуком, братом, племянником, кузеном и другом для многих, и все, кто его знал, будут скучать по нему", - говорится в сообщении.

В британском правительстве утверждают, что контактируют с властями в Украине для выяснения деталей гибели шотландца.

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Автор: 

Шотландия (61) потери (4398) добровольцы (1172)


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Топ комментарии
+40
Схиляємо голови..Наші співчуття рідним загиблого Героя з Шотландії..Низький уклін Вам за сина, який рятував Україну... Героям Слава...
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07.01.2025 07:09
+28
R.I.P.
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07.01.2025 07:05
+20
Rest in peace
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07.01.2025 07:14
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R.I.P.
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07.01.2025 07:05 Ответить
Rest in peace
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07.01.2025 07:14 Ответить
Схиляємо голови..Наші співчуття рідним загиблого Героя з Шотландії..Низький уклін Вам за сина, який рятував Україну... Героям Слава...
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07.01.2025 07:09 Ответить
R.I.P. Jordan...
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07.01.2025 07:25 Ответить
🙏🏼
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07.01.2025 07:29 Ответить
От так вот приїхав із далекої Шотландії захищати неньку Україну а щирі українці тікають від війни міліонами у Європу мити туалети аби вижити. Маскаль захопить Україну а щирі українці залижаться в Європі мити туалети.
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07.01.2025 07:41 Ответить
Випадок далеко не поодинчий. Про іноземний леґіон чули? А мені випадало з тими хлопцями спілкуватися . Загальне враження: дуже подібні до наших фронтовиків (справжніх, а не вдаваних) поведінкою та поглядами на життя.
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07.01.2025 10:02 Ответить
Matt Moll , ruski , ti chio tut zabil ? Ot tebia nesiot parashoi ...🤮
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07.01.2025 10:30 Ответить
це не українці. Українці воюють зараз
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07.01.2025 08:02 Ответить
😪
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07.01.2025 07:44 Ответить
царство небесне
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07.01.2025 08:00 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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07.01.2025 08:09 Ответить
Спочивай у мирі, козаче. Хай Бог благословить твою родину...
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07.01.2025 08:11 Ответить
Низький уклін тобі, Захиснику України!
Зато зелєрмак, нагородив свору приблуд95, які повтікали з УКРАЇНИ??
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07.01.2025 08:25 Ответить
Вічна пам'ять Джордану Маклаклену (і усім, хто загинув, захищаючи Україну)
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07.01.2025 08:26 Ответить
у Франції дезертирство не вважають злочином, а "право, надане українській владі на французькій землі, є лише дисциплінарним-о 155-бригадi.
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07.01.2025 08:31 Ответить
Низький уклін брате ..
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07.01.2025 08:37 Ответить
Fois shìorraidh gun robh aig d' anam, bràthair
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07.01.2025 08:41 Ответить
Героям Слава.
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07.01.2025 08:49 Ответить
Герою Слава !!!🙏 🇺🇦🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿
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07.01.2025 09:43 Ответить
Царство небесне і вічная пам'ять .
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07.01.2025 09:46 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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08.01.2025 12:45 Ответить
 
 